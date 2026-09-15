Tres restaurantes argentinos están en el top 10 de un ranking global de alta cocina

Argentina ubicó tres restaurantes entre los diez primeros de la categoría Fine Dining de TripAdvisor. (VisualesIA)

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La gastronomía argentina tiene en la carne uno de sus símbolos más reconocibles, dentro y fuera del país. El asado, las parrillas y los vinos forman parte de una experiencia integral. Pero, junto con el producto, la atención y la opinión de los comensales inciden en el lugar que cada restaurante consigue entre las preferencias del público.

Con ese marco, la escena culinaria nacional volvió a ocupar los primeros lugares de una clasificación global. Fogón Asado, de Buenos Aires, fue elegido como el mejor restaurante de fine dining del mundo en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor, una distinción construida a partir de las opiniones de viajeros.

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El reconocimiento sitúa al proyecto porteño en la cima global de la categoría Fine Dining por segundo año consecutivo. Además, otros dos restaurantes argentinos ingresaron entre los diez primeros puestos: Abrasado, en Guaymallén, provincia de Mendoza, quedó sexto; y El Mercado, ubicado en el Faena Hotel de Buenos Aires, ocupó el décimo lugar.

Fogón Asado mantuvo por segundo año consecutivo el primer puesto mundial con una propuesta de asado en nueve pasos y vinos argentinos.

Las parrillas suelen integrar los recorridos de figuras que visitan el país y, en este caso, la evaluación del público fue uno de los factores centrales para la lista.

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Fogón Asado mantuvo el primer puesto mundial entre los restaurantes de fine dining

El premio Travelers’ Choice Awards Best of the Best distingue a negocios de viajes y hospitalidad que reúnen un alto volumen de reseñas excepcionales durante un período de 12 meses. De los más de 8 millones de anuncios activos de TripAdvisor, menos del 1% obtiene esta distinción.

Para Fogón Asado, el resultado consolida una propuesta basada en una versión de pasos del asado. La plataforma señala que el restaurante “explora la rica tradición del asado con un giro diferente. Desde la provoleta hasta el ribeye y la tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales”.

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El menú degustación consta de nueve pasos y utiliza ingredientes de estación. Según la descripción publicada por TripAdvisor, la experiencia se aparta de la oferta habitual de una parrilla y se completa con vinos argentinos pensados para acompañar cada plato.

TripAdvisor destacó que Fogón Asado explora la tradición del asado con platos cocinados frente a los comensales, desde la provoleta hasta la tira de asado.

Alex Pels y Danielle Jenster, fundadores y responsables del proyecto, vincularon el reconocimiento con las valoraciones de quienes visitan el local. “Este reconocimiento nos emociona profundamente, especialmente porque viene directamente de nuestros clientes”, expresaron.

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Los fundadores añadieron que el premio representa un reconocimiento al producto argentino, la carne, los vinos, los productores y una manera de cocinar y recibir ligada a la cultura local. “Poder mostrar todo eso al mundo y que sea valorado de esta manera nos llena de orgullo”, afirmaron.

Abrasado alcanzó el sexto puesto con carnes y menús de degustación

En el sexto escalón de la clasificación apareció Abrasado, restaurante situado en Guaymallén, Mendoza. La descripción de TripAdvisor resalta la valoración de los viajeros sobre la atención del equipo, el diseño del salón y la relación entre precio, calidad y servicio.

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“El restaurante Abrasado, muy popular entre los viajeros, recibe elogios por su ambiente acogedor y elegante, con un diseño sofisticado e iluminación tenue que crea una atmósfera refinada”, indica la plataforma. El ranking también subraya que el personal suele recibir comentarios por personalizar la experiencia gastronómica.

El ranking explora sabores y la valoración de clientes Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la cocina, los visitantes destacan las carnes de primera calidad y los menús de degustación. Para numerosos comensales, según la clasificación, la propuesta constituye una experiencia culinaria a tener en cuenta en Mendoza.

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El Mercado en el top ten

El décimo lugar fue para El Mercado, restaurante del Faena Hotel, en Buenos Aires. La plataforma atribuye buena parte de su valoración al servicio atento y profesional, junto con una hospitalidad que los viajeros describen como cálida.

Algunos comentarios, sin embargo, mencionan fallos ocasionales en la atención y tiempos de espera impredecibles. Otros visitantes valoran la rapidez del servicio, mientras que el ambiente elegante y acogedor aparece como uno de los aspectos más señalados.

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La cocina de El Mercado recibió reseñas favorables por la calidad y la presentación de preparaciones como el chuletón, la entraña y las empanadas. Parte de los viajeros también observó precios elevados y porciones de menor tamaño.

Con Fogón Asado en el primer puesto, Abrasado en el sexto y El Mercado en el décimo, Argentina colocó tres restaurantes entre los diez mejor posicionados de la categoría Fine Dining de TripAdvisor.

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El top 10 completo

1. Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina

2. KOMA Singapore — Singapur

3. The Rhythms Restaurant — Vietnam

4. The Witchery Restaurant — Edimburgo, Reino Unido

5. Meat Market — Valencia, España

6. Abrasado — Guaymallén, Argentina

7. Catalina Gramado — Gramado, Brasil

8. Restaurante Careyes — Cancún, México

9. Acre — México

10. El Mercado, Buenos Aires, Argentina