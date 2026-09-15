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Receta de hamburguesas de falafel, rápida y fácil

Una opción vegetariana, sabrosa y económica para resolver una comida casera sin complicaciones, combinan garbanzos, especias, ajo y perejil en una preparación llena de textura

Dos hamburguesas de falafel sobre una tabla de madera con garbanzos sueltos, pepino cortado en rodajas, cebolla morada y tomates.
Estos medallones dorados se preparan con garbanzos cocidos, cebolla, ajo, perejil fresco, comino, pimentón y limón (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hamburguesas de falafel son una opción rápida, económica y sabrosa para resolver una comida sin carne. Quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y se pueden servir con pan, ensalada o una salsa fresca.

El falafel nació en la cocina de Medio Oriente y con el tiempo se convirtió en una alternativa popular para quienes buscan sumar legumbres al menú. Esta versión con garbanzos en lata está pensada para preparar en pocos minutos, sin remojo previo.

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Receta de hamburguesas de falafel

Se trata de medallones vegetarianos elaborados con garbanzos cocidos, cebolla, ajo, perejil fresco y una combinación de especias como comino, pimentón, sal y pimienta. Estos ingredientes se procesan hasta obtener una preparación de textura granulosa, húmeda y fácil de compactar.

Luego se incorpora harina de trigo y polvo de hornear, que ayudan a unir la mezcla y aportan una consistencia más firme. Con las manos se forman 4 medallones de aproximadamente 2 cm de espesor, listos para cocinar.

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La cocción puede realizarse en sartén, horno o freidora de aire. El objetivo es lograr una superficie dorada y ligeramente crocante, mientras el interior conserva una textura tierna y sabrosa. Para completar el plato, se sirven dentro de panes para hamburguesa, con lechuga, tomate y una salsa de yogur, limón o ajo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos. Preparación: 15 minutos. Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 400 gr de garbanzos cocidos, escurridos.
  • 1 cebolla chica.
  • 2 dientes de ajo.
  • ½ taza de perejil fresco.
  • 1 cucharadita de comino.
  • 1 cucharadita de pimentón.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 3 cucharadas de harina de trigo.
  • ½ cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de sal.
  • ½ cucharadita de pimienta.
  • 3 cucharadas de aceite.
  • 4 panes para hamburguesa.
  • 4 hojas de lechuga.
  • 1 tomate cortado en rodajas.
Dos hamburguesas de falafel rodeadas de cuencos con garbanzos, cebolla morada, lechuga, tomate, pepino y hummus sobre madera.
La mezcla se procesa hasta obtener una textura granulosa, se une con harina y polvo de hornear, y luego se moldea en 4 unidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hamburguesas de falafel, paso a paso

  1. Escurrir muy bien los garbanzos. Secarlos con un repasador limpio para retirar el exceso de humedad.
  2. Colocar en una procesadora los garbanzos, la cebolla, el ajo, el perejil, el comino, el pimentón, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
  3. Procesar hasta obtener una mezcla granulosa. No formar un puré completamente liso, porque la textura ayuda a que las hamburguesas mantengan su forma.
  4. Pasar la preparación a un bol y agregar la harina y el polvo de hornear. Mezclar hasta obtener una masa que se pueda compactar con las manos.
  5. Dividir la mezcla en 4 porciones y formar medallones de aproximadamente 2 cm de espesor.
  6. Calentar una sartén con el aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para dorar los medallones sin quemarlos.
  7. Cocinar las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden doradas y firmes. Dar vuelta solo cuando la base esté bien sellada.
  8. Servir dentro de los panes con lechuga y tomate. También se pueden acompañar con yogur natural, limón o una salsa de ajo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 hamburguesas de falafel.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal.
  • Grasas: 12 gr.
  • Carbohidratos: 61 gr.
  • Proteínas: 15 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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