Política

El Gobierno formalizó la adhesión a un tratado de extradición con Chile y otro de cooperación judicial digital internacional

El convenio actualiza los mecanismos de cooperación judicial entre la República Argentina y la República de Chile en causas penales. A su vez, se habilitó el acceso y utilización de la plataforma “Iber@”, que será implementada para transmitir las solicitudes realizadas en el marco de la cooperación jurídica internacional

Extradición, proceso legal, cooperación internacional, justicia penal – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Extradición, un proceso legal que implica la cooperación internacional para la entrega de personas buscadas por la justicia – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno nacional promulgó este viernes dos leyes que aprobaron dos tratados de cooperación jurídica internacional. Uno de ellos estaba destinado a actualizar la extradición entre Argentina y Chile, mientras que el otro fue orientado a digitalizar el envío de pedidos entre autoridades centrales de distintos países.

De acuerdo con el Boletín Oficial, las normas, registradas como las leyes 27.824 y 27.825, habían sido sancionadas por el Congreso de la Nación el 27 de agosto. No obstante, el presidente Javier Milei las promulgó mediante los decretos N° 1032/2026 y 1033/2026.

PUBLICIDAD

En el caso de la Ley N° 27.824, esta contiene el Tratado de Extradición con Chile suscripto por ambos países el 5 de diciembre de 2023 en Santiago. El acuerdo está compuesto por 23 artículos y reemplaza el marco bilateral para tramitar solicitudes de entrega de personas requeridas por la Justicia de uno de los dos Estados.

De esta manera, el convenio regula los mecanismos de cooperación judicial entre la República Argentina y la República de Chile en causas penales. De esta manera, las autoridades destacaron que se trató de una iniciativa para reafirmar el “compromiso de luchas de forma coordinada contra la delincuencia internacional organizada”.

PUBLICIDAD

Un pasaporte argentino, un Boletín Oficial, una mano con pluma, un mazo judicial, unas esposas y una orden de expulsión con lentes.
La documentación legal y judicial ilustra las medidas para la expulsión de extranjeros según el decreto presidencial en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo acordado, ambas naciones deberán permitir la extradición de personas que deban ser sometidas a proceso o juzgadas por delitos que representen una pena de un año o superior. También se incluirá a las personas que debieran cumplir una prisión preventiva pendiente de cumplimiento de un mínimo de seis meses.

En este sentido, aclararon que “un delito será extraditable independientemente de si las leyes de ambas partes lo tipifican dentro de la misma categoría o lo denominan con la misma terminología”. Asimismo, entrarán dentro del régimen los delitos vinculados a “tasas e impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o de cualquier otra disposición de carácter impositivo”.

Por otro lado, no se permitirá la extradición de personas que fueran enjuiciadas por su “raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, idioma, edad, capacidad mental, género u orientación sexual” y cuya sentencia hubiera sido dictada en ausencia o previera una pena de muerte.

Tampoco se incluirán los delitos que fueran considerados por la legislación militar, personas que hubieran sido indultadas o que la pena fuera considerada prescrita. Asimismo, no se tendrán en cuenta delitos políticos como, por ejemplo, atentados contra la vida o la integridad física de un jefe de Estado, personal diplomático o personas internacionalmente protegidas.

En la lista de delitos políticos no extraditables figuraron causas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Además, se protegerá a aquellas personas que pudieran ser sometidas a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En tanto, la Ley N° 27.825 incorpora el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. El convenio fue celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019.

La iniciativa busca establecer canales electrónicos para que las autoridades centrales de los Estados parte remitan y reciban solicitudes de cooperación jurídica internacional. Entre otros trámites, este tipo de mecanismos puede abarcar requerimientos de asistencia judicial que necesitan coordinación entre jurisdicciones de diferentes países.

De esta manera, se habilitó el acceso y utilización de la plataforma “Iber@”, que será implementada para transmitir las solicitudes realizadas en el marco de la cooperación jurídica internacional. Asimismo, indicaron que “la transmisión de solicitudes y su documentación por Iber@ no requerirá envíos físicos adicionales”.

A raíz de esto, se deberá designar al personal técnico idóneo para administrar la plataforma. Al mismo tiempo que se deberá acreditar a los usuarios que tendrán acceso, tendrán que establecerse los parámetros, especificaciones y requisitos técnicos a cumplir.

En línea con esto, aclararon que la financiación de Iber@ “para el desarrollo, la gestión, la administración y el mantenimiento” corresponderá a cada uno de los Estados que forman parte del tratado de cooperación. Los demás países suscriptos son Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, Colombia.

Temas Relacionados

Javier MileiChileExtradicióncooperación internacionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a la ex vicegobernadora de Neuquén a pagar una millonaria indemnización por daños e injurias

Tras darse a conocer el fallo, Gloria Ruiz también deberá eliminar las publicaciones que había realizado sobre la denuncia contra el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF) en redes sociales

Condenaron a la ex vicegobernadora de Neuquén a pagar una millonaria indemnización por daños e injurias

"Que haya PAS" para “que reine la paz”: la maniobra del Gobierno para las elecciones y el juego de desconfianza con las provincias

La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Sin embargo, la reforma electoral se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio

"Que haya PAS" para “que reine la paz”: la maniobra del Gobierno para las elecciones y el juego de desconfianza con las provincias

Tras 8 años de distancia, los hermanos Rodríguez Saá coquetean con unirse para volver al poder en San Luis

Rivales íntimos desde hace casi una década, los ex gobernadores abren el camino para un acercamiento. La tensión reinante en el vínculo y el legislador que asoma como una opción de renovación

Tras 8 años de distancia, los hermanos Rodríguez Saá coquetean con unirse para volver al poder en San Luis

En plena interna con CFK, Kicillof ultima detalles del acto del sábado: quiere reunir a todas las provincias

Tras su último paso por la región nordeste y las avanzadas que hicieron sus armadores por fuera de PBA, quienes están en la organización del encuentro de este sábado en Avellaneda buscan mostrar estructura federal. Hay 7.300 inscriptos para participar en los diferentes plenarios

En plena interna con CFK, Kicillof ultima detalles del acto del sábado: quiere reunir a todas las provincias

Conflictos en el Gobierno: Karina Milei oficia de árbitro en el cruce entre Bullrich y Caputo

“Falló la comunicación”, le espetaron a Economía, con mucha cautela, desde Balcarce 50. Luego de que Martín Menem y la senadora quedaran mal parados frente a los aliados, creen que podrán reencauzarse las negociaciones en el Congreso. Pero con desventaja y en la previa del debate por la reforma política

Conflictos en el Gobierno: Karina Milei oficia de árbitro en el cruce entre Bullrich y Caputo

DEPORTES

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

TELESHOW

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

INFOBAE AMÉRICA

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

El precio del petróleo cae por tercer día consecutivo en medio de la incertidumbre en Ormuz y Bab el-Mandeb

El rey de Malasia concedió el arresto domiciliario al ex primer ministro Najib Razak