Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

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Filipinas denunció que un buque de la Guardia Costera de China embistió este viernes a una embarcación de su departamento de pesca cerca de un banco de arena del archipiélago de las Spratly, en el mar de China Meridional. El episodio ocurrió en una zona bajo disputa, rica en recursos pesqueros, que en los últimos años fue escenario de incidentes entre barcos filipinos y unidades de la Guardia Costera china.

El portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Jay Tarriela, indicó que el buque chino golpeó al BRP Datu Magat Salamat durante una misión destinada a entregar subsidios de combustible a pescadores. “El buque chino embestió al BRP Datu Magat Salamat... mientras realizaba su patrulla marítima para entregar subsidios de combustible a nuestros pescadores”, afirmó Tarriela.

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Según el comunicado de Manila, a las 11:04, el barco CCG-21585 cruzó por la popa de la nave de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, conocida como BFAR, a unos 10 metros de distancia. Nueve minutos después, el buque chino repitió la maniobra y esta vez impactó contra la embarcación filipina, de acuerdo con la versión de la Guardia Costera.

Entre los daños, la Guardia Costero de Filipinas reportó barandales principales doblados, rotos y desprendidos; postes metálicos y estructuras de soporte deformadas; y accesorios y equipos de cubierta desplazados, con escombros esparcidos por la cubierta.

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Filipinas denunció que un barco chino embistió un buque gubernamental y generó caos en el mar de China Meridional (Captura de pantalla)

Un video divulgado por las autoridades filipinas muestra a la nave china cerca de la popa del BRP Datu Magat Salamat. En la grabación se escucha a un tripulante gritar “colisión”, aunque las imágenes no permiten observar el momento claro del impacto.

“Seamos claros sobre lo que hacía este buque: llevaba combustible a los pescadores filipinos para que puedan seguir pescando en nuestras propias aguas y mantener comida en las mesas filipinas. La Guardia Costera China embistió deliberadamente un buque gubernamental civil en una misión humanitaria y de sustento, poniendo en peligro la vida de su tripulación filipina”, denunció el vocero.

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Jay Tarriela aseguró que este tipo de acciones son “una violación flagrante de las COLREG de 1972, el Laudo Arbitral de 2016 y la UNCLOS”. “Ninguna cantidad de embestidas o maniobras peligrosas cambiará el hecho de que estas aguas pertenecen al pueblo filipino”, subrayó vía X.

La Guardia Costera de Filipinas envió unidades navales y aéreas para asistir al BRP Datu Magat Salamat después del incidente con el buque chino, que tuvo lugar en las coordenadas 09°34.445’ norte y 116°53.714’ este, a unos 11,8 kilómetros al norte-noroeste del Bajo Abad Santos y a cerca de 100 kilómetros de la costa de Palawan.

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El comandante de la Guardia Costera de Filipinas, almirante Ronnie Gil Gavan, ordenó el despliegue de medios de superficie y aéreos hacia la posición del barco de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos para prestar asistencia y resguardar a su tripulación.

Buques de la Guardia Costera de China disparan cañones de agua contra el buque de reabastecimiento filipino (REUTERS/Adrian Portugal/Foto de archivo)

La Guardia Costera indicó que mantendrá su apoyo a las misiones de la BFAR en el mar de Filipinas Occidental, conforme a las directivas presidenciales destinadas a permitir que los pescadores ejerzan sus derechos dentro de la zona económica exclusiva del país.

Beijing reclama la mayor parte del mar de China Meridional, pese a que un tribunal internacional concluyó que esa pretensión carece de base jurídica. Filipinas y China retomaron los incidentes en esa zona en julio, después de un breve período de menor tensión, mientras Manila recibía una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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(Con información de AFP)