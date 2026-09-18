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De almohadones a juguetes para mascotas: 8 maneras de reutilizar remeras viejas

Opciones sencillas para reducir residuos textiles y extender la vida útil de prendas que ya no tienen lugar en el placard

Manos tejiendo una bolsa de tiras de tela verde y mostaza sobre una mesa de madera con tijeras, hilos y retazos de camiseta.
Good Housekeeping y ManMadeDIY reunieron ocho formas de reutilizar remeras en desuso por desgaste, falta de espacio o valor sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una camiseta vieja y fuera de uso puede conservar utilidad fuera del armario y convertirse en bolsas, paños, almohadones, elementos para plantas o accesorios. Existen 8 formas de reutilizarlas mediante cortes, nudos, costura o trenzado.

Las propuestas detalladas en Good Housekeeping y ManMadeDIY, sitios especializados en limpieza y tareas domésticas, están dirigidas a remeras que ya no se usan, ya sea por desgaste o “cambios de idea”, que se convierten en accesorios de la casa por su utilidad o su valor sentimental.

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La diseñadora y fundadora de la Semana de la Moda Sostenible de Atlanta, Tanjuria Willis, señaló que no es indispensable tener conocimientos de costura para aprovechar estas prendas. “Con solo unos cortes y nudos, una camiseta vieja se convierte en un bolso elegante sin necesidad de coser”, explicó en una de las recomendaciones.

1. Convertirlas en bolsas

Bolsa de tela azul con manzanas, limones y papas sobre una mesada de mármol junto a tres frascos de vidrio con legumbres y cereales.
Una remera reciclada puede transformarse en una bolsa lavable para compras, libros o ropa de gimnasio y reemplazar bolsas de un solo uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones consiste en fabricar una bolsa de tela sin utilizar máquina de coser. El procedimiento parte de retirar las mangas y el cuello de la remera, que pasan a funcionar como mangos. Después, el borde inferior debe cerrarse mediante nudos hasta eliminar la abertura.

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El resultado es una bolsa lavable que puede utilizarse para compras, libros o ropa de gimnasio. La propuesta evita recurrir a bolsas de un solo uso y permite plegar el objeto cuando no se utiliza.

Las camisetas también pueden emplearse como contenedores pequeños para organizar alimentos. ManMadeDIY plantea cortar y coser o anudar sacos de tela para guardar frutas, papas u otros productos de despensa. Al poder lavarse, sustituyen a los envoltorios ligeros entregados en los locales.

2. Proteger objetos frágiles

Dos manos envuelven una copa de vidrio y un adorno en camisetas de tela, frente a varias cajas de cartón.
Las camisetas también sirven para organizar alimentos o proteger objetos frágiles durante una mudanza, en lugar de envoltorios y embalajes descartables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra aplicación relacionada con el almacenamiento consiste en usar la prenda como material protector. La tela puede envolver jarrones, adornos, utensilios de cocina u otros objetos frágiles durante una mudanza o al guardar decoraciones. De ese modo, reemplaza materiales de embalaje desechables y protege las superficies del roce.

3. Reutilizar la tela para limpiar

Mano que sostiene un paño blanco a cuadros azules para limpiar una superficie de acero inoxidable con pequeñas gotas de agua.
La tela de una camiseta vieja puede reutilizarse como paños de limpieza para espejos, acero inoxidable y dispositivos electrónicos, y también para pulir artículos de cuero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otro uso puede ser crear paños de limpieza y para eso, se recomienda cortar las prendas en cuadrados de unos 25 centímetros.

Willis sostuvo que los recortes de camiseta funcionan sobre espejos, acero inoxidable y dispositivos electrónicos.

“Son suaves, absorbentes y lavables”, afirmó la especialista, quien los definió como una opción para reemplazar productos de limpieza de uso limitado.

4. Dar brillo a artículos de cuero

Manos sostienen un zapato de cuero marrón y limpian la puntera brillante con un paño blanco sobre una mesa de madera.
La diseñadora Tanjuria Willis afirmó que una camiseta vieja puede convertirse en un bolso sin costura con cortes y nudos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El algodón también puede utilizarse para pulir artículos de cuero, como zapatos, cinturones o bolsos, ya que la superficie lisa y sin pelusa de una remera reduce el riesgo de rayar el material, a diferencia de otros papeles o telas ásperas.

5. Soportes para plantas

Tallo de planta de tomate atado con una tira de tela verde a una vara de bambú clavada en la tierra.
Las tiras de remera pueden funcionar como ataduras flexibles para plantas y como soporte tejido para macetas pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen plantas, una camiseta cortada en tiras puede funcionar como atadura para tallos de tomates o enredaderas. La recomendación apunta a sostener las plantas con una sujeción flexible, en lugar de alambres o cordeles que podrían afectar los tallos. Las tiras, además, pueden entrelazarse para elaborar un soporte tejido destinado a macetas pequeñas.

6. Conservar recuerdos en almohadones

Manos que cortan una camiseta azul con tijeras sobre una mesa de madera con carretes de hilo, cinta métrica y relleno sintético.
Las remeras con diseños o valor personal pueden convertirse en almohadones, colchas, vinchas, sujetadores para el cabello y juguetes para perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prendas con diseños, logotipos o valor personal pueden transformarse en almohadones. El método requiere recortar 2 piezas, delantera y trasera, unir sus bordes y dejar una abertura para introducir relleno. También existe una alternativa sin costura, mediante una tela adhesiva que sella los lados.

Otra posibilidad es reunir varias remeras para hacer una colcha: Willis aconsejó cortar cuadrados del mismo tamaño, coserlos entre sí y añadir una base de franela o polar.

“Es una manera acogedora de conservar algunos de tus recuerdos favoritos”, indicó sobre este proyecto que permite mantener a la vista estampados asociados a eventos, equipos o bandas.

7. Crear vinchas y sujetadores

Unas manos elaboran una vincha trenzada de tela sobre una mesa de madera con tijeras, carretes de hilo y rollos de tejido.
Una camiseta vieja puede reutilizarse en bolsas, paños, almohadones, soportes para plantas y accesorios mediante cortes, nudos, costura o trenzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta clase de tela elástica también admite usos en accesorios para el cabello, ya que las tiras largas pueden trenzarse o retorcerse hasta formar vinchas y sujetadores. La experta destacó que el algodón es adecuado para estas piezas porque resulta suave y permite adaptar formas y tamaños.

8. Armar juguetes para perros

Un perro de pelaje claro con un juguete trenzado de colores en la boca, sobre un suelo de madera frente a plantas de interior y un sofá.
Willis sostuvo que los juguetes de arrastre para mascotas hechos con camisetas les encantarán a los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras trenzadas de camisetas también pueden convertirse en juguetes de arrastre para mascotas. Willis describió esta alternativa como una opción hecha con algodón, que es lavable y suave para los dientes de los animales. “A tus amigos peludos les encantará”, sostuvo.

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