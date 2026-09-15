República Dominicana

República Dominicana registra exportaciones récord por USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026

El valor vendido al exterior creció 11.4% interanual y sumó USD 1.084 millones frente a 2025, impulsado principalmente por el oro en bruto, de acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión

Una bandera de República Dominicana ondea junto a contenedores de carga, un camión, un buque portacontenedores y un avión en vuelo.
Las exportaciones de República Dominicana alcanzan los 10.563,2 millones de dólares entre enero y agosto, según reporta ProDominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las exportaciones de República Dominicana alcanzaron USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026, un récord para los primeros ocho meses del año, según informó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

La cifra representó un aumento interanual de 11.4% y sumó USD 1,084 millones frente a los USD 9,479.2 millones registrados en el mismo período de 2025. Sin incluir el oro en bruto, el resto de la oferta exportable creció cerca de 5.4%.

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El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., atribuyó el resultado al desempeño de las empresas y los sectores productivos en los mercados internacionales.

“El dinamismo registrado confirma la fortaleza y el potencial de la oferta exportable dominicana, así como la capacidad de nuestras empresas y sectores productivos para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales”, afirmó Pimentel.

El oro en bruto aportó USD 636.2 millones adicionales

Infografía con datos de exportaciones de República Dominicana e ilustraciones de puerto, fábrica, la Estatua de la Libertad, avión y tren.
Las exportaciones de las zonas francas de República Dominicana alcanzaron los 6.041 millones de dólares, impulsadas por la demanda de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las ventas al exterior tuvo como principal impulsor al oro en bruto. Ese producto acumuló exportaciones por USD 2,019.2 millones durante los primeros ocho meses del año, con un alza interanual de 46%, equivalente a USD 636.2 millones adicionales respecto de enero-agosto de 2025.

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Entre los productos que también mostraron avances estuvo el tabaco total o parcialmente desvenado, cuyas exportaciones llegaron a USD 189,3 millones. El rubro sumó USD 120.4 millones frente al período anterior, un incremento de 174.6%.

Los artículos y aparatos de ortopedia aportaron USD 106,2 millones adicionales. A ellos se sumaron los disyuntores eléctricos, con un aumento de USD 74.2 millones; los cigarrillos con tabaco, con USD 69,9 millones; las barras de hierro o acero sin alear, con USD 67.6 millones; y los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y otras especialidades, con USD 37,1 millones.

Las agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares aumentaron USD 22,2 millones, mientras que los catguts estériles y ligaduras sumaron USD 22,1 millones.

Las zonas francas superaron los USD 6.041 millones

Infografía con datos de exportaciones de República Dominicana e ilustraciones de puerto, fábrica, la Estatua de la Libertad, avión y tren.
Las exportaciones de las zonas francas de República Dominicana alcanzaron los 6.041 millones de dólares, impulsadas por la demanda de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas francas mantuvieron el mayor peso dentro de los regímenes de exportación, con ventas por USD 6,041 millones y una expansión interanual de 4.5%.

Las exportaciones nacionales totalizaron USD 4,309.3 millones, con un crecimiento de 23.8% frente a los primeros ocho meses de 2025.

Estados Unidos continuó como el principal destino de los productos dominicanos. El mercado recibió bienes por USD 5.025,2 millones, una suba absoluta de USD 230 millones.

Canadá se ubicó entre los destinos con mayor expansión, al recibir exportaciones por USD 1.282,1 millones, USD 881,9 millones más que un año antes. El valor exportado a ese país fue 3,2 veces superior al de igual período de 2025.

Suiza recibió USD 325.9 millones en productos dominicanos, USD 289.2 millones más que en el período anterior, lo que representó cerca de 8.9 veces más que un año antes.

Durante el período, 3.629 empresas exportadoras enviaron productos a 165 mercados internacionales. La oferta incluyó 2.752 líneas de productos y tuvo origen en 28 provincias de República Dominicana.

Una bandera de República Dominicana junto a frutas, flores y ropa, frente a un barco de carga, un avión de transporte y un globo terráqueo.
Un cargamento de productos agrícolas y manufacturados con la bandera dominicana representa el récord de exportaciones reportado por ProDominicana entre enero y agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mantienen una elevada exposición a pocos mercados externos y estructuras exportadoras con escaso valor agregado regional, un cuadro que limita su capacidad de responder a las rupturas del comercio mundial.

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