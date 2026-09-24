Frascos de vidrio: 7 usos prácticos para organizar insumos diarios

Los frascos de vidrio ayudan a organizar insumos cotidianos, siempre que cada contenido conserve una identificación clara y condiciones seguras de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los frascos de vidrio permiten ordenar insumos de uso diario y hacerlos visibles. Pero cada traslado exige distinguir entre alimentos, artículos de higiene y productos químicos.

Siete objetos cotidianos pueden guardarse en recipientes transparentes si se mantienen limpios, secos y correctamente identificados.

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La recomendación reunida por The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, a partir de consultas con organizadoras profesionales. El criterio práctico es combinar acceso visual y orden, sin perder información esencial del envase ni condiciones de seguridad.

1. Café en grano o té en hebras

El café y el té ocupan recipientes transparentes que facilitan el acceso y permiten reconocer los ingredientes de la preparación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café en grano y té suelto o en saquitos pueden pasar a frascos con tapa para concentrar en un mismo sector los elementos de la preparación diaria. La organizadora Lana Lorena sugirió elegir recipientes del mismo tamaño y diseño cuando se colocan sobre una mesada o estante.

En el caso de alimentos secos, la identificación es una medida útil. El Código de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos indica que los recipientes de ingredientes retirados de su empaque original deben llevar el nombre común del alimento. Salvo cuando se reconoce de forma inmediata, como ocurre con la pasta seca.

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2. Detergente en polvo

El detergente en polvo permanece separado de los alimentos, correctamente rotulado y protegido de la humedad, los niños y las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente original incluye al detergente en polvo entre los productos que pueden ordenarse en frascos. Así se evita la presencia de cajas voluminosas o bolsas deterioradas en el lavadero. El recipiente debe permanecer seco, tener tapa y permitir usar una cuchara dosificadora.

Sin embargo, el traspaso requiere cautela. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan conservar los productos de limpieza en sus envases originales y seguir las indicaciones de la etiqueta. Si se utiliza un contenedor secundario, debe estar claramente rotulado, alejado de alimentos y fuera del alcance de niños y mascotas.

3. Pastas y granos

Las pastas y los granos secos se conservan en recipientes cerrados que los protegen de insectos, roedores y deterioro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fideos largos, quinoa y otros granos secos se adaptan a frascos altos, que permiten ver el contenido sin abrirlos. Según Lorena, esa disposición facilita que estos ingredientes queden a la vista en la cocina, en especial sobre estantes abiertos.

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Para preservar las condiciones de almacenamiento, conviene mantenerlos en un área limpia y seca, con la tapa bien ajustada. La guía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos aconseja proteger harina, cereales, azúcar, frijoles y arvejas secas de insectos y roedores mediante recipientes bien cerrados. También recomienda rotar los alimentos con el criterio de usar primero los más antiguos.

4. Harina y azúcar

La harina y el azúcar se identifican mediante etiquetas que incluyen el nombre del producto y la información de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina, azúcar y otros básicos de repostería pueden reunirse en frascos para identificar con rapidez las cantidades disponibles. La visibilidad ayuda a advertir cuándo hace falta reponer un ingrediente, según Julie Peak, organizadora profesional consultada por The Spruce.

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Una etiqueta sencilla puede evitar confusiones entre productos similares. El rótulo debería incluir, como mínimo:

Nombre del ingrediente

Fecha de traslado o de vencimiento que figuraba en el empaque

Indicaciones de conservación, si las hubiera

5. Algodón

Las bolas y los discos de algodón se mantienen limpios y disponibles cerca del lavamanos dentro de un recipiente cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolas y discos de algodón pueden guardarse en recipientes de vidrio ubicados cerca del lavamanos, donde estén disponibles para la rutina de higiene.

Jennifer Moore, fundadora de Organized Boutique, señaló que esta alternativa evita que los envoltorios plásticos queden expuestos sobre el mueble o se enganchen dentro de los cajones.

Para este uso, el frasco necesita estar limpio y completamente seco antes de cargarse. La tapa limita la acumulación de polvo, sobre todo si el recipiente queda abierto a la vista en el baño.

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6. Sales de baño

Las sales de baño encuentran un espacio específico junto a la bañera y conservan sus indicaciones de uso mediante una etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sales de baño, incluidas las sales de Epsom, también pueden colocarse en frascos de estilo boticario. Lorena planteó que el cambio de envase permite reservar un espacio específico para estos productos junto a la bañera o en una repisa.

El recipiente debe reservarse solo para ese contenido y mantenerse fuera del alcance de niños. Si el producto conserva instrucciones de uso o advertencias, esa información debe copiarse en la etiqueta o conservarse junto al frasco.

7. Fósforos de madera

Los fósforos de madera se almacenan en un lugar seco, alejado del calor y fuera del alcance de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fósforos de madera completan la lista de siete objetos. Peak propuso exhibirlos en un frasco transparente cerca de una vela y añadir una superficie de encendido a la tapa o base, de modo que el conjunto conserve su función.

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La ubicación importa: deben permanecer secos, lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de niños. Con esas precauciones, el frasco permite reunir un elemento pequeño que suele terminar en cajones o armarios, sin mezclarlo con otros objetos.