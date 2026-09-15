El parte médico de Teté Quiroz tras ser internado en Jujuy por un problema cardíaco horas antes del partido de Atlético Rafaela ante Gimnasia

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Fernando Quiróz fue internado el domingo en Jujuy tras presentar una alteración del ritmo cardíaco antes del partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, informó Atlético de Rafaela. El futbolista fue trasladado a una institución sanatorial para realizarle estudios y mantenerlo bajo control. Permaneció allí hasta el mediodía de este lunes, cuando recibió el alta.

A través de un comunicado que generó preocupación en todo el club y el fútbol de ascenso, Atlético informó sobre su entrenador: “Debido a una indisposición en la previa del partido, Fernando Quiroz fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de San Salvador de Jujuy para realizar controles y eventualmente estudios médicos. Se encuentra estable y fuera de peligro”.

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Culminado el match, que terminó 2-1 en favor de los jujeños, desde la entidad santafesina habían precisado sobre el estado de salud del DT: “Fernando Quiroz va a quedar en observación por 24 horas en una clínica de San Salvador de Jujuy, con el fin de ser monitoreado luego del episodio vivido en la previa al partido. El estado de salud es bueno y solamente por precaución quedará en observación. Estará acompañado por el Doctor Diego Drubich, integrante del cuerpo médico de la institución”.

Finalmente, el parte médico difundido en las próximas horas determinó que ya había recibido el alta en Jujuy y retomaría las actividades en los próximos días, siendo monitoreado de forma pertinente: “Tal como se informó anteriormente, en la previa del partido del día domingo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Fernando Quiróz presentó un malestar físico ocasionado por una alteración del ritmo cardíaco. Esto motivó la decisión médica de trasladarlo a una institución sanatorial para su diagnóstico y posterior control, dónde permaneció internado hasta el mediodía de este lunes luego de revertir el cuadro que motivó su ingreso.Quiróz estuvo acompañado por el Doctor Diego Drubich, integrante de nuestro Cuerpo Médico, y ambos están regresando desde Jujuy en la tarde de hoy.Desde Atlético de Rafaela queremos agradecer al Cuerpo Médico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por su predisposición y a los integrantes del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario por las atenciones recibidas”.

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Los rafaelinos dejaron pasar la chance de ubicarse en zona de ingreso a los playoffs por el segundo ascenso a Primera con la derrota en La Tacita de Plata. La Crema figura en el puesto 11, con 39 puntos, a una unidad de Deportivo Maipú de Mendoza, que hoy sería el último en clasificarse a esta instancia. Por su parte, el Lobo jujeño igualó a Tristán Suárez en la primera posición de la Zona B, aunque los de Ezeiza tienen un partido pendiente contra San Martín de San Juan. Vale mencionar que los dos primeros de cada grupo (Deportivo Morón y Ferro lideran la Zona A) disputarán una final por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.