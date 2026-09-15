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Receta de merengue francés vegano, rápida y fácil

Una preparación sin huevo que admite distintas presentaciones y se conserva varios días si se protege de la humedad

Merengues blancos sobre papel de horneado en una mesa de madera, junto a un frasco con garbanzos y un cuenco con azúcar.
La cocción del merengue francés vegano se realiza a 100 °C durante 90 minutos y no conviene abrir el horno durante ese proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El merengue francés vegano transforma un ingrediente sencillo en bocaditos livianos, crocantes y dulces. La clave está en aprovechar el líquido de cocción de los garbanzos, conocido como aquafaba.

Es una opción práctica para acompañar postres, decorar tortas o servir con frutas. Se prepara rápido, aunque necesita un secado lento en el horno para lograr una textura firme y quebradiza.

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Receta de merengue francés vegano

Se trata de un merengue elaborado con aquafaba, azúcar impalpable, vainilla y un toque de jugo de limón. La mezcla se bate hasta obtener picos firmes y luego se seca en el horno a baja temperatura.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción y secado: 90 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

  • 120 cc de aquafaba fría, equivalente al líquido de 1 lata de garbanzos
  • 180 gr de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Fécula de maíz, para la placa, cantidad necesaria

Cómo hacer merengue francés vegano, paso a paso

Manos sosteniendo una manga pastelera para colocar merengue en una bandeja junto a un batidor de varillas sobre una mesa de mármol.
La receta de merengue francés vegano lleva aquafaba fría, azúcar impalpable, jugo de limón, esencia de vainilla y una pizca de sal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Enfriar la aquafaba en la heladera durante al menos 2 horas. Para obtener un merengue más firme, se puede hervir durante 5 a 10 minutos hasta reducirla levemente y luego dejarla enfriar por completo.
  2. Precalentar el horno a 100 ℃. Cubrir una placa con papel manteca y espolvorear apenas con fécula de maíz.
  3. Colocar la aquafaba en un bol limpio y seco. Batir a velocidad media durante 5 minutos, hasta que se forme una espuma blanca.
  4. Agregar la pizca de sal, el jugo de limón y la esencia de vainilla.
  5. Incorporar el azúcar impalpable de a 1 cucharada, sin dejar de batir. Esperar unos segundos entre cada adición para que se integre bien.
  6. Continuar batiendo durante 8 a 10 minutos, hasta obtener un merengue blanco, brillante y con picos firmes. La preparación no debe caerse al inclinar el bol.
  7. Formar copitos con una manga o colocar cucharadas de merengue sobre la placa. Dejar espacio entre cada unidad.
  8. Llevar al horno a 100 ℃ durante 90 minutos. No abrir la puerta durante la cocción, porque el cambio de temperatura puede hacer que el merengue se baje o se agriete.
  9. Apagar el horno y dejar los merengues adentro durante 30 minutos, con la puerta apenas entreabierta.
  10. Retirar y dejar enfriar por completo antes de despegarlos del papel. Si quedan blandos en el centro, necesitan más tiempo de secado a baja temperatura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Postre en capas de merengue blanco, frambuesas rojas y hojas de menta sobre un plato cerámico, junto a un tenedor, una servilleta y una taza.
El azúcar impalpable se incorpora de a cucharadas en la receta de merengue francés vegano para que la mezcla se integre bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 20 merengues pequeños o 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 1 porción de 2 merengues pequeños:

  • Calorías: 145 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar los merengues en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad, durante 5 a 7 días.

No se recomienda conservarlos en la heladera, porque la humedad puede ablandarlos. Tampoco conviene congelarlos, ya que pueden perder su textura crocante al descongelarse.

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