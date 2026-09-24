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Receta de spaguetti con atún, rápida y fácil

Con ingredientes de uso cotidiano, esta preparación admite variantes con aceitunas, crema, hierbas frescas o queso rallado

Un tenedor sostiene espaguetis cubiertos de salsa roja, pimienta molida y queso rallado sobre un plato con pasta.
La preparación completa de la receta de spaghetti con atún demanda un tiempo total de 25 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un plato salvador para esos días en los que hace falta comer rico sin pasar horas en la cocina: el spaghetti con atún combina pasta, una salsa sabrosa y un ingrediente que casi siempre está en la alacena.

En Argentina suele aparecer como almuerzo o cena rápida, especialmente cuando se busca resolver una comida casera con pocos ingredientes. Es una preparación económica, rendidora y fácil de adaptar con tomate, crema, aceitunas o queso rallado.

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Receta de spaghetti con atún

Se trata de una pasta larga servida con una salsa de atún, tomate, cebolla y ajo. La preparación se termina en la sartén para que los spaghetti absorban parte de la salsa y queden bien sabrosos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 250 g de spaghetti
  • 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de tomate triturado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 ml de agua de cocción de la pasta
  • 1 cucharadita de orégano
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Perejil fresco picado, opcional
  • Queso rallado, opcional

Cómo hacer spaghetti con atún, paso a paso

Vista cenital de manos mezclando pasta con tomate y atún en una sartén, junto a recipientes con aceitunas, ajo, aceite y albahaca.
El agua de cocción de la pasta ayuda a unir la salsa de atún y mejora su textura (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. Escurrir bien el atún y reservar.
  2. Poner abundante agua en una olla. Cuando rompa el hervor, agregar sal y cocinar los spaghetti según las indicaciones del paquete.
  3. Mientras se cocina la pasta, calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Rehogar la cebolla durante 3 minutos, hasta que quede transparente.
  4. Agregar el ajo picado y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
  5. Incorporar el tomate triturado, el orégano, sal y pimienta. Cocinar la salsa durante 5 minutos a fuego medio.
  6. Agregar el atún desmenuzado y mezclar con suavidad. Cocinar durante 2 minutos más.
  7. Reservar 50 ml del agua de cocción antes de colar la pasta. Este líquido ayuda a unir la salsa y mejora su textura.
  8. Colar los spaghetti cuando estén al dente y pasarlos directamente a la sartén. Mezclar durante 1 minuto para que absorban la salsa.
  9. Si la preparación queda seca, sumar de a poco el agua reservada. No sobrecocinar la pasta, porque continuará cocinándose con el calor de la salsa.
  10. Servir de inmediato con perejil fresco y queso rallado, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Plato hondo de cerámica con espaguetis, salsa de tomate, atún, queso y perejil sobre una mesa de madera al lado de una servilleta.
El spaghetti con atún es un plato económico que admite variantes con crema, aceitunas o queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores aproximados por porción, considerando 2 porciones:

  • Calorías: 610 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 79 g
  • Proteínas: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En la heladera: conservar en un recipiente hermético durante hasta 3 días.
  • Para recalentar: hacerlo en sartén o microondas con 1 cucharada de agua, para recuperar humedad.
  • En el freezer: se recomienda congelar solamente la salsa de atún durante hasta 1 mes. La pasta cocida puede perder textura al descongelarse.

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