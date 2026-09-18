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10 plantas de interior para aprovechar los rincones con poca luz

Con cuidados ajustados a cada variedad, la vegetación puede integrarse a ambientes cotidianos sin requerir exposición solar directa

Ilustración en acuarela de una sala con sofás blancos, plantas colgantes, una monstera, una mesa de centro de madera y un espejo en la pared.
Las plantas de interior permiten aprovechar los rincones con poca luz mediante cuidados adaptados a cada variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las plantas de interior que toleran poca luz permiten incorporar vegetación a departamentos y casas con pocas, pasillos o ambientes alejados de la iluminación directa. Esa tolerancia, sin embargo, no equivale a crecer sin luz natural.

La selección reúne 10 especies frecuentes en hogares argentinos y aptas para ambientes de luz indirecta. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda ajustar el riego según la humedad real del sustrato y no mediante un calendario fijo. Una maceta en un sitio fresco o sombrío tarda más en secarse. El drenaje también es necesario para que las raíces no permanezcan anegadas.

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1. El potus

El potus tolera la iluminación baja y conserva mejor sus variaciones de color con luz indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El potus tolera la iluminación baja y conserva mejor sus variaciones de color con luz indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus (Epipremnum aureum) es una trepadora que puede ubicarse en una repisa o dejarse caer desde una maceta alta. Tolera la luz baja, aunque con mayor iluminación indirecta conserva mejor sus variaciones de color. Conviene regar a fondo y esperar a que el sustrato se seque antes de repetir el riego.

2. La sansevieria

Una planta verde en maceta blanca sobre una mesa de madera, junto a un sofá gris y una ventana con cortinas blancas.
La sansevieria soporta los períodos secos y necesita que el sustrato se seque por completo entre riegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria o lengua de suegra (Dracaena trifasciata) soporta luz filtrada y tolera períodos secos. Su principal exigencia es evitar el exceso de agua: el sustrato debe secarse por completo entre riegos. El Jardín Botánico de Misuri la clasifica entre las especies de interior que demandan humedad baja a media.

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3. La aglaonema

Una maceta beige con una planta de hojas rosadas sobre una mesa de madera, con tazones y una pequeña regadera al lado.
La aglaonema se adapta a interiores luminosos y requiere protección frente a las corrientes frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aglaonema es una planta de follaje que se adapta a interiores con luz suave. Debe mantenerse lejos de corrientes frías o cambios bruscos de temperatura, condiciones que pueden afectar a plantas tropicales de interior. Antes de regar, es útil comprobar la humedad unos centímetros por debajo de la superficie.

4. El filodendro

Filodendro Brasil de hojas verdes y amarillas en una maceta sobre un mueble de madera, rodeado de libros, un sillón y una ventana.
El filodendro necesita humedad moderada y una ubicación mejor iluminada cuando sus tallos se inclinan hacia la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro abarca distintas especies de hojas enteras o recortadas, varias de ellas aptas para luz indirecta. El sustrato puede conservar una humedad moderada, pero nunca quedar saturado. Si los tallos se orientan de forma marcada hacia una ventana, la planta necesita una ubicación con mejor iluminación.

5. La cinta

Planta Cinta colgante en macetero de macramé, pared clara, ventana con luz solar, cabecero de cama de madera, mesilla con taza y libros.
La cinta crece más lentamente con poca luz y requiere un sustrato apenas húmedo, sin agua acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta o malamadre (Chlorophytum comosum) admite condiciones de baja luminosidad, pero su crecimiento se vuelve más lento. La RHS aconseja luz brillante indirecta cuando sea posible y un sustrato apenas húmedo. También indica retirar el agua que quede acumulada en el plato tras el riego.

6. La palmera de salón

Planta Chamaedorea en maceta de terracota en un rincón. Ventana, mesa de madera con libros y taza. Lámpara de pie, sillón y alfombra estampada
La palmera de salón se desarrolla en interiores con luz indirecta y riegos moderados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palmera de salón (Chamaedorea elegans) se cultiva en interiores por su adaptación a la luz indirecta. Requiere una maceta con orificio de drenaje y riegos moderados. Como en otras plantas de follaje, el amarilleo puede responder tanto al exceso de agua como a una luz insuficiente, por lo que conviene revisar ambas condiciones.

7. La peperomia

Planta con hojas verdes redondeadas en maceta gris de textura geométrica sobre un estante de madera junto a una pared beige con sombras.
La peperomia conserva su tamaño compacto y necesita menos agua en ambientes oscuros y frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La peperomia suele mantenerse compacta y puede instalarse sobre muebles o estantes. En interiores con poca luz necesita menos agua que en lugares más cálidos e iluminados. La pauta práctica es observar el sustrato y regar solo cuando haya perdido humedad, sin dejar agua retenida en el recipiente exterior.

8. La aspidistra

Una planta verde con hojas alargadas en una maceta de cerámica rosada sobre un piso de madera oscura junto a una pared blanca.
La aspidistra resiste la semisombra, aunque una habitación sin ventanas requiere iluminación suplementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aspidistra (Aspidistra elatior) figura en las guías del Jardín Botánico de Misuri como una especie apta para semisombra o sombra. Esa resistencia no elimina la necesidad de luz: una habitación sin ventanas necesitará iluminación suplementaria. Un sustrato drenante y riegos moderados reducen el riesgo de raíces anegadas.

9. La hiedra inglesa

Una planta de hiedra en maceta de barro sobre un estante flotante de madera junto a una pared blanca.
La hiedra inglesa se cultiva en macetas colgantes y necesita luz indirecta y controles periódicos del follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiedra inglesa (Hedera helix) puede emplearse en macetas colgantes o con soporte para conducir sus tallos. En interiores, la luz debe ser indirecta y riego adecuarse al secado del sustrato. El control periódico de las hojas permite detectar pérdida de color, amarilleo o signos de falta de humedad.

10. La fittonia

Planta pequeña de hojas verdes y venas blancas en una maceta blanca redonda sobre una mesa clara.
La fittonia requiere una humedad más constante y destaca por sus nervaduras contrastantes en las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fittonia, conocida por las nervaduras contrastantes de sus hojas, se adapta a luz baja, pero demanda humedad más constante que la sansevieria o el potus. No conviene dejar que el sustrato se seque completamente. Agrupar plantas o colocarlas sobre una bandeja con piedras húmedas puede elevar la humedad alrededor del follaje, según la RHS.

La luz, temperatura y humedad no son condiciones fijas: cambian con la estación, orientación de la ventana y ventilación del ambiente.

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