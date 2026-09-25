3 acciones simples para hacer en primavera e impulsar el crecimiento de las plantas de interior

La brotación señala el inicio de una etapa de mayor actividad en las plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de hojas, brotes o tallos indica que la especie de interior entra en una fase de actividad.

Ajustar la luz, revisar el riego y retirar partes deterioradas permite acompañar ese cambio sin alterar de forma brusca sus condiciones de cultivo.

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La luz debe incrementarse gradualmente para proteger las hojas jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Más luz debe llegar de manera gradual al detectar la brotación

La brotación exige que la especie pueda sostener la fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en materia para formar hojas y tallos. Por eso, el primer paso consiste en revisar si la ubicación que funcionó durante los meses de menor luminosidad sigue siendo adecuada.

La botánica Halina Shamshur, con más de 25 años de experiencia profesional, recomendó acercar las plantas que requieren poca luz a una ventana sin someterlas al sol directo. Para las especies que toleran mayor luminosidad, señaló que la adaptación a la luz intensa debe ser progresiva. Con el fin de evitar daños en las hojas jóvenes, en declaraciones recogidas por Homes & Gardens.

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La Royal Horticultural Society, organización británica de jardinería coincide en que cada especie necesita una intensidad lumínica determinada. Su guía indica que el sol fuerte a través del vidrio puede quemar plantas susceptibles durante el verano. Mientras que la luz brillante indirecta suele ser apropiada para muchas especies en esa estación.

La exposición directa al sol puede dañar a las especies sensibles detrás del vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de mover una maceta, conviene identificar la planta y observar durante varios días cómo responde al nuevo sitio. Estas señales ayudan a decidir si se mantiene el cambio:

Hojas firmes y brotes que conservan su color habitual

Tallos que no se inclinan de forma persistente hacia una sola fuente de luz

Ausencia de manchas secas, decoloración o bordes quemados

La luz no se mide solo por la cercanía a una ventana. También intervienen la orientación, horas de sol directo, cortinas y época del año. Por ello, una planta que crece bien en un lugar durante el invierno puede requerir protección o posición distinta al aumentar la radiación estacional.

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La orientación de la ventana influye en la cantidad de radiación que recibe cada ejemplar

2. El riego debe responder a la humedad del sustrato, no al calendario

Con temperaturas más altas y hojas nuevas, muchas plantas consumen agua con mayor rapidez. Eso no equivale a fijar una frecuencia universal de riego: las necesidades varían entre especies y según el tamaño de la maceta, drenaje, luz y temperatura de la habitación.

Shamshur indicó al medio citado que las plantas precisan más humedad durante su período activo que durante la latencia invernal, pero advirtió que el incremento debe ser gradual. La recomendación evita pasar de un sustrato seco a uno constantemente saturado, una condición que puede perjudicar las raíces.

El riego debe ajustarse a la humedad del sustrato y no a una fecha fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de cultivo de plantas de interior de la Royal Horticultural Society aconseja comprobar antes si el sustrato necesita agua, en lugar de regar por rutina. También subraya que las macetas deben tener orificios de drenaje y el agua acumulada en el plato se debe retirar tras el riego. Ya que el exceso desplaza el aire disponible para las raíces.

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Como criterio práctico, es posible revisar la capa superficial del sustrato y peso del recipiente. Sin embargo, la decisión final debe respetar los requerimientos de cada especie.

Los cactus, por ejemplo, requieren que el sustrato se seque entre riegos. Otras plantas toleran mejor una humedad más constante. El estado real del sustrato es una referencia más segura que una fecha fija en el calendario.

Los orificios de drenaje ayudan a evitar la acumulación de agua en las raíces

3. La poda selectiva elimina tejido dañado y ordena el nuevo crecimiento

Tras el invierno pueden quedar hojas amarillas, secas o tallos debilitados por la escasez de luz, cambios térmicos o problemas de riego. Retirarlos permite concentrar el cuidado en las partes sanas y facilita la inspección de la planta.

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La especialista recomendó eliminar tallos débiles, secos o demasiado alargados. Para hacerlo, se deben usar tijeras o podaderas limpias y afiladas, y realizar el corte junto a la base del pecíolo cuando se quita una hoja.

Las hojas amarillas y los tallos debilitados pueden retirarse durante la revisión primaveral

No todas las plantas admiten la misma intensidad de poda: antes de cortar tallos sanos, conviene verificar las características de la especie.

El Jardín Botánico de Misuri recomienda retirar hojas marchitas o descoloridas con herramientas limpias. Señala que la acumulación de follaje muerto puede favorecer la presencia de plagas y enfermedades. La institución también explica que la poda puede modificar la estructura de la planta y redirigir su crecimiento.

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La revisión de primavera no exige intervenciones masivas. Luz adecuada, agua según el sustrato y una poda limitada a tejido deteriorado ofrecen una base para seguir la evolución de cada ejemplar durante su período de crecimiento.