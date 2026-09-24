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Un estudio revela que el uso excesivo de redes sociales daña el sueño de los jóvenes universitarios

Investigadores de George Mason identificaron por primera vez al sueño como el eslabón que conecta el tiempo frente a las pantallas con una peor autopercepción de salud meses después

Una persona acostada en la cama en una habitación con iluminación roja, mirando atentamente su teléfono móvil, que sostiene con una mano.
La investigación analizó los datos de 349 estudiantes de primer año mediante tres encuestas aplicadas entre 2019 y 2020 - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los universitarios que pasan más tiempo en redes sociales duermen peor, y ese deterioro del sueño puede tener consecuencias sobre cómo perciben su propia salud meses después.

Eso es lo que concluye un nuevo estudio de la Universidad George Mason publicado en Public Health Reports, que por primera vez identifica la calidad del sueño como un posible puente entre el uso de redes sociales y la salud autoevaluada.

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El mayor uso de redes predijo peor sueño seis meses después

La investigación analizó datos de 349 estudiantes de primer año de entre 18 y 24 años durante el ciclo lectivo 2019-2020, con encuestas aplicadas en agosto de 2019, febrero de 2020 y agosto de 2020. Los resultados mostraron que un mayor uso de redes sociales al inicio del año académico anticipaba una peor calidad de sueño seis meses más tarde, y que esa mala calidad de sueño, a su vez, predecía una peor percepción del estado de salud otros seis meses después.

Un hombre recostado en una cama sostiene un teléfono inteligente junto a una mesa de noche con libros y una taza.
El uso de plataformas digitales anticipó un deterioro del descanso seis meses después y una menor valoración de la salud tras doce meses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akosua Mainoo, alumna del Departamento de Salud Global y Comunitaria y autora principal del estudio, señaló que los hallazgos van más allá del tiempo que los jóvenes pasan frente al teléfono. “Estos resultados sugieren que los hábitos tempranos en redes sociales de los estudiantes pueden tener efectos más allá del tiempo invertido en el teléfono”, declaró Mainoo en declaraciones recogidas por en el comunicado de prensa difundido por la universidad y recogido por Phys.org. “El sueño parece ser una de las vías por las que esos hábitos influyen en cómo los estudiantes perciben su salud meses después”.

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El uso nocturno de redes no mostró el efecto esperado

Uno de los resultados más llamativos del estudio va a contramano de lo que los propios investigadores anticipaban: el uso de redes sociales en horario nocturno, de forma específica, no se asoció con una peor calidad de sueño. Los autores señalaron que la literatura previa sobre este punto arroja resultados contradictorios y que el impacto puede depender de factores adicionales, como la exposición a la luz de las pantallas y su efecto sobre los niveles de melatonina.

Vista frontal de varios adolescentes sentados en pupitres en un aula de colegio en EE.UU., cada uno mirando y sonriendo a su teléfono celular.
El análisis determinó que el uso de redes sociales durante el horario nocturno no mostró una relación directa con el mal descanso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis se enmarca en el estudio longitudinal “Mason: Health Starts Here”, el mayor proyecto de seguimiento de estudiantes universitarios de esa casa de estudios, que acompaña a los alumnos durante sus cuatro años de grado. Lawrence Cheskin, profesor distinguido del Departamento de Nutrición y Estudios Alimentarios, actúa como investigador principal.

Los jóvenes pasan cerca de cinco horas diarias en redes sociales

El contexto del estudio refleja el peso que las plataformas digitales tienen en la vida de los universitarios: los jóvenes adultos destinan en promedio unas cinco horas al día a las redes sociales. Más del 85% de los estudiantes del estudio de George Mason usaban YouTube, Instagram y Snapchat a diario. Pese a que las recomendaciones para adultos jóvenes indican entre siete y nueve horas de sueño por noche, investigaciones previas habían constatado que un tercio de los universitarios duerme menos de siete horas. A largo plazo, la privación de sueño está asociada a problemas como depresión, obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes.

joven adulto mira su ceular en la cama, sexting, soledad, excitación, chat, teniendo una conversación - Imagen Ilustrativa Infobae
Los científicos identificaron limitaciones en el estudio debido al uso de datos autoinformados y a la reducción de participantes con el tiempo - Imagen Ilustrativa Infobae

Reducir el tiempo en pantalla, la recomendación central de los autores

Ante los resultados, los investigadores instaron a los estudiantes a adoptar hábitos más conscientes. “Las redes sociales son parte de la vida cotidiana de los universitarios, así que la expectativa no es eliminarlas”, dijo Mainoo. “Pero los jóvenes pueden ser más intencionales a la hora de establecer límites de tiempo y crear zonas libres de teléfono”.

Cheskin fue más directo al respecto: “menos es más cuando se trata del uso de redes sociales por parte de los jóvenes universitarios”, y sostuvo que reducir ese uso deja más espacio para las interacciones directas con pares y otras personas.

Los autores reconocieron limitaciones en el trabajo, entre ellas el uso de datos autoinformados y la reducción del número de participantes a lo largo del tiempo.

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