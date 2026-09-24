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Qué es y cómo se consume la fruta del monje, el ingrediente natural que promete un dulzor hasta 200 veces más potente

El extracto de esta planta asiática, usada durante siglos por religiosos budistas, se posiciona como una alternativa de alto interés para quienes buscan reducir calorías sin resignar sabor, y ya cuenta con aprobación oficial en la Argentina

Fruto del Monje (Visuales IA)
La Resolución habilita su uso en bebidas, lácteos, panificados y suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante siglos, monjes budistas cultivaron en Asia una pequeña fruta verde que usaban para aliviar resfríos y dolores de garganta. Hoy, ese mismo fruto llegó a Argentina con otro propósito: el extracto de fruto del monje endulza hasta 200 veces más que el azúcar, no aporta calorías y acaba de obtener el visto bueno oficial para integrarse al mercado local de alimentos y bebidas.

La planta Siraitia grosvenorii, conocida internacionalmente como fruta del monje o luo han guo, concentra en sus compuestos naturales —los mogrósidos— un poder endulzante extraordinario sin impacto glucémico.

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Su dulzor no proviene del azúcar, sino de estas moléculas que el organismo no procesa como carbohidratos, lo que la convierte en una alternativa de alto interés para personas con diabetes o quienes buscan reducir su consumo de azúcar sin resignar sabor.

La Resolución que avaló la presencia del fruto del monje

Infografía con ilustraciones de frutas del monje, íconos de alimentos y secciones informativas sobre su habilitación en Argentina.
Una infografía explicativa aborda la regulación y las características de la fruta del monje como endulzante en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación fue formalizada de manera conjunta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina el 15 de mayo de 2026.

Con esta aprobación, la industria local cuenta con una alternativa de origen vegetal que se suma a ingredientes como la stevia o el eritritol, hasta ahora protagonistas del segmento de edulcorantes naturales.

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Sus compuestos naturales endulzan sin calorías y con propiedades antioxidantes

Frutos verdes y redondos cuelgan de enredaderas sostenidas por varas de bambú entre hojas verdes.
Estudios documentados en PubMed Central reportan reducciones de hasta el 18% respecto al azúcar común, aunque la mayor parte de la evidencia proviene de investigaciones en animales y no de ensayos clínicos en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder del extracto proviene de los mogrósidos, compuestos naturales que aportan dulzor en cantidades mínimas. Su capacidad endulzante se estima en aproximadamente 200 veces la del azúcar convencional, lo que implica dosis pequeñas en cada preparación y ningún aporte calórico.

Dado que el organismo no los procesa como carbohidratos, no generan respuesta insulínica, lo que los posiciona como una opción de interés para personas con diabetes.

A los mogrósidos también se les atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias vinculadas a la protección celular frente al daño causado por los radicales libres, según consignó la revista Healthline.

fruta del monje
La habilitación formal del extracto de fruto del monje amplía las opciones de la industria alimentaria local; su precio elevado y la baja producción nacional podrían limitar su expansión

Un análisis de ensayos clínicos publicado en la revista Nutrients documentó reducciones de hasta el 18% en los niveles de glucosa posprandial respecto al azúcar común. El ingrediente además mantiene su sabor estable durante la cocción y deja menos regusto amargo que otros edulcorantes naturales.

Sin embargo, revisiones científicas albergadas en PubMed Central, la base de datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señalan que buena parte de la evidencia sobre sus mecanismos celulares proviene de estudios en animales. Los investigadores advierten que se necesitan ensayos en humanos de mayor escala y a largo plazo para confirmar su perfil de seguridad prolongado.

Sin embargo, la principal limitación que señalan los especialistas es que la mayor parte de la evidencia disponible proviene de estudios en animales. Los ensayos clínicos en humanos son todavía escasos, de pequeña escala y de corto plazo, por lo que no existe suficiente información sobre los efectos del consumo prolongado. Los propios investigadores advierten que se necesitan estudios longitudinales mayores para confirmar su perfil de seguridad.

El precio elevado y la escasa evidencia clínica en humanos son sus principales puntos débiles

Un fruto del monje verde, un cuenco cerámico con polvo blanco y una cuchara, y un frasco de vidrio con gotero sobre una mesa de madera.
Un edulcorante natural con propiedades antioxidantes debuta en el mercado argentino de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto puede presentarse en formato en polvo o líquido, y su procedencia vegetal le otorga una imagen que muchos consumidores valoran. No obstante, los especialistas advierten que esa procedencia no define por sí sola las características nutricionales del producto terminado: la composición final depende de los demás ingredientes de la fórmula.

En varias presentaciones comerciales disponibles en otros mercados, el monk fruit aparece combinado con eritritol, stevia o maltodextrina. Esas mezclas pueden modificar el sabor, la textura y el aporte nutricional del producto final, por lo que revisar la etiqueta resulta clave para saber exactamente qué contiene cada opción. La pureza varía según el fabricante, y no todos los artículos etiquetados con fruta del monje utilizan extracto 100% puro.

En cuanto a sus aplicaciones, el ingrediente ya se extiende en otros mercados a una amplia variedad de categorías: bebidas sin azúcar, aguas funcionales, energéticas y jugos; productos lácteos como yogures y batidos; panificados, confitería y helados; y suplementos dietarios. También gana terreno en la alimentación funcional, con presencia en proteínas en polvo, barras proteicas y productos listos para consumir.

El precio es otro factor que podría limitar su expansión masiva. Dado que el ingrediente todavía tiene una difusión reducida y no se produce en el país, los productos que lo incorporan suelen costar significativamente más que los elaborados con edulcorantes tradicionales. La incorporación al CAA habilita nuevas elaboraciones, lo que con el tiempo podría favorecer una mayor disponibilidad y una baja en los valores del mercado local.

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