República Dominicana

La Policía Nacional en República Dominicana detuvo a dos sospechosos por la muerte de un estadounidense

El ciudadano estadounidense de 47 años fue hallado oculto bajo una estructura de concreto en un local de Buenos Aires de Herrera, y los sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público tras las pesquisas

Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
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La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte del ciudadano estadounidense Andy Lousaint, de 47 años, cuyo cuerpo fue encontrado oculto bajo concreto en un establecimiento comercial de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Los detenidos son José Antonio Martínez Joseph, de 41 años, y Juan Gabriel Marte Ramírez, de 26. Ambos quedaron bajo control del Ministerio Público tras una investigación que comenzó luego de la denuncia por la desaparición de Lousaint, ciudadano estadounidense de origen haitiano.

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Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que el hallazgo se produjo cerca del mediodía del 14 de septiembre. Agentes de la institución, con apoyo de bomberos y organismos de socorro, retiraron el cadáver de una zona situada debajo de una escalera.

La víctima había sido reportada como desaparecida el 10 de septiembre, luego de salir del apartamento que alquilaba en República Dominicana. De acuerdo con la información policial, Lousaint había dicho a una persona cercana que se reuniría con un hombre identificado como Martínez en una plaza comercial. No regresó a su domicilio después de ese encuentro.

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La persona con la que se hospedaba en el país se comunicó con el individuo que iba a encontrarse con Lousaint. A partir de ese contacto, las autoridades iniciaron las diligencias para ubicar al estadounidense.

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a dos hombres por la muerte del ciudadano estadounidense Andy Lousaint en Santo Domingo Oeste./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a dos hombres por la muerte del ciudadano estadounidense Andy Lousaint en Santo Domingo Oeste./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cadáver fue encontrado en un comercio llamado Martínez Fashion, dedicado a la importación de pacas de ropa y otras actividades comerciales. Según Pesqueira, el cuerpo estaba “prácticamente sellado debajo de una escalera”, cubierto con concreto, pegamento y otros materiales.

La Policía Nacional indicó en un comunicado que las pesquisas establecen que el cadáver fue trasladado al establecimiento después de la muerte. Allí habría sido ocultado bajo una estructura de la escalera con el objetivo de impedir su localización.

El caso pasó de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a la División de Homicidios del Distrito Nacional. Aunque el cuerpo apareció en Santo Domingo Oeste, la investigación apunta a que la víctima habría sido asesinada en la jurisdicción del Distrito Nacional.

“Esta investigación sigue en curso”, dijo Pesqueira ante la prensa. El funcionario evitó adelantar detalles sobre la posible secuencia de los hechos y sostuvo que podrían surgir nuevos elementos durante las próximas horas.

Las autoridades atribuyeron las detenciones a las labores del Departamento Operativo II de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que trabajó junto con la División de Homicidios del Distrito Nacional y el Ministerio Público.

La autopsia determinará la causa de la muerte de Andy Lousaint

De acuerdo con la versión difundida por la Policía Nacional, Martínez Joseph habría admitido participación en el hecho junto con Marte Ramírez. También habría declarado que provocó una herida de arma blanca a Lousaint.

Vista trasera de un agente de la Policía Nacional de República Dominicana con casco, mirando un atardecer sobre el mar, una ciudad y una bandera dominicana.
La Policía Nacional informó que el cadáver fue ocultado debajo de una escalera con concreto, pegamento y otros materiales para impedir su localización. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los investigadores aclararon que la causa de muerte será establecida mediante la autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Ese examen deberá determinar si la lesión mencionada por uno de los detenidos fue mortal y precisar las circunstancias del fallecimiento.

Como parte de las diligencias, los agentes retuvieron tres vehículos y seis teléfonos celulares, entre ellos algunos que pertenecían a la víctima. Los dispositivos y los demás elementos recogidos serán sometidos a análisis para reconstruir los movimientos de Lousaint antes de su desaparición y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Los dos arrestados enfrentan la orden de arresto No. 0148-SEPTIEMBRE-2026. Hasta el momento, las autoridades no informaron si buscan a más personas ni detallaron cuál habría sido el móvil del crimen.

El Ministerio Público continuará con las pesquisas antes de presentar las imputaciones formales ante un tribunal.

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