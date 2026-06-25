México

Budín de pan con manzana y avena: el postre casero más esponjoso y económico que conquista en cada bocado

Una preparación sencilla que rescata ingredientes básicos para convertirlos en un postre húmedo, aromático y perfecto para cualquier ocasión

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Un budín de pan horneado con trozos de manzana, hojuelas de avena y azúcar glas en un cuenco marrón con una cuchara, sobre una mesa de madera.
El budín de pan con manzana y avena aprovecha el pan sobrante y se prepara con ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de pan con manzana y avena es una de esas recetas que transforman lo cotidiano en algo especial. Con ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo, este postre se ha convertido en una opción recurrente en hogares que buscan aprovechar el pan sobrante sin sacrificar sabor ni textura. La combinación de fruta y cereales aporta una mezcla equilibrada entre dulzor natural y consistencia suave.

Su origen está ligado a la cocina de aprovechamiento, donde nada se desperdicia y todo puede convertirse en un platillo reconfortante. En esta versión, la manzana aporta frescura y un toque ácido que contrasta con la dulzura del pan, mientras que la avena añade cuerpo y un matiz nutritivo que lo hace más completo.

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El resultado es un budín húmedo, fragante y versátil, ideal para acompañar el café de la tarde o como postre después de una comida familiar. Su preparación no requiere técnicas complicadas, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan algo rápido y casero.

Ingredientes y preparación del budín de pan con manzana y avena

Budín de pan con rodajas de manzana y avena esparcida en una fuente redonda de cerámica sobre una mesa de madera, con una cuchara sirviendo una porción.
La receta del budín de pan con manzana y avena se vincula con la cocina de aprovechamiento, donde se evita desperdiciar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 tazas de pan duro en cubos pequeños
  • 2 manzanas grandes (peladas y cortadas en cubos)
  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 2 tazas de leche
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de pasas (opcional)
  • 1/4 taza de mantequilla derretida
  • 1 pizca de sal

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para hornear.
  • Colocar el pan en un recipiente grande y verter la leche caliente encima para que se hidrate durante 10 minutos.
  • Agregar los huevos, el azúcar, la canela, la vainilla, la mantequilla derretida y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar.
  • Incorporar la avena, las manzanas en cubos y las pasas, removiendo de forma envolvente.
  • Verter la mezcla en el molde previamente preparado y nivelar la superficie.
  • Hornear durante 45 a 55 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar para mantener la estructura del budín.

El secreto de su textura húmeda y su sabor casero inconfundible

Budín de pan con trozos de manzana y avena en un molde blanco, con un trozo cortado y una bola de helado con canela encima.
La manzana aporta frescura y un toque ácido al budín, mientras la avena en hojuelas añade cuerpo a la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de este budín está en la hidratación del pan, que permite que la mezcla adquiera una consistencia suave sin perder cuerpo. La leche caliente ayuda a deshacer las fibras del pan, logrando una base uniforme que absorbe los sabores de los demás ingredientes.

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La manzana juega un papel fundamental, ya que durante el horneado libera jugos naturales que aportan humedad adicional y un aroma frutal muy característico. La canela, por su parte, potencia el perfil dulce sin necesidad de aumentar el azúcar, generando un equilibrio perfecto entre sabor y aroma.

Cuando se combina todo, el resultado es un postre que se mantiene jugoso incluso después de enfriar. Esto lo convierte en una opción ideal para preparar con anticipación y conservar en refrigeración, manteniendo su sabor intacto por varios días.

Variaciones, acompañamientos y consejos para potenciar la receta

Budín de pan en un recipiente de cerámica marrón, con una porción en un plato blanco. Rodajas de manzana, avena esparcida y un cucharón de miel.
La receta admite variaciones y acompañamientos como sustituir la manzana por pera, agregar nueces o servir con helado de vainilla, crema batida o miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este budín admite múltiples variaciones según el gusto personal o los ingredientes disponibles en casa. Se puede sustituir la manzana por pera, agregar nueces para un toque crocante o incorporar ralladura de naranja para intensificar el aroma.

En cuanto a acompañamientos, funciona muy bien con una bola de helado de vainilla, crema batida o incluso un chorrito de miel al momento de servir. Estas adiciones elevan su presentación sin complicar la preparación original.

Un consejo importante es no sobrehornearlo, ya que podría perder su textura húmeda característica. Además, dejarlo reposar al menos 20 minutos antes de cortarlo ayuda a que se asiente y mantenga su forma. Así, este budín de pan con manzana y avena se convierte en una receta práctica, económica y llena de sabor casero.

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