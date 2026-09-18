Mundo

Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

El portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, indicó que la embarcación de Beijing golpeó al BRP Datu Magat Salamat durante una misión destinada a entregar subsidios de combustible a pescadores

Guardar

Filipinas denunció que un buque de la Guardia Costera de China embistió este viernes a una embarcación de su departamento de pesca cerca de un banco de arena del archipiélago de las Spratly, en el mar de China Meridional. El episodio ocurrió en una zona bajo disputa, rica en recursos pesqueros, que en los últimos años fue escenario de incidentes entre barcos filipinos y unidades de la Guardia Costera china.

El portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Jay Tarriela, indicó que el buque chino golpeó al BRP Datu Magat Salamat durante una misión destinada a entregar subsidios de combustible a pescadores. “El buque chino embestió al BRP Datu Magat Salamat... mientras realizaba su patrulla marítima para entregar subsidios de combustible a nuestros pescadores”, afirmó Tarriela.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de Manila, a las 11:04, el barco CCG-21585 cruzó por la popa de la nave de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, conocida como BFAR, a unos 10 metros de distancia. Nueve minutos después, el buque chino repitió la maniobra y esta vez impactó contra la embarcación filipina, de acuerdo con la versión de la Guardia Costera.

Entre los daños, la Guardia Costero de Filipinas reportó barandales principales doblados, rotos y desprendidos; postes metálicos y estructuras de soporte deformadas; y accesorios y equipos de cubierta desplazados, con escombros esparcidos por la cubierta.

PUBLICIDAD

Filipinas denunció que un barco chino embistió un buque gubernamental y generó caos en el mar de China Meridional (Captura de pantalla)
Filipinas denunció que un barco chino embistió un buque gubernamental y generó caos en el mar de China Meridional (Captura de pantalla)

Un video divulgado por las autoridades filipinas muestra a la nave china cerca de la popa del BRP Datu Magat Salamat. En la grabación se escucha a un tripulante gritar “colisión”, aunque las imágenes no permiten observar el momento claro del impacto.

“Seamos claros sobre lo que hacía este buque: llevaba combustible a los pescadores filipinos para que puedan seguir pescando en nuestras propias aguas y mantener comida en las mesas filipinas. La Guardia Costera China embistió deliberadamente un buque gubernamental civil en una misión humanitaria y de sustento, poniendo en peligro la vida de su tripulación filipina”, denunció el vocero.

Jay Tarriela aseguró que este tipo de acciones son “una violación flagrante de las COLREG de 1972, el Laudo Arbitral de 2016 y la UNCLOS”. “Ninguna cantidad de embestidas o maniobras peligrosas cambiará el hecho de que estas aguas pertenecen al pueblo filipino”, subrayó vía X.

La Guardia Costera de Filipinas envió unidades navales y aéreas para asistir al BRP Datu Magat Salamat después del incidente con el buque chino, que tuvo lugar en las coordenadas 09°34.445’ norte y 116°53.714’ este, a unos 11,8 kilómetros al norte-noroeste del Bajo Abad Santos y a cerca de 100 kilómetros de la costa de Palawan.

El comandante de la Guardia Costera de Filipinas, almirante Ronnie Gil Gavan, ordenó el despliegue de medios de superficie y aéreos hacia la posición del barco de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos para prestar asistencia y resguardar a su tripulación.

Buques de la Guardia Costera de China disparan cañones de agua contra el buque de reabastecimiento filipino (REUTERS/Adrian Portugal/Foto de archivo)
Buques de la Guardia Costera de China disparan cañones de agua contra el buque de reabastecimiento filipino (REUTERS/Adrian Portugal/Foto de archivo)

La Guardia Costera indicó que mantendrá su apoyo a las misiones de la BFAR en el mar de Filipinas Occidental, conforme a las directivas presidenciales destinadas a permitir que los pescadores ejerzan sus derechos dentro de la zona económica exclusiva del país.

Beijing reclama la mayor parte del mar de China Meridional, pese a que un tribunal internacional concluyó que esa pretensión carece de base jurídica. Filipinas y China retomaron los incidentes en esa zona en julio, después de un breve período de menor tensión, mientras Manila recibía una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ChinaFilipinasMar de China MeridionalBeijingÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central de Japón elevó las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años para combatir la inflación

La autoridad monetaria indicó que la tasa de referencia quedó en 1,25% y anticipó nuevos ajustes de la política monetaria ante las presiones inflacionarias por el aumento de los precios de la energía y la debilidad del yen

El Banco Central de Japón elevó las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años para combatir la inflación

Macron recibe a Carney en un viaje simbólico a un enclave francés frente a las costas de Canadá en plena tensión con Trump

La visita de mandatario francés tiene además un carácter simbólico por la ubicación de San Pedro y Miquelón, el único territorio que conserva Francia en América del Norte, como vestigio de los extensos dominios que París controló en el pasado en zonas que actualmente forman parte de Canadá y Estados Unidos

Macron recibe a Carney en un viaje simbólico a un enclave francés frente a las costas de Canadá en plena tensión con Trump

La UE anunció un nuevo desembolso de USD 3.300 millones destinado a Ucrania para adquirir armamento bélico

Ursula von der Leyen comunicó que el dinero permitirá adquirir proyectiles y aparatos no tripulados, tras una llamada con Volodimir Zelensky en la que abordaron la financiación de la defensa ante los ataques rusos

La UE anunció un nuevo desembolso de USD 3.300 millones destinado a Ucrania para adquirir armamento bélico

Merz dialogó con Trump sobre el futuro de la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Medio Oriente

El portavoz alemán Stefan Kornelius informó que ambos líderes intercambiaron opiniones sobre los pasos para terminar el conflicto entre Moscú y Kiev, sin detallar puntos concretos

Merz dialogó con Trump sobre el futuro de la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos ofreció una recompensa a quienes brinden información sobre la evasión de sanciones del régimen iraní

La propuesta publicada en el boletín de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) promete pagar entre el 10% y el 30% de las sumas cobradas si la información permite al Gobierno estadounidense iniciar casos que superen el millón de dólares

Estados Unidos ofreció una recompensa a quienes brinden información sobre la evasión de sanciones del régimen iraní
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Primer caso humano de gusano barrenador en Durango: ya son más de 500 contagios en México durante 2026

Primer caso humano de gusano barrenador en Durango: ya son más de 500 contagios en México durante 2026

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

DEPORTES

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

ENTRETENIMIENTO

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos

Debby Ryan, exestrella de Disney, reveló que sufrió una lesión cerebral que cambió su vida: “Hay cosas que no volvieron”

Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia donde Meryl Streep dará su voz al león Aslan