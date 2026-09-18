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El precio del petróleo cae por tercer día consecutivo en medio de la incertidumbre en Ormuz y Bab el-Mandeb

Los futuros del Brent disminuyeron un 0,75%, hasta los 104 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajó un 0,5%, hasta los 101,20 dólares

Una llama se eleva desde una antorcha de gas en las instalaciones de la refinería de petróleo y planta de fertilizantes de Dangote Industries, en el distrito de Ibeju Lekki, Lagos (Nigeria), el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Sodiq Adelakun/Archivo)
Una llama se eleva desde una antorcha de gas en las instalaciones de la refinería de petróleo y planta de fertilizantes de Dangote Industries, en el distrito de Ibeju Lekki, Lagos (Nigeria), el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Sodiq Adelakun/Archivo)
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Los precios del petróleo cayeron a primera hora de este viernes por tercer día consecutivo, después de que disminuyeran las inquietudes por posibles interrupciones del suministro de Arabia Saudita, pese a los nuevos ataques entre el reino y los rebeldes hutíes de Yemen y las incertidumbre sobre la circulación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

Los futuros del crudo Brent perdieron 79 centavos, un 0,75%, y el precio del barril cotizó a 104 dólares a las 03:19 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 70 centavos, un 0,69%, hasta los 101,20 dólares por barril. Ambos contratos terminaron el jueves con caídas cercanas al 1%. El Brent se dirige a su primera pérdida semanal en tres semanas, con un retroceso acumulado del 0,5%, mientras que el WTI mantiene una ganancia semanal del 1,2%.

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El mercado redujo el impacto de las advertencias sobre nuevos riesgos para el abastecimiento, aun después de que Arabia Saudita y los insurgentes en Yemen, respaldados por el régimen iraní, intercambiaran ataques a través de la frontera el jueves. Los nuevos enfrentamientos ampliaron el frente de guerra en Medio Oriente y amenazan la circulación marítima del estrecho de Bab el-Mandeb.

A comienzos de semana, las cotizaciones alcanzaron máximos de casi cuatro meses. Según fuentes de la agencia Reuters, se suspendieron cargas de petróleo en Yanbu, el centro saudita de exportación en el mar Rojo, y Riad canceló parte de los envíos a Europa después de los daños sufridos por el oleoducto Este-Oeste en un ataque la semana pasada.

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Rebeldes hutíes de Yemen charlan mientras revisan sus armas durante una campaña de movilización en Saná, Yemen, el jueves 10 de septiembre de 2026 (Associated Press)
Rebeldes hutíes de Yemen charlan mientras revisan sus armas durante una campaña de movilización en Saná, Yemen, el jueves 10 de septiembre de 2026 (Associated Press)

Los precios se moderaron después de versiones que señalaron que Arabia Saudita busca recuperar en pocos días cerca de la mitad de la capacidad del oleoducto Este-Oeste. El país también ofreció más cargamentos a refinerías asiáticas mediante transferencias de buque a buque desde el puerto omaní de Sohar, una alternativa para sostener las exportaciones mientras avanzan las reparaciones.

Los esfuerzos de Arabia Saudita para restablecer parte de su capacidad exportadora redujeron la preocupación inmediata por el suministro de crudo, aunque el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz mantiene riesgos y los precios continúan por encima de los 100 dólares por barril.

Las fuentes consultadas por Reuters ofrecieron cálculos diferentes sobre el tiempo que requerirá la reapertura del oleoducto saudita dañado y la recuperación del flujo normal de petróleo.

Los recientes esfuerzos por restablecer la capacidad de exportación saudí han reducido parte de la preocupación inmediata por el suministro”, afirmó Priyanka Sachdeva, responsable de análisis de mercado de Phillip Nova, y señaló que la atención del mercado se centra en la normalización de los suministros físicos: “La cuestión clave es si los flujos físicos podrán normalizarse y cuál podría ser el plazo. Si observamos una mejora sostenida en el tráfico del estrecho de Ormuz, parte de la presión geopolítica podría disminuir aún más”,.

Irán impidió el paso a un petrolero con bandera de Togo que trataba de pasar "ilegalmente" por Ormuz, en medio del bloqueo de facto a la vía marítima por parte de Teherán (Europa Press)
Irán impidió el paso a un petrolero con bandera de Togo que trataba de pasar "ilegalmente" por Ormuz, en medio del bloqueo de facto a la vía marítima por parte de Teherán (Europa Press)

El tránsito marítimo en la zona, sin embargo, permanece expuesto a incidentes. Medios estatales iraníes informaron este viernes que la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que un petrolero con bandera de Togo recibió un impacto el jueves, cuando intentaba realizar un “paso ilegal” por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán no retomaron conversaciones de paz desde el colapso del Memorando de Entendimiento de Islamabad, el acuerdo provisional alcanzado en junio. La guerra en Medio Oriente formará parte de los debates de la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el martes. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que una delegación iraní podrá asistir a la reunión. Washington aprobó las visas necesarias para que el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el canciller Abbas Araghchi y otros integrantes de la delegación del régimen de Irán sean recibidos en el país norteamericano.

(Con información de Reuters)

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