Llega la Noche de los Bares Notables en CABA: cuándo es y cómo aprovechar los descuentos, shows y menús especiales

La Ley 35/98 define a los Bares Notables de Buenos Aires por su valor arquitectónico, antigüedad e importancia cultural.

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Hay bares de la ciudad de Buenos Aires que conservaron, entre sus mesas y mostradores, el paso de músicos, escritores, actores y políticos. Fueron espacios de conversación, debate y tertulia; por su antigüedad, su arquitectura o su vínculo con la vida de cada barrio, integran la categoría de Bares Notables y forman parte del patrimonio cultural porteño.

En esos salones, pedir un cortado y quedarse a conversar constituye un ritual para quienes viven en la ciudad y una forma de acercarse a ella para quienes la visitan.

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¿Cuándo es La Noche de los Bares Notables?

El jueves 24 de septiembre, desde las 17, esa tradición tendrá una jornada propia con la quinta edición de La Noche de los Bares Notables, que reunirá más de 130 propuestas artísticas y gastronómicas en 25 barrios.

La iniciativa fue creada por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) junto con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta busca poner en primer plano a estos establecimientos, asociados al patrimonio gastronómico, cultural e histórico de la identidad porteña.

La quinta edición de La Noche de los Bares Notables se realiza el jueves 24 de septiembre bajo la organización de la AHRCC y el Ministerio de Cultura porteño. (turismo.buenosaires.gob.ar)

Más de 130 propuestas en 25 barrios de la ciudad

A lo largo de la jornada habrá muestras de artes visuales, charlas, visitas guiadas y una oferta culinaria distribuida en distintos puntos de la ciudad. La programación contempla además promociones y descuentos en los bares participantes.

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La noche incluirá más de 80 espectáculos en vivo. Entre los shows anunciados figuran Federico Mizrahi Quinteto, a las 18, en Bar Roma del Abasto; Orquesta del Plata, a las 19, en Confitería La Ideal; Ana María Cores, a las 20, en Bar & Despensa Montecarlo; y Sol Mihanovich, a la misma hora, en Bar Imperio / Hotel Savoy.

La agenda musical seguirá a las 21:30 con Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García. En ese horario, Café Rivas recibirá a Dj Vinilos Notables con Tuta Torres, con un repertorio de clásicos nacionales.

Un auto de colección recorrerá ocho bares con música de los años 20

El evento despliega más de 130 propuestas gastronómicas y artísticas distribuidas en 25 barrios de la ciudad.

La Cámara de Cafés y Bares de la AHRCC organizará un Tour Gastro-Cultural a bordo de un auto antiguo de colección. Los músicos harán intervenciones breves frente a ocho bares, en un recorrido que evocará la música de los años 20. Los horarios son aproximados y el vehículo no trasladará público.

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El itinerario comenzará a las 19 en El Viejo Buzón, en Neuquén 1100, Caballito. Media hora después será el turno de Confitería El Greco, en avenida Rivadavia 5353, también en Caballito. A las 20, el recorrido llegará a Café Margot, en avenida Boedo 857, Boedo.

A las 20:30, la parada será Miramar, en avenida San Juan 1999, San Cristóbal. Luego continuará a las 21 en Mar Azul, Tucumán 1700, San Nicolás; a las 21:15 en Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699, San Nicolás; y a las 21:30 en Hipopótamo, Brasil 401, San Telmo.

El cierre del tour está previsto para las 22 frente a Bar Plaza Dorrego, en Defensa 1098, San Telmo.

Chefs invitados renovarán por una noche las cocinas de locales históricos

Los platos de la cocina porteña tendrán versiones preparadas para la ocasión. Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan intervendrán las cocinas de La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

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Por su parte, El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto elaborarán menús especiales que solo estarán disponibles durante la jornada.

Quienes quieran conocer el vínculo entre los bares y la ciudad podrán sumarse a recorridos guiados a pie. Los paseos estarán organizados en tres ejes: los bares notables, el patrimonio y la historia gastronómica de la avenida Callao; los bares notables del Casco Histórico; y las derivas urbanas, que reunirán cultura, historia y arte.

El sitio festivalesba.org publica el mapa interactivo con la lista completa de establecimientos, descuentos y promociones de la jornada. (turismo.buenosaires.gob.ar)

La programación completa y un mapa interactivo con los establecimientos que ofrecerán promociones y descuentos estarán disponibles próximamente en festivalesba.org.

La Ley 35/98 de la Ciudad de Buenos Aires define como bar notable a los “bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación” y a aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local les da un valor propio. La norma establece que esa condición implica la conservación del espíritu del lugar, el servicio y la promoción de la historia y la cultura de la ciudad.

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