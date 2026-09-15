Receta de budín diplomático en sartén, rápida y fácil

La receta de budín diplomático en sartén requiere 55 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 40 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un clásico de la cocina casera se reinventa con una preparación simple y sin horno: el budín casero permite aprovechar el pan del día anterior y convertirlo en un postre húmedo, suave y aromático, ideal para acompañar el café o el mate.

El budín diplomático suele prepararse con una base de pan, leche, huevos y azúcar, enriquecida con frutas secas o abrillantadas. En Argentina es una opción práctica para aprovechar ingredientes que quedaron en la alacena y servir algo dulce con café o mate.

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Receta de budín diplomático en sartén

Se trata de un budín húmedo y compacto, similar a un budín de pan, preparado con pan, leche, huevos, frutas abrillantadas y pasas de uva. La cocción se realiza en una sartén tapada, a fuego mínimo, sobre una base de caramelo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

120 g de azúcar para el caramelo.

30 ml de agua para el caramelo.

6 rebanadas de pan lactal o pan francés sin corteza .

500 ml de leche tibia .

3 huevos .

100 g de azúcar .

1 cucharadita de esencia de vainilla .

Ralladura de 1 naranja .

80 g de pasas de uva .

80 g de frutas abrillantadas picadas.

50 g de nueces picadas, opcional.

1 cucharada de manteca para la sartén.

Cómo hacer budín diplomático en sartén, paso a paso

El caramelo del budín diplomático se prepara con 120 gramos de azúcar y 30 mililitros de agua hasta lograr un color dorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir una sartén antiadherente de 24 cm de diámetro, preferentemente con tapa. Colocar el azúcar del caramelo y el agua. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y tome un color dorado. No revolver con cuchara; mover la sartén suavemente para distribuir el caramelo. Apagar el fuego y girar la sartén para cubrir la base. Reservar mientras se prepara la mezcla. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol. Agregar la leche tibia y dejar reposar durante 5 minutos. Aplastar el pan con un tenedor hasta obtener una preparación húmeda. No hace falta licuarla: algunos pequeños trozos aportan una textura más casera. Incorporar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar. Agregar las pasas de uva, las frutas abrillantadas y las nueces. Mezclar nuevamente para distribuir los ingredientes. Enmantecar apenas las paredes de la sartén, sin tocar demasiado el caramelo de la base. Volcar la preparación sobre el caramelo y emparejar la superficie con una espátula. Tapar la sartén y cocinar a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos. La tapa debe quedar bien colocada para conservar el calor y cocinar el centro. Controlar el punto pinchando el centro con un palillo. Debe salir húmedo, pero sin mezcla líquida adherida. Apagar el fuego y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Pasar una espátula por los bordes y dar vuelta el budín sobre un plato amplio. Servir tibio o frío. Si se desea, acompañar con crema batida, dulce de leche o una bocha de helado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El budín diplomático en sartén aprovecha pan del día anterior y combina pan, leche, huevos y azúcar con frutas secas o abrillantadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 285 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 44 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el budín tapado en la heladera durante 3 días.

Para servirlo, puede consumirse frío o calentarse durante unos segundos en microondas. También se puede congelar en porciones individuales durante 30 días, siempre dentro de recipientes herméticos o envuelto en film.

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