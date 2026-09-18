El rey de Malasia concedió el arresto domiciliario al ex primer ministro Najib Razak

El ex líder malasio Najib Razak, que cumple una condena de seis años de cárcel por su papel en el escándalo de corrupción 1MDB del país, obtuvo arresto domiciliario (REUTERS/Lai Seng Sin/Archivo)

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El rey de Malasia, sultán Ibrahim, autorizó este viernes que el ex primer ministro Najib Razak cumpla bajo arresto domiciliario el resto de la pena que recibe por corrupción vinculada al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), a cambio del pago de una multa de 50 millones de ringgit, unos USD 12 millones.

“El rey sultán Ibrahim ha accedido a conceder un indulto condicional a Najib Razak, permitiéndole cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028”, informó el departamento legal de la oficina del primer ministro en un comunicado.

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Najib, de 73 años, ocupó la jefatura de Gobierno entre 2009 y 2018. Un tribunal lo declaró culpable hace cuatro años por corrupción en una causa relacionada con el desvío de miles de millones de dólares del fondo 1MDB, que cofundó durante su mandato.

El beneficio representa el segundo indulto que recibe el ex mandatario. En 2024, el anterior monarca redujo a la mitad la condena de 12 años de prisión y rebajó las multas que pesaban sobre él. Najib sostuvo entonces que la decisión también le permitía completar la pena bajo arresto domiciliario, pero su intento judicial para obtener esa medida no prosperó.

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Las autoridades no precisaron cuándo Najib Razak abandonará la prisión.

El rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)

En diciembre pasado, Najib recibió una condena adicional de 15 años de cárcel y una multa de USD 2.800 millones en otro expediente relacionado con 1MDB. La sentencia incluyó cargos por abuso de poder y lavado de dinero. El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, que atribuyó la responsabilidad a funcionarios de 1MDB y al financista fugitivo Jho Low.

El ex jefe de Gobierno presentó una apelación contra ese fallo, aunque no se informó en qué etapa se encuentra el recurso. Las investigaciones sobre el caso establecieron que más de USD 1.000 millones de dólares llegaron a cuentas vinculadas con Najib. Los investigadores estadounidenses sostienen que el esquema desvió hasta USD 4.500 millones y parte de esos recursos se destinó a la compra de propiedades de lujo, un yate y obras de arte. El caso derivó en investigaciones internacionales, entre ellas en Estados Unidos y Singapur

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El ex primer ministro negó de forma reiterada cualquier irregularidad y afirmó que fue utilizado como chivo expiatorio de una trama de alcance internacional.

Najib Razak llegó al poder en 2009, el mismo año en que cofundó 1MDB. Además de ejercer como primer ministro, ocupó los cargos de ministro de Finanzas y presidente del Consejo Asesor del fondo, funciones que le otorgaban control sobre decisiones financieras.

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak —encarcelado por corrupción en el escándalo multimillonario de 1MDB—, asiste a la lectura del fallo sobre su solicitud de arresto domiciliario en el complejo judicial de Kuala Lumpur, Malasia, el 22 de diciembre de 2025 (REUTERS/ Hasnoor Hussain)

El escándalo provocó la caída política de Razak y contribuyó a la derrota electoral de su partido, la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), en 2018. Ese resultado terminó con décadas de hegemonía de la agrupación desde la independencia de Malasia en 1957.

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El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, pidió prudencia a los distintos sectores para evitar una escalada de la tensión política y social por las decisiones contra Najib Razak. Dirigentes de UMNO cuestionaron el fallo sobre el arresto domiciliario y plantearon revisar la continuidad de la coalición con el actual Gobierno.

(Con información de AFP)