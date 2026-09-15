Receta de budín diplomático en sartén, rápida y fácil

Un clásico de la cocina casera se reinventa con una preparación simple y sin horno: el budín casero permite aprovechar el pan del día anterior y convertirlo en un postre húmedo, suave y aromático, ideal para acompañar el café o el mate.
El budín diplomático suele prepararse con una base de pan, leche, huevos y azúcar, enriquecida con frutas secas o abrillantadas. En Argentina es una opción práctica para aprovechar ingredientes que quedaron en la alacena y servir algo dulce con café o mate.
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Receta de budín diplomático en sartén
Se trata de un budín húmedo y compacto, similar a un budín de pan, preparado con pan, leche, huevos, frutas abrillantadas y pasas de uva. La cocción se realiza en una sartén tapada, a fuego mínimo, sobre una base de caramelo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 120 g de azúcar para el caramelo.
- 30 ml de agua para el caramelo.
- 6 rebanadas de pan lactal o pan francés sin corteza.
- 500 ml de leche tibia.
- 3 huevos.
- 100 g de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1 naranja.
- 80 g de pasas de uva.
- 80 g de frutas abrillantadas picadas.
- 50 g de nueces picadas, opcional.
- 1 cucharada de manteca para la sartén.
Cómo hacer budín diplomático en sartén, paso a paso
- Elegir una sartén antiadherente de 24 cm de diámetro, preferentemente con tapa. Colocar el azúcar del caramelo y el agua.
- Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y tome un color dorado. No revolver con cuchara; mover la sartén suavemente para distribuir el caramelo.
- Apagar el fuego y girar la sartén para cubrir la base. Reservar mientras se prepara la mezcla.
- Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol. Agregar la leche tibia y dejar reposar durante 5 minutos.
- Aplastar el pan con un tenedor hasta obtener una preparación húmeda. No hace falta licuarla: algunos pequeños trozos aportan una textura más casera.
- Incorporar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar.
- Agregar las pasas de uva, las frutas abrillantadas y las nueces. Mezclar nuevamente para distribuir los ingredientes.
- Enmantecar apenas las paredes de la sartén, sin tocar demasiado el caramelo de la base.
- Volcar la preparación sobre el caramelo y emparejar la superficie con una espátula.
- Tapar la sartén y cocinar a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos. La tapa debe quedar bien colocada para conservar el calor y cocinar el centro.
- Controlar el punto pinchando el centro con un palillo. Debe salir húmedo, pero sin mezcla líquida adherida.
- Apagar el fuego y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Pasar una espátula por los bordes y dar vuelta el budín sobre un plato amplio.
- Servir tibio o frío. Si se desea, acompañar con crema batida, dulce de leche o una bocha de helado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 285 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 44 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar el budín tapado en la heladera durante 3 días.
Para servirlo, puede consumirse frío o calentarse durante unos segundos en microondas. También se puede congelar en porciones individuales durante 30 días, siempre dentro de recipientes herméticos o envuelto en film.
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