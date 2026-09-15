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Receta de muffins de pan de leche, rápida y fácil

Esta preparación individual se hace como bizcochuelo, mezcla secos y húmedos por separado, rinde 12 unidades y ofrece una textura tierna sin esperar horas ni trabajar la masa

Una cesta de mimbre con muffins de pan de leche sobre una mesa de madera junto a un plato con mantequilla, un cuchillo y una taza.
Los muffins de pan de leche reemplazan la masa leudada por una técnica de bizcochuelo con ingredientes húmedos y secos mezclados por separado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Todos los que crecieron con la merienda de pan de leche casero saben lo que significa ese aroma a manteca tibia saliendo del horno. Es de esos sabores que están atados a la infancia, a la casa de la abuela o a la panadería del barrio.

Esta versión en formato muffin resuelve el problema del tiempo. En Argentina, el pan de leche tradicional suele reservarse para desayunos de fin de semana porque la masa necesita leudar. Pero cuando la merienda se complica entre semana, esta receta rápida permite tener ese mismo sabor casero en menos de 40 minutos, sin amasar y sin esperar horas.

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Receta de muffins de pan de leche

Estos muffins de pan de leche son una versión express del clásico pan dulce de panadería, hechos con la técnica de bizcochuelo en lugar de masa leudada. Se preparan mezclando ingredientes húmedos y secos por separado, sin necesidad de amasado ni tiempo de reposo, y se hornean directamente en moldecitos individuales. El resultado es un bocado esponjoso, con la miga suave y el sabor dulce y lácteo característico del pan de leche.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 35 minutos: 10 minutos de preparación y 20 a 25 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 300 gr de harina común
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 100 gr de azúcar
  • 100 gr de manteca derretida
  • 200 cc de leche entera
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 huevo extra batido, para pintar (opcional)
  • Azúcar granulada, para decorar (opcional)
Un muffin de pan de leche sobre un plato de cerámica, una cuchara y una taza de café sobre una mesa de madera.
Los muffins de pan de leche se conservan hasta 3 días a temperatura ambiente, 5 días en heladera y 2 meses en el freezer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de pan de leche, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Enmantecar un molde para muffins o colocar pirotines de papel.
  2. En un bol grande, tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la sal. Reservar.
  3. En otro bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla aclare un poco y espume levemente.
  4. Derretir la manteca al microondas y dejar que temple, sin que quede caliente. Este paso es clave: si la manteca está muy caliente puede cocinar el huevo de golpe.
  5. Incorporar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla a la mezcla de huevos. Batir hasta integrar.
  6. Volcar los ingredientes húmedos sobre los secos en tres tandas, mezclando con espátula en forma envolvente. No batir de más: la mezcla debe quedar apenas integrada, con algún grumo, para que los muffins salgan tiernos.
  7. Rellenar los moldecitos hasta dos tercios de su capacidad, sin excederse, porque la masa va a crecer durante la cocción.
  8. Si se desea una corteza más dorada y brillante, pintar la superficie de cada muffin con huevo batido y espolvorear con azúcar granulada.
  9. Llevar al horno durante 20 a 25 minutos. Verificar el punto pinchando el centro con un palillo: debe salir seco.
  10. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos en el molde antes de desmoldar. Enfriar completamente sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 muffins de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. En la heladera, bien tapados, aguantan hasta 5 días, aunque conviene entibiarlos unos segundos antes de comer para recuperar la textura esponjosa. También se pueden congelar hasta por 2 meses; para descongelar, dejar a temperatura ambiente o calentar unos segundos en microondas.

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