De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

Con Juan Fossaroli (de espaldas), entrevistando a Franco Colapinto (Facebook Albert Fabrega)

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Albert Fàbrega Suriñach es uno de los profesionales en la comunicación que más sabe de Fórmula 1. Es ingeniero devenido en cronista, trabajó en dos escuderías y conoce como pocos el mundo de la Máxima. Su formación le permite explicar de forma muy didáctica los detalles técnicos de los autos. Lleva más de dos décadas en el ambiente y cada fin de semana da cátedra con sus lecciones previas a las carreras y comentarios durante las mismas. Además, es dueño de increíbles anécdotas.

Fàbrega, de 54 años, se interesó desde joven por el mundo del automovilismo y comenzó su carrera como mecánico en distintas categorías y equipos. Luego de recibirse de ingeniero, a lo largo de los años ejerció funciones como mecánico, jefe de mecánicos, team manager y coordinador de proyecto en disciplinas como el Campeonato Mundial de Rally (WRC), las World Series by Nissan, las World Series by Renault, el Súper Turismo y la Fórmula E.

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Su ingreso a la F1 se produjo en la escudería japonesa Super Aguri F1 Team, donde trabajó como mecánico encargado de la pistola neumática de una de las ruedas durante las paradas en boxes. En esa función asistió a pilotos como Takuma Sato, Anthony Davidson y Franck Montagny a lo largo de las temporadas 2006 y 2007.

Fue precisamente con Davidson al volante cuando Fàbrega protagonizó, sin buscarlo, uno de los episodios más recordados de su etapa como mecánico. Durante el Gran Premio de Canadá de 2007, el piloto británico atropelló accidentalmente una marmota que cruzaba la pista, lo que dañó el alerón delantero de su auto. Ante la emergencia, Davidson ingresó al pit lane sin avisar por radio al equipo. En ese momento, Fàbrega y el resto de los mecánicos se encontraban dentro del garaje, con la atención puesta en las pantallas de televisión que seguían el desarrollo de la carrera. La transmisión captó en primer plano a Albert, que era uno de los “pistoleros”, como se los conoce a quienes usan las máquinas para sacar las tuercas de las ruedas. Cuando el piloto llegó a su posición de parada, el box estaba vacío. La imagen de Fàbrega al salir corriendo del garaje con la pistola de impacto en la mano, sorprendido y desconcertado, se convirtió en un meme que todavía circula entre los aficionados a la F1.

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Albert Fábrega relata una anécdota sobre el Gran Premio de Canadá de 2007

Súper Aguri era uno de los equipos con menos presupuesto. Fue una apuesta del ex piloto japonés de F1 Aguri Suzuki (64 carreras y un podio). De aquel episodio, el técnico español recordó en sus redes sociales que “ese año habíamos hecho buenas carreras y habíamos puntuado en el GP de Barcelona. En Canadá pasó de todo: descalificaciones, banderas negras (exclusión de un piloto durante la carrera), autos de seguridad, accidentes graves (el de Robert Kubica), pero en todo ese caos, Davison aún no había parado y estaba en la tercera posición. Sin darse cuenta atropelló a una marmota dañando el ala delantera y el fondo del choque, perdiendo carga aerodinámica (NdR: efecto que el auto vaya pegado al piso para que penetre mejor el aire). Al llegar a la última curva, sin carga aerodinámica hizo lo que pudo para evitar el ‘Muro de los Campeones’ y terminó entrando a boxes. Nuestro garaje era el primero y nadie, ni el propio piloto, había avisado por radio”. Aunque destacó que “tan malos no éramos, ya que Sato terminó sexto ese Gran Premio: tres puntitos y al agua”.

En marzo de 2011, Fàbrega se unió a HRT Formula 1 Team, la escudería española de la categoría, como jefe de mecánicos durante las temporadas 2011 y 2012. En paralelo, asumió el rol de coach del piloto chino Ma Qing Hua. El equipo, con escasos recursos económicos, cosechó resultados modestos y desapareció antes del inicio de la temporada 2013.

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Entre 2008 y 2011, en simultáneo con otras etapas de su carrera, Fàbrega también se desempeñó como team manager de la escudería vasca Epsilon Euskadi, actualmente conocida como EPIC Racing. En esa función participó en la Eurocopa de Fórmula Renault, en la Copa de Europa Occidental de Fórmula Renault 2.0 y en las 24 Horas de Le Mans, entre otras competencias.

Fàbrega inició su carrera televisiva en marzo de 2014 como analista técnico de F1 en el canal catalán TV3, función que mantuvo durante las temporadas 2014 y 2015. Ese mismo año se incorporó a Canal F1 Latin America como reportero en los circuitos, donde permaneció tres temporadas hasta el cese de transmisiones del canal en enero de 2018.

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Albert reproduce a escalas partes de autos de F1 para explicar determinados funcionamientos (Facebook Albert Fabrega)

En 2016 llegó a Movistar Fórmula 1, donde combinó múltiples roles: reportero en el pit lane durante las sesiones de entrenamientos libres, analista en los previos de cada Gran Premio, entrevistador antes y después de la clasificación y la carrera, y presentador del programa El ojo de Fàbrega. Se mantuvo en el canal hasta su cese de emisiones, el 28 de febrero de 2021.

En febrero de 2018 se sumó a Fox Sports 3 para América Latina, donde trabajó hasta el cierre de transmisiones del canal en diciembre de 2021. En marzo de ese año, Fàbrega formó parte del equipo de DAZN F1 como reportero en los circuitos durante todas las sesiones del Gran Premio. Allí desarrolló su segmento más conocido, las Fàbregalecciones, espacios en los que explicaba curiosidades técnicas de los monoplazas de forma didáctica, y presentó el programa La vuelta al mundo de Fàbrega desde los distintos circuitos del calendario. Para ser lo más didáctico posible, se toma el trabajo de hacer maquetas a escala de los autos.

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Una de esas lecciones lo llevó a intentar recrear, en Mónaco, el dramático pit stop de Valtteri Bottas. “Los de Pirelli me dejaron una manguera de aire. Las conexiones inglesas no eran las mismas que las que yo traía desde España. Tuvimos que hacer apaños con teflón para que no hubiera ninguna fuga de aire, que al final la hubo”, relató en DAZN F1. La búsqueda de material se extendió durante días: “Recuerdo que el viernes, intentando buscar un tornillo de banco, que obviamente no lo podía llevar porque ya llevaba más de 15 kilos de material, me pasé como una hora caminando buscando una ferretería. Cuando la encontré, estaba cerrada”. Finalmente, un tornillo prestado por el equipo de mantenimiento de las televisiones permitió completar la demostración.

En Abu Dhabi, otra Fàbregalección terminó en un episodio inesperado. El objetivo era mostrar el líquido fluorescente que los equipos utilizan para visualizar el flujo aerodinámico sobre los autos. “La encargada de tirar la parafina para realizar la prueba fue Noemi de Miguel, que, con toda su buena intención, no controló la presión del líquido”, contó Fàbrega. “Yo quedé empapado y el paddock quedó como si hubieran matado a ET”, agregó sobre el divertido momento. El resultado dejó una escena difícil de olvidar para quienes trabajaban en el lugar: “Lo dejamos hecho un cromo de parafina amarilla fluorescente”.

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Explicando detalles aerodinámicos de una Ferrari (Facebook Albert Fabrega)

No todas las anécdotas surgieron de errores propios. Una de las que más recuerda ocurrió cuando construyó su propia versión del sistema DAS de Mercedes (NdR: sistema para manejar el ángulo de inclinación de la suspensión), al que llamó “FàbreDAS”, para explicarlo junto al entonces ingeniero James Allison de la propia escudería alemana. “Se quedó mirando el sistema, se quedó mirándome a mí, se giró y se fue”, describió Fàbrega sobre la reacción inicial del ingeniero. La sorpresa llegó minutos después: “Al cabo de cinco minutos, volvió con el director de ingeniería y el jefe de ingenieros para que les contara cómo lo había hecho porque, siendo diferente del suyo, les parecía súper ingenioso”.

Otro momento quedó marcado por la presencia de Charlie Whiting, entonces director de carrera de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Durante una lección grabada en el fondo plano de la FIA, sin micrófono de corbata disponible, un descuido técnico provocó una situación cómica: “Se nos cayó el aparato. Entró Charlie Whiting, que en paz descanse, vio el desastre y se partió de risa”, recordó Fàbrega.

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En otra oportunidad, buscó representar la pérdida de líquido que sufre un piloto durante una carrera, estimada entre dos y tres kilos de sudor. La improvisación fue total: “A media sesión se me ocurrió que podía hacer ingeniería inversa y me tiré un litro y medio de agua por encima”.

Junto a otro piloto argentino que trabaja en la F1, Sasha Fenestraz (Facebook Albert Fabrega)

A partir de febrero de 2024, Fàbrega dejó su función como reportero en DAZN y se incorporó a la plantel permanente de las transmisiones de F1 para América Latina a través de ESPN y Disney+, donde continúa en la actualidad.

Al estar presente en todas las carreras generó una gran dupla con Juan Fossaroli y siguen de cerca las alternativas del piloto argentino Franco Colapinto, quien viene de redondear su mejor fin de semana en la F1 a bordo del Alpine A526.

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La trayectoria de Albert Fàbrega atraviesa dos etapas complementarias dentro del automovilismo: la del trabajo técnico en los boxes, donde participó en momentos determinantes de escuderías como Super Aguri y HRT, y la del oficio periodístico, donde su capacidad para explicar la ingeniería de los monoplazas con recursos improvisados lo convirtió en una referencia para el público hispanohablante de la Fórmula 1.