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Receta de budín diplomático en sartén, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y una sencilla cocción a fuego bajo, se puede preparar un postre casero con una irresistible cubierta de caramelo

Porción de budín con caramelo, pasas y nueces en un plato de cerámica, junto a un tenedor, una taza de café y una jarra de salsa.
La receta de budín diplomático en sartén requiere 55 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 40 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un clásico de la cocina casera se reinventa con una preparación simple y sin horno: el budín casero permite aprovechar el pan del día anterior y convertirlo en un postre húmedo, suave y aromático, ideal para acompañar el café o el mate.

El budín diplomático suele prepararse con una base de pan, leche, huevos y azúcar, enriquecida con frutas secas o abrillantadas. En Argentina es una opción práctica para aprovechar ingredientes que quedaron en la alacena y servir algo dulce con café o mate.

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Receta de budín diplomático en sartén

Se trata de un budín húmedo y compacto, similar a un budín de pan, preparado con pan, leche, huevos, frutas abrillantadas y pasas de uva. La cocción se realiza en una sartén tapada, a fuego mínimo, sobre una base de caramelo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 120 g de azúcar para el caramelo.
  • 30 ml de agua para el caramelo.
  • 6 rebanadas de pan lactal o pan francés sin corteza.
  • 500 ml de leche tibia.
  • 3 huevos.
  • 100 g de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Ralladura de 1 naranja.
  • 80 g de pasas de uva.
  • 80 g de frutas abrillantadas picadas.
  • 50 g de nueces picadas, opcional.
  • 1 cucharada de manteca para la sartén.

Cómo hacer budín diplomático en sartén, paso a paso

Un budín de pan cubierto de caramelo en un plato, junto a un molde de horneado, frutos secos, tiras de naranja y un frasco de leche.
El caramelo del budín diplomático se prepara con 120 gramos de azúcar y 30 mililitros de agua hasta lograr un color dorado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Elegir una sartén antiadherente de 24 cm de diámetro, preferentemente con tapa. Colocar el azúcar del caramelo y el agua.
  2. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y tome un color dorado. No revolver con cuchara; mover la sartén suavemente para distribuir el caramelo.
  3. Apagar el fuego y girar la sartén para cubrir la base. Reservar mientras se prepara la mezcla.
  4. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol. Agregar la leche tibia y dejar reposar durante 5 minutos.
  5. Aplastar el pan con un tenedor hasta obtener una preparación húmeda. No hace falta licuarla: algunos pequeños trozos aportan una textura más casera.
  6. Incorporar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar.
  7. Agregar las pasas de uva, las frutas abrillantadas y las nueces. Mezclar nuevamente para distribuir los ingredientes.
  8. Enmantecar apenas las paredes de la sartén, sin tocar demasiado el caramelo de la base.
  9. Volcar la preparación sobre el caramelo y emparejar la superficie con una espátula.
  10. Tapar la sartén y cocinar a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos. La tapa debe quedar bien colocada para conservar el calor y cocinar el centro.
  11. Controlar el punto pinchando el centro con un palillo. Debe salir húmedo, pero sin mezcla líquida adherida.
  12. Apagar el fuego y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Pasar una espátula por los bordes y dar vuelta el budín sobre un plato amplio.
  13. Servir tibio o frío. Si se desea, acompañar con crema batida, dulce de leche o una bocha de helado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos que usan una cuchara para cortar una porción de pastel glaseado sobre un plato blanco junto a una taza de café en una mesa de madera.
El budín diplomático en sartén aprovecha pan del día anterior y combina pan, leche, huevos y azúcar con frutas secas o abrillantadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 285 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 44 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el budín tapado en la heladera durante 3 días.

Para servirlo, puede consumirse frío o calentarse durante unos segundos en microondas. También se puede congelar en porciones individuales durante 30 días, siempre dentro de recipientes herméticos o envuelto en film.

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