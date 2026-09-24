Receta de spaguetti con atún, rápida y fácil

Un plato salvador para esos días en los que hace falta comer rico sin pasar horas en la cocina: el spaghetti con atún combina pasta, una salsa sabrosa y un ingrediente que casi siempre está en la alacena.
En Argentina suele aparecer como almuerzo o cena rápida, especialmente cuando se busca resolver una comida casera con pocos ingredientes. Es una preparación económica, rendidora y fácil de adaptar con tomate, crema, aceitunas o queso rallado.
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Receta de spaghetti con atún
Se trata de una pasta larga servida con una salsa de atún, tomate, cebolla y ajo. La preparación se termina en la sartén para que los spaghetti absorban parte de la salsa y queden bien sabrosos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 250 g de spaghetti
- 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 200 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 ml de agua de cocción de la pasta
- 1 cucharadita de orégano
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Perejil fresco picado, opcional
- Queso rallado, opcional
Cómo hacer spaghetti con atún, paso a paso
- Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. Escurrir bien el atún y reservar.
- Poner abundante agua en una olla. Cuando rompa el hervor, agregar sal y cocinar los spaghetti según las indicaciones del paquete.
- Mientras se cocina la pasta, calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Rehogar la cebolla durante 3 minutos, hasta que quede transparente.
- Agregar el ajo picado y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
- Incorporar el tomate triturado, el orégano, sal y pimienta. Cocinar la salsa durante 5 minutos a fuego medio.
- Agregar el atún desmenuzado y mezclar con suavidad. Cocinar durante 2 minutos más.
- Reservar 50 ml del agua de cocción antes de colar la pasta. Este líquido ayuda a unir la salsa y mejora su textura.
- Colar los spaghetti cuando estén al dente y pasarlos directamente a la sartén. Mezclar durante 1 minuto para que absorban la salsa.
- Si la preparación queda seca, sumar de a poco el agua reservada. No sobrecocinar la pasta, porque continuará cocinándose con el calor de la salsa.
- Servir de inmediato con perejil fresco y queso rallado, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores aproximados por porción, considerando 2 porciones:
- Calorías: 610 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 79 g
- Proteínas: 30 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: conservar en un recipiente hermético durante hasta 3 días.
- Para recalentar: hacerlo en sartén o microondas con 1 cucharada de agua, para recuperar humedad.
- En el freezer: se recomienda congelar solamente la salsa de atún durante hasta 1 mes. La pasta cocida puede perder textura al descongelarse.
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