Cómo funcionará la nueva norma de la CNV que frenó un circuito para las pymes que reducía el impuesto al cheque

La Comisión Nacional de Valores restringió una posibilidad de evitar el impuesto al cheque para las personas jurídicas (Foto: Maximiliano Luna)

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que la única vía para depositar o retirar dinero de las cuentas comitentes sea la transferencia desde o hacia una cuenta bancaria. La decisión impedirá a las empresas depositar cheques electrónicos en sus cuentas radicadas en un agente de liquidación y compensación (Alyc), una práctica que se había vuelto habitual para evitar el pago del impuesto al cheque, sobre todo entre las pymes.

La CNV informó que “la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control”. No obstante, en el mercado financiero se la vinculó con la caída en la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, nombre formal del impuesto al cheque. Con el uso del echeq, muchas empresas, en especial pequeñas y medianas, habían encontrado un modo legal de evitar el tributo llevando su dinero al mercado de capitales.

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Por otra parte, los tributaristas destacan la sucesión de cambios en esta materia en un plazo muy corto. A comienzos de mayo, con la resolución 1139 la CNV habilitó el depósito de cheques electrónicos en cuentas comitentes sin límite alguno. Un par de semanas después, la resolución 1141 lo limitó a 2 echeqs por día y por cliente. A partir de hoy, se lo excluye por completo como medio de pago o cobro.

El mecanismo que se había habilitado en mayo consistía en depositar cheques directamente en una Alyc, sin que los fondos ingresaran primero en una cuenta bancaria. Con ese circuito, las pymes evitaban el 0,6% correspondiente al impuesto al cheque. Luego podían invertir ese dinero durante al menos un día en un fondo común de inversión, habitualmente money market, y rescatar el dinero a su cuenta. Así, obtenían un rendimiento y solo tributaban el 0,6% cuando utilizaban los fondos.

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Pero el uso de los cheques electrónicos permitía una alternativa adicional. En el último paso del mecanismo anterior, en lugar de mandar el dinero a su cuenta bancaria la empresa podía pedir a la Alyc un echeq, endosarlo y usarlo para pagarle a un proveedor. De esa forma, los fondos no ingresaban al banco y la firma evitaba pagar el 0,6% del impuesto tanto en el crédito como en el débito.

“A partir de hoy, directamente se eliminó la posibilidad de depositar cheques en la Alyc y de pedirle uno. Entonces, las pymes que utilizaban esto como una manera de hacer una inversión financiera por lo menos de un día y de evitarse pagar el total o al menos la mitad del impuesto, ya no tienen esa posibilidad. Tienen que depositar el cheque en su banco”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNV señaló que la medida apuntó a resguardar la adecuada trazabilidad de las operaciones y “preservar la transparencia e integridad” del mercado. Pero lo cierto es que obligará a muchas pequeñas y medianas empresas a pagar el impuesto que antes no pagaban, además de quitar fondeo al mercado de capitales.

“El Gobierno habla de desregulación pero, en este caso, volvió a regular”, explicó la tributarista Elisabet Piacentini. “Hasta ahora, las pymes lo resolvían haciendo un clic en su home banking y se evitaba el pago del impuesto al cheque. Era un ahorro lógico y legal. Después de cuatro meses prohíben un circuito que funcionaba muy bien solamente por un motivo recaudatorio”, aseguró.

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La especialista recordó que las pymes pueden recuperar parte del impuesto al cheque a través de cargas sociales o anticipos de Ganancias, entre otras vías. “Esto lleva todo un proceso de compensación, y lleva tiempo. No es lo mismo que te cobren ahora el impuesto al débito y crédito a que te lo recuperes dentro de un año. La medida perjudica a las pymes”, explicó Piacentini.

Según Domínguez, el nuevo esquema perjudica a las empresas pero en especial a las pymes, que eran las que más lo utilizaban. Y tiene tres ganadores claros: “Gana el Gobierno nacional, por la mayor recaudación del impuesto al cheque; también las provincias y CABA, porque ahora cuando la pyme deposite los cheques le van a descontar Ingresos Brutos vía SIRCREB o algún régimen recaudatorio, algo que antes con el cheque endosado se evitaba. Y ganarán los bancos, por las inversiones en su familia de fondos comunes”.

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