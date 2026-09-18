Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

Garnacho disputó apenas un puñado de minutos en el Aston Villa (Reuters/Craig Brough)

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Alejandro Garnacho apenas sumó 31 minutos en tres partidos con la camiseta del Aston Villa desde su llegada a préstamo en julio, un dato que refleja el descenso en el nivel competitivo del extremo argentino luego de haber sido motivo de disputa entre las selecciones de España y Argentina. El delantero de 22 años quedó relegado a un rol secundario en el esquema de Unai Emery, que lo ubicó detrás del juvenil George Hemmings, de 19 años, surgido de la cantera del club.

El futbolista nacido en Madrid se convirtió hace cuatro años en objeto de disputa entre la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino, un conflicto que se resolvió a favor de la Albiceleste. Incluso, se lo llegó a nominar como uno de los sucesores de Messi.

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Garnacho explicó los motivos de su elección en una entrevista con ESPN: “Nací en España, pero mi mamá es argentina (...). La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil”.

El extremo se formó en la cantera del Atlético de Madrid antes de sumarse en 2020 al Manchester United, club en el que disputó su etapa de mayor rendimiento. Entre sus hitos figuran el gol de chilena convertido ante el Everton en noviembre de 2023, que le valió el premio Puskás, y el tanto que abrió el marcador en la final de la FA Cup de 2024 frente al Manchester City.

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Garnacho no tuvo continuidad en sus primeros partidos (REUTERS/Athit Perawongmetha)

La última vez que Garnacho integró una lista de la Albiceleste fue en noviembre de 2024, para la doble fecha FIFA que incluyó el duelo ante Paraguay en Asunción y el posterior frente a Perú en La Bombonera. A partir de ese momento, el cuerpo técnico dejó de convocarlo, en coincidencia con una caída sostenida en su nivel de juego.

El deterioro se profundizó en su etapa final en el Manchester United, marcada por conflictos internos con el entrenador Rúben Amorim, situación que derivó en su transferencia al Chelsea en agosto de 2025. Ya en Londres, el extremo acumuló 1.434 minutos entre ambas temporadas, aunque su participación se redujo de forma abrupta tras el recambio de Enzo Maresca por Liam Rosenior en enero de 2026: en lo que iba de ese año, solo había sumado 131 minutos en la Premier League.

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“Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones”, confesó.

En Londres, el atacante tampoco logró consolidarse: disputó 24 partidos de Premier League en la temporada 2025/2026 y convirtió un solo gol, en un equipo que finalizó décimo en la tabla y quedó fuera de las competiciones europeas.

En marzo de 2026, cuando Scaloni amplió la nómina para los amistosos ante Mauritania y Zambia con la incorporación de futbolistas como Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, Garnacho quedó nuevamente al margen por decisión técnica, lo que terminó por sepultar sus chances de ir al Mundial.

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Garnacho se separó de Eva García, la madre de su hijo

En paralelo al retroceso deportivo, Garnacho puso fin a su vínculo sentimental con Eva García, influencer y modelo española a la que conoció a los 15 años, cuando el futbolista todavía formaba parte de la cantera del Atlético de Madrid. La pareja, que comenzó su relación en agosto de 2020 y tuvo a su hijo Enzo en noviembre de 2023, se separó de manera definitiva a mediados de 2025, luego de atravesar rupturas temporales previas.

El episodio salió a la luz públicamente en agosto de 2026, cuando García compartió un mensaje en Instagram tras mudarse de la vivienda familiar. “Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros”, escribió la influencer, en un posteo difundido en sus redes sociales.

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En la publicación, García explicó que la salida de la casa respondió a “circunstancias y decisiones que dependen de otras personas” y remarcó: “Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar”. Según medios españoles e ingleses, tras la ruptura Garnacho fue vinculado sentimentalmente con las influencers Ona Gonfaus y Adriana Lobaz, esta última con quien el futbolista compartió una fotografía pública en su cuenta de Instagram.

La cesión al Aston Villa con cláusula de compra

En julio de 2026, el Chelsea acordó ceder a Garnacho al Aston Villa por una temporada, con una cláusula de compra obligatoria condicionada al número de partidos que dispute. El monto pactado para una eventual transferencia definitiva ronda los 42,5 millones de libras esterlinas, unos 56,7 millones de dólares.

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El club de Birmingham confirmó en su comunicado oficial que asumiría la totalidad del salario del jugador durante la cesión y que, en caso de activarse la opción de compra, Garnacho firmaría un contrato hasta junio de 2031. La operación también contempla un beneficio para el Manchester United, que incluyó una cláusula de plusvalía en la venta original al Chelsea y recibirá el 10% de cualquier ganancia que obtenga el club londinense por el traspaso.

Emery expresó su entusiasmo en el momento de la firma: “Estamos encantados con Alejandro. Es muy talentoso, joven y nos demostró su deseo de ayudarnos con nuestro proyecto”. El propio futbolista agradeció la confianza del técnico vasco: “Hablé con Unai antes de venir aquí y él me dio la confianza. No puedo esperar por conocer a los hinchas”.

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Una lesión en pretemporada y la irrupción de un juvenil lo relegaron

La pretemporada de Garnacho en Villa Park se vio interrumpida por una lesión facial sufrida en un amistoso ante el BG Pathum United, lo que le impidió disputar la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain en agosto. Ese contratiempo marcó el inicio de un proceso en el que el extremo no logró recuperar continuidad.

Desde entonces, el argentino permaneció en el banco de suplentes en tres partidos consecutivos: ante el Brujas por la Champions League, frente al Nottingham Forest por la Premier League y contra el Coventry City en la Copa de la Liga inglesa, donde el Villa se impuso 3-1.

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Emery justificó la situación tras el encuentro ante el Coventry: “Garnacho está un poco rezagado debido a ciertas circunstancias ocurridas durante la pretemporada. Es momento de tener paciencia y darle el tiempo que necesite”. El entrenador agregó que otros nombres respondieron mejor a las exigencias del esquema: “George está jugando de maravilla. Alysson también está entendiendo bien los conceptos y aportando lo que busco. Mbaye también ha respondido bien”.

El técnico realizó 14 sustituciones en los últimos tres partidos del equipo sin recurrir a Garnacho, incluidas siete modificaciones en el once inicial frente al Coventry respecto del duelo anterior ante el Nottingham Forest, sin que el extremo argentino recibiera minutos en ninguno de esos cambios.