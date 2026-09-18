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Cuál es la práctica cotidiana asociada al control de la presión arterial y a una mejor salud cardíaca, según expertos

Diversas investigaciones identificaron que este comportamiento facilita que los vasos sanguíneos mantengan una tensión adecuada cuando se complementa con hábitos saludables, descanso reparador y la debida supervisión clínica. Claves para su implementación diaria

Ilustración de un hombre con los ojos cerrados y sus manos sobre el pecho y el abdomen junto a una computadora portátil.
El mindfulness acompaña el control de la presión arterial en algunas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La práctica cotidiana de mindfulness puede acompañar el control de la presión arterial en algunas personas. Aunque no sustituye la evaluación clínica, los cambios de hábitos ni los tratamientos indicados.

Una revisión de 18 ensayos vinculó bienestar psicológico con indicadores cardiovasculares

Una revisión publicada en Cardiology Clinics reunió resultados de 18 ensayos clínicos aleatorizados sobre intervenciones de psicología positiva y mindfulness.

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Infografía con el título Mindfulness apoyo no reemplazo, datos sobre hipertensión, ilustraciones de meditación, un corazón y un tensiómetro.
Una revisión reúne resultados de 18 ensayos clínicos sobre bienestar psicológico y salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, encabezado por Rosalba Hernández, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, examinó propuestas presenciales, remotas e híbridas. Incluían meditación, ejercicios de gratitud, entrenamiento de optimismo y seguimiento de conductas saludables.

Los programas tuvieron, en su mayoría, una duración de 6 a 12 semanas. La práctica diaria reforzada por encuentros semanales durante 8 a 12 semanas fue el esquema asociado de manera más consistente con mejoras de presión arterial, marcadores inflamatorios y función endotelial. La función endotelial refiere al estado de la capa interna de los vasos sanguíneos.

Uno de los estudios incluidos evaluó una intervención digital de 12 semanas basada en espiritualidad y registró una reducción de 7,6 mmHg en la presión sistólica. El número superior de la medición que refleja la presión cuando el corazón se contrae. También informó una disminución de 4,1 mmHg en la presión sistólica central, medida en la aorta.

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Persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas y las manos sobre el abdomen, vestida de gris, en una habitación luminosa con sombras de ventana.
La práctica diaria con encuentros semanales muestra asociaciones con mejores indicadores cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mindfulness puede incidir sobre el estrés y hábitos que protegen al corazón

El cardiólogo intervencionista Joseph Daibes, del Lenox Hill Hospital, explicó a Women’s Health que la presión arterial depende de factores que exceden al corazón y los vasos. Intervienen el sistema nervioso, la respuesta al estrés, el sueño, los comportamientos y el estado psicológico.

Según el especialista, el estrés sostenido puede mantener activo el sistema simpático, conocido como respuesta de lucha o huida, y elevar la presión con el tiempo.

La psicóloga clínica Hillary Ammon, del Center for Anxiety and Women’s Emotional Wellness, señaló al mismo medio que la atención al momento presente puede reducir la preocupación sobre hechos pasados o futuros.

Brazo adulto con manguito de presión arterial sobre mesa de madera. Una mano sostiene un estetoscopio. Monitor digital indica 138/92 mmHg. Brazalete médico, ilustración de corazón.
El estrés sostenido puede mantener activa la respuesta de lucha o huida y elevar la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daibes agregó que la gratitud y el optimismo se asocian con mayor capacidad para afrontar el estrés. Y con conductas como actividad física regular, mejor descanso, alimentación más consciente y cumplimiento de las indicaciones médicas.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2023 en el Journal of the American Heart Association incluyó a 201 personas con presión arterial elevada. Tras seis meses, el grupo asignado a un programa de mindfulness adaptado redujo la presión sistólica en 5,9 mmHg desde el inicio. Y superó al grupo de atención habitual por 4,5 mmHg en el análisis previsto.

El estudio también registró menos tiempo sedentario y cambios favorables en la adherencia a una alimentación orientada a controlar la hipertensión.

Un hombre en una oficina sentado erguido en una silla, con ojos cerrados y manos en el pecho y abdomen, practicando respiración profunda.
La atención al momento presente ayuda a reducir la preocupación por hechos pasados o futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipertensión requiere controles y abordaje que puede incluir medicamentos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.400 millones de adultos de 30 a 79 años tenían hipertensión en 2024. La entidad la define como una presión de 140/90 mmHg o superior, confirmada en mediciones realizadas en dos días diferentes.

Como puede no producir síntomas, medirla es la única forma de detectarla. Para reducir el riesgo, la OMS recomienda:

  • Comer de forma saludable y disminuir la sal
  • Realizar actividad física regular
  • Evitar el tabaco y limitar el alcohol
  • Mantener los controles profesionales y tomar la medicación prescripta
Un médico mide la presión arterial de una paciente en un consultorio. Hay una tableta, documentos, un tensiómetro, un estetoscopio y un cuadro anatómico.
La actividad física, el descanso y la alimentación consciente complementan las estrategias de protección cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas ayudan a prevenir infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal, pero muchas personas igualmente requieren fármacos. La OMS incluye la reducción y el manejo del estrés entre las acciones que pueden bajar el riesgo. Junto con el seguimiento de la presión y el tratamiento de otras enfermedades.

La práctica de mindfulness tampoco es adecuada de la misma manera para todas las personas. Puede resultar incómoda o aumentar la ansiedad en algunos casos. Ante esa reacción, o frente a cifras elevadas de presión arterial, corresponde consultar con un profesional de salud antes de modificar el plan de tratamiento.

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