Receta de merengue francés vegano, rápida y fácil

El merengue francés vegano transforma un ingrediente sencillo en bocaditos livianos, crocantes y dulces. La clave está en aprovechar el líquido de cocción de los garbanzos, conocido como aquafaba.
Es una opción práctica para acompañar postres, decorar tortas o servir con frutas. Se prepara rápido, aunque necesita un secado lento en el horno para lograr una textura firme y quebradiza.
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Receta de merengue francés vegano
Se trata de un merengue elaborado con aquafaba, azúcar impalpable, vainilla y un toque de jugo de limón. La mezcla se bate hasta obtener picos firmes y luego se seca en el horno a baja temperatura.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción y secado: 90 minutos
- Tiempo total: 1 hora y 45 minutos
Ingredientes
- 120 cc de aquafaba fría, equivalente al líquido de 1 lata de garbanzos
- 180 gr de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Fécula de maíz, para la placa, cantidad necesaria
Cómo hacer merengue francés vegano, paso a paso
- Enfriar la aquafaba en la heladera durante al menos 2 horas. Para obtener un merengue más firme, se puede hervir durante 5 a 10 minutos hasta reducirla levemente y luego dejarla enfriar por completo.
- Precalentar el horno a 100 ℃. Cubrir una placa con papel manteca y espolvorear apenas con fécula de maíz.
- Colocar la aquafaba en un bol limpio y seco. Batir a velocidad media durante 5 minutos, hasta que se forme una espuma blanca.
- Agregar la pizca de sal, el jugo de limón y la esencia de vainilla.
- Incorporar el azúcar impalpable de a 1 cucharada, sin dejar de batir. Esperar unos segundos entre cada adición para que se integre bien.
- Continuar batiendo durante 8 a 10 minutos, hasta obtener un merengue blanco, brillante y con picos firmes. La preparación no debe caerse al inclinar el bol.
- Formar copitos con una manga o colocar cucharadas de merengue sobre la placa. Dejar espacio entre cada unidad.
- Llevar al horno a 100 ℃ durante 90 minutos. No abrir la puerta durante la cocción, porque el cambio de temperatura puede hacer que el merengue se baje o se agriete.
- Apagar el horno y dejar los merengues adentro durante 30 minutos, con la puerta apenas entreabierta.
- Retirar y dejar enfriar por completo antes de despegarlos del papel. Si quedan blandos en el centro, necesitan más tiempo de secado a baja temperatura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 20 merengues pequeños o 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para 1 porción de 2 merengues pequeños:
- Calorías: 145 kcal
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar los merengues en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad, durante 5 a 7 días.
No se recomienda conservarlos en la heladera, porque la humedad puede ablandarlos. Tampoco conviene congelarlos, ya que pueden perder su textura crocante al descongelarse.
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