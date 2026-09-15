Secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, advierte sobre riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos

Raúl Berríos advirtió desde el muro fronterizo de Tijuana sobre los riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos.

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El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Raúl Berríos, grabó un video frente al muro fronterizo de Tijuana para advertir a los guatemaltecos sobre los riesgos de intentar ingresar sin documentos a Estados Unidos, cuando los retornos desde ese país y México ascendieron a 46,194 personas entre enero y agosto de este año.

El número de deportados representó un aumento de 47.5% frente a los 31,309 retornos contabilizados en el mismo período de 2025, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración. El alza coincidió con el llamado del funcionario a desconfiar de quienes prometen cruces fáciles y fronteras abiertas.

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“No estoy aquí para contarles una historia bonita o un cuento que termina en un final feliz. Estoy aquí para contarles la verdad de la migración irregular”, afirmó Berríos ante la estructura que separa San Diego, en Estados Unidos, de la ciudad mexicana de Tijuana.

El funcionario, reconoció que la falta de empleo y la desnutrición empujan a miles de personas a dejar Guatemala. Sin embargo, sostuvo que los migrantes que eligen rutas sin documentación se encuentran con “sueños rotos” al llegar a la frontera.

Raúl Berríos grabó el mensaje ante la valla que divide San Diego y la ciudad mexicana, y pidió desconfiar de los coyotes mientras los retornos desde México y Estados Unidos sumaron 46.194 entre enero y agosto. Crédito CONAMIGUA

Más retornos desde Estados Unidos y México

Del total de guatemaltecos retornados durante los primeros ocho meses del año, 40.842 fueron hombres adultos, 4.230 mujeres adultas y 1.122 menores de edad. Los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, ambos ubicados en la frontera con México, registraron la mayor cantidad de casos: 8.996 y 6.630, respectivamente.

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Berríos aseguró que el paso hacia Estados Unidos está cerrado tanto por vía terrestre como marítima. También pidió a la población no creer en los coyotes que presentan la travesía como una oportunidad segura o inmediata.

La presión de las deportaciones también se reflejó en los vuelos de retorno. Un relevamiento de julio de Human Rights First, elaborado con datos del programa ICE Flight Monitor, ubicó a Guatemala como el segundo destino más frecuente de vuelos de deportación desde Estados Unidos, detrás de México.

El país recibió 63 operaciones de ese tipo durante julio, un aumento de 58% respecto de junio. La cifra expuso la magnitud de los retornos forzados hacia Guatemala en un período de mayores controles migratorios.

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El secretario de Conamigua pidió que quienes decidan salir del país lo hagan de “forma segura, ordenada, regular, pero sobre todo optativa”. La formulación retoma una línea de prevención que la institución ha desarrollado mediante campañas dirigidas a potenciales migrantes.

Berríos participó además en el Foro Nacional de Alto Nivel sobre Migración, Derechos Humanos y Prevención de la Tortura, organizado junto con la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. Allí se abordó la necesidad de reforzar la coordinación entre instituciones para impulsar una migración segura, ordenada y regular, según Liberal.gt.

Café, cacao y aguacate como fuentes de empleo

La propuesta del titular de Conamigua incluyó una discusión sobre las condiciones económicas que llevan a migrar. En el video, planteó que Guatemala debe dejar de ser identificada como un país cuyo “producto de exportación” es el ser humano.

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Berríos propuso fortalecer actividades productivas locales como el cultivo de aguacate, cacao y café para crear empleos y reducir la necesidad de partir. Como referencia mencionó a Suiza, reconocida por su industria chocolatera pese a no producir cacao.

El café fue el principal producto de exportación guatemalteco entre enero y mayo de este año, con ventas por USD 892,3 millones. El monto implicó un crecimiento de 11,1% frente al mismo período de 2025, según el Banco de Guatemala.

Las exportaciones totales alcanzaron USD 7.199 millones durante los primeros cinco meses del año, 5,5% más que el año anterior. Centroamérica y Estados Unidos fueron los principales mercados de destino de esos productos.

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El mensaje de Berríos también se difundió mientras el Congreso de Guatemala avanza con la renovación de las autoridades de Conamigua. La Comisión de Migrantes abrió una convocatoria para elegir al secretario y subsecretario ejecutivo, con recepción de expedientes hasta el 16 de septiembre.

Los aspirantes deben acreditar al menos tres años de experiencia en asuntos migratorios. El proceso concluirá con una nómina de cinco candidatos que deberá ser evaluada por el pleno legislativo conforme al artículo 11 del Decreto 46-2007, la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, según la convocatoria publicada en el Diario Oficial.

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De acuerdo con reportes, unos 3,6 millones de guatemaltecos residen en Estados Unidos, en su mayoría sin estatus migratorio regular, de acuerdo con cifras de la Cancillería guatemalteca citadas por Emisoras Unidas. Las remesas familiares recibidas por Guatemala, El Salvador y Honduras sumaron USD 24.554,6 millones en el primer semestre del año, 7,8% más que en igual período de 2025.