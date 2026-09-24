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12 flores para cultivar en macetas durante la primavera: qué tener en cuenta sobre la luz y el riego

Distintas especies permiten sumar color a patios, balcones y terrazas a lo largo de la temporada. La clave está en respetar la exposición solar, la frecuencia de humedad y el tipo de sustrato que necesita cada variedad

Varios cubos metálicos y cajas de madera llenos de tulipanes, rosas y hortensias multicolores colocados en una acera de piedra.
12 flores de primavera aportan color a patios, balcones y terrazas según las condiciones de cada maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las macetas permiten reunir 12 flores de primavera de acuerdo con la luz, drenaje y humedad de cada espacio. La combinación de bulbos, perennes y bienales ofrece alternativas para patios, balcones y entradas.

La Real Sociedad de Horticultura (RHS) indica que las plantas en recipientes necesitan orificios de drenaje y riego regular en primavera y verano. También aconseja plantar en otoño los bulbos que florecen en primavera.

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En la selección publicada por Homes & Gardens, la editora de Jardines y floricultora Rachel Bull y la redactora de Jardines Tenielle Jordison sugieren especies y condiciones de cultivo.

1. El alhelí

Tres espigas florales de alhelí en colores salmón, violeta y rosa rodeadas de follaje verde y un muro de piedra.
El alhelí prolonga la floración primaveral y acompaña a los tulipanes mientras emergen los bulbos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alhelí (Erysimum) puede florecer desde el inicio de la primavera hasta el verano, según la variedad. Se utiliza junto a tulipanes para ocupar el recipiente mientras emergen los bulbos. La RHS lo incluye entre las plantas apropiadas para contenedores estacionales.

2. Las violas

Una maceta de terracota con flores moradas y azules junto a una regadera metálica sobre suelo de gravilla.
Las violas crecen en recipientes pequeños y prefieren ambientes menos soleados con un sustrato húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las violas admiten combinaciones de uno o dos colores y caben en macetas pequeñas. El artículo recomienda elegir variedades adecuadas al clima local, ubicarlas en zonas menos soleadas y conservar húmedo el sustrato.

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3. La margarita inglesa

Flores de pétalos rosados con centro amarillo y hojas verdes sobre tierra de jardín.
La margarita inglesa completa arreglos florales con rapidez y puede ofrecer una nueva floración tras retirar sus flores marchitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarita inglesa (Bellis perennis) funciona en macetas y jardineras. Bull la señala como una opción de crecimiento rápido desde semilla y útil para completar arreglos con plantas de distintas alturas. Retirar las flores marchitas puede propiciar otra floración estival.

4. Las aurículas

Flores de prímula de varios colores agrupadas sobre la tierra con mantillo y rodeadas de helechos y follaje verde.
Las aurículas forman colecciones en macetas pequeñas y necesitan renovar el compost cada año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aurícula (Primula auricula) permite formar colecciones en recipientes pequeños. La guía de cultivo de aurículas de la RHS confirma que todas pueden crecer en maceta y recomienda renovar el compost cada año. Las variedades de exposición necesitan resguardo de la lluvia y el sol de verano.

5. La anémona blanda

Flores pequeñas de color morado y blanco con centro amarillo crecen entre hojas verdes y ramas secas.
La anémona blanda florece en recipientes amplios y se adapta a sectores sombreados bajo árboles o arbustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Anemone blanda puede iniciarse desde cormos en un contenedor amplio, incluso bajo un arbusto o árbol pequeño. Sus flores aparecen desde mediados de primavera hasta comienzos de verano. Después, la planta puede dividirse para llevarla a otros sectores sombreados.

6. La fritilaria imperial

Tres plantas de tallo alto con flores anaranjadas acampanadas y hojas verdes en la cima, rodeadas de follaje en la tierra.
La fritilaria imperial necesita una ubicación soleada y desprende un olor intenso durante la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fritilarias abarcan especies de porte diferente. Bull recomienda situar la fritilaria imperial (Fritillaria imperialis) al sol para sostener la floración. Por su olor intenso, conviene no colocarla en recipientes junto a la puerta de entrada.

7. La pulmonaria

Plantas de pulmonaria con hojas manchadas y pequeñas flores rosadas y azules sobre tierra con trozos de corteza
La pulmonaria aporta flores de varios colores y follaje decorativo en rincones frescos y sombreados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pulmonaria se adapta a rincones sombreados y aporta flores rosadas, blancas o azules, además de follaje decorativo. Debe evitarse que el recipiente se seque. Puede combinarse con helechos y gramíneas que toleren la sombra.

8. Las prímulas

Un cantero rectangular delimitado por troncos de madera contiene flores de prímula de colores rosa, amarillo, rojo, violeta y naranja.
Las prímulas florecen desde abril y requieren sustratos frescos que conserven una humedad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especies de Primula florecen desde abril y prefieren sustratos frescos y húmedos. Las variedades P. denticulata y P. vialii incorporan tonos rosados y púrpuras, mientras que P. vulgaris puede acompañar otras flores de temporada.

9. Los nomeolvides

Pequeñas flores azules de centro amarillo y tallos verdes sobre un fondo de hierba.
Los nomeolvides acompañan a los bulbos altos y suavizan los bordes de las composiciones con sus flores azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nomeolvides (Myosotis) acompaña tulipanes y fritilarias más altas. Su follaje y flores azules suavizan los bordes de la maceta. Si no se retiran todas las flores, la planta puede reproducirse por semilla en temporadas posteriores.

10. El ranúnculo

Florero de vidrio con ranúnculos de colores en un suelo de madera, junto a una cama e iluminado por la luz del sol que entra por una ventana.
El ranúnculo persa ofrece flores de distintos colores y también puede utilizarse como flor de corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranúnculo persa (Ranunculus asiaticus) ofrece flores de varios colores durante la primavera y, según el clima, hasta comienzos del verano.

Bull aconseja emplearlo también como flor de corte. Suele plantarse desde cormos en otoño, aunque las plantas ya establecidas pueden renovar recipientes en primavera.

11. Los tulipanes

Ramos de tulipanes de varios colores envueltos en papel sobre cajas de plástico en un puesto de mercado al aire libre.
Los tulipanes necesitan un sustrato bien drenado y una ubicación soleada para florecer con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tulipanes se plantan preferentemente en otoño y requieren sustrato bien drenado y una ubicación soleada. Jordison destaca los tulipanes con borde flecado por la textura que aportan. Los plantados a inicios de primavera pueden florecer con menos regularidad.

12. El ciclamen

Macetas de arcilla con plantas de ciclamen de flores rosadas y helechos sobre el alféizar blanco de una ventana de madera.
El ciclamen se desarrolla en zonas de sombra cuando la maceta permite evacuar correctamente el exceso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclamen reúne especies con distintos momentos de floración. Para macetas de primavera, Cyclamen coum y Cyclamen repandum son opciones para zonas de sombra si el recipiente evacúa el exceso de agua.

La RHS recomienda macetas con drenaje y riego frecuente, ya que el volumen limitado de sustrato se seca antes que el suelo del jardín. La institución también incluye violas, prímulas, ciclámenes, nomeolvides, margaritas inglesas y alhelíes en sus ideas de plantación para recipientes.

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