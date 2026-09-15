La fiesta que transforma a Jujuy cada primavera: cuándo empieza y qué actividades habrá

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se realizará en Jujuy del 16 al 26 de septiembre

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Cada septiembre, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) convierte a Jujuy en sede de desfiles de carrozas, actividades culturales, competencias escolares y la elección de representantes estudiantiles. La celebración, que este año se festeja del 16 al 26 de septiembre, convoca a alumnos de la provincia y a delegaciones de distintos puntos del país.

La propuesta tiene origen en 1916, con “La Estudiantina”, una reunión de estudiantes secundarios por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. En 1918, la iniciativa pasó a llamarse “El Vejigazo”, un encuentro organizado por alumnos del Colegio Nacional N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante, que presentó dramatizaciones cómicas sobre la realidad y figuras de la sociedad jujeña.

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Estudiantes jujeños preparan las carrozas que desfilarán durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La etapa concluyó en 1947. Dos años después comenzaron las elecciones de reinas colegiales y los desfiles de carrozas alrededor de la Plaza Belgrano. Docentes y estudiantes crearon entonces la Comisión Estudiantil, que dio nombre a la Fiesta de los Estudiantes.

La celebración obtuvo alcance nacional y tiene sede permanente en la provincia

Hasta 1971, el encuentro tuvo carácter provincial. En 1972 pasó a ser una Fiesta Nacional con la participación del Gobierno de Jujuy. En 1996 se constituyó el Ente Autárquico Permanente, organismo responsable de la organización y de sostener la intervención de los alumnos en las distintas áreas de la FNE.

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La elección de la representante nacional de los estudiantes reúne a candidatas de distintas provincias argentinas

Leandro Morales, organizador de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, informó que en la 75° edición participarán 84 establecimientos educativos y más de 5.000 alumnos. “Cada año la fiesta suma más establecimientos y carrozas”, afirmó.

La Ley 25.933, sancionada en 2004, declaró a la provincia como Capital Nacional de la Juventud y la Primavera. La norma estableció a Jujuy como sede permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes e incorporó el evento al Calendario Turístico Nacional.

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La Comisión Estudiantil está integrada por jóvenes de entre 13 y 19 años de establecimientos educativos jujeños. Cada institución puede designar hasta dos representantes. En diciembre, los alumnos eligen por sufragio a las autoridades de la Comisión Directiva Estudiantil, que cuenta con una presidencia, vicepresidencia, tesorería, protesorería, secretariado y prosecretariado.

Más de 5.000 alumnos de 84 establecimientos educativos participarán de la 75° edición de la celebración

Los estudiantes participan en la preparación de las actividades desde las áreas de Congreso, Eventos, Desfiles, Espectáculos y Solidaria. La organización los presenta como voceros de la comunidad estudiantil de la provincia.

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Para el titular del Ente Autárquico Permanente (EAP) que organiza el evento la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el espíritu de la celebración radica en “la alegría de la juventud y la primavera unida a través del trabajo en equipo y la amistad”.

Materiales reciclables, luces LED y energía solar forman parte de las propuestas para las carrozas

Los alumnos construyen carrozas y carruajes durante meses

Los desfiles nocturnos de carrozas y carruajes forman parte de los principales atractivos del programa. Los estudiantes secundarios, conocidos en este ámbito como carroceros, diseñan y construyen las estructuras a partir de bocetos que se renuevan cada año.

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El trabajo comienza con armazones de hierro y alambre. Después, los alumnos cubren esas bases con técnicas y materiales diversos, entre ellos elementos reciclables. La propuesta institucional contempla el uso de energía solar y tecnología LED para iluminar los trabajos y reducir el consumo eléctrico.

Los desfiles nocturnos de carrozas y carruajes son uno de los principales atractivos de la fiesta

Las producciones se presentan en tres categorías: carrozas no técnicas, carrozas técnicas y carruajes. Al finalizar los desfiles, la organización entrega reconocimientos simbólicos a los estudiantes por su creatividad, destreza y trabajo en equipo.

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Morales explicó que en la categoría de carrozas técnicas el jurado evalúa el desarrollo tecnológico, los movimientos mecánicos, hidráulicos o neumáticos, la complejidad de los efectos lumínicos y los materiales utilizados, con énfasis en el reciclaje y la sustentabilidad.

Las producciones compiten en las categorías de carrozas técnicas, carrozas no técnicas y carruajes

En las carrozas no técnicas, la evaluación se centra en el trabajo artesanal, el modelado con hierro y alambre, la combinación de colores y la originalidad del boceto. Para los carruajes, que son estructuras de menores dimensiones montadas sobre chasis más pequeños, se considera el aprovechamiento del espacio, el nivel de detalle y la armonía estética.

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Los equipos de evaluación incluyen postulantes de los establecimientos participantes, quienes rotan para evitar que califiquen a sus propias instituciones. El EAP también convoca a profesionales, entre ellos arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores y artistas plásticos.

La agenda suma además la Pintada, una actividad que propone intervenir con murales temáticos los espacios donde se desarrollan los desfiles. Incluye una jornada abierta de pintura y la Pintada Colegial, instancia en la que las escuelas presentan sus obras.

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El Congreso Nacional de la Juventud promueve debates sobre temas sociales

El Congreso Nacional de la Juventud abre un espacio de debate sobre temas propuestos por los alumnos

El Congreso Nacional de la Juventud funciona desde 1984 como un ámbito de debate y exposición sobre cuestiones de actualidad que afectan a la sociedad. Cada edición aborda una temática diferente, propuesta por los jóvenes, quienes también intervienen como moderadores y organizadores.

Entre los objetivos declarados figuran el impulso de la investigación y el análisis crítico, la promoción de la conciencia social y la elaboración de propuestas frente a problemáticas concretas. El congreso busca que los adolescentes asuman un rol activo en el intercambio de conocimientos y experiencias.

Las carrozas parten de armazones de hierro y alambre elaborados por estudiantes secundarios

Según Morales, este año el Congreso Nacional de la Juventud tendrá temática libre. “La idea es que los estudiantes puedan plantear proyectos de su interés sin ser condicionados y que las propuestas surjan entre sus mismos pares, sin un adulto que intervenga”, señaló. Agregó que los adultos acompañarán el proceso.

Los Sábados Estudiantiles también integran la programación desde los años 80. En esas jornadas, los colegios compiten en las categorías Hinchada, con napolitanas y pancartas gigantes, y Video Clip, basada en la recreación de videos musicales con adaptaciones propias.

El Desfile Bienvenida Primavera abre la celebración. En ese recorrido participan escuelas primarias, instituciones de educación especial y las representantes electas de los establecimientos educativos.

La elección de la Reina Nacional de los Estudiantes tiene cuatro instancias

Las representantes estudiantiles participan en una de las instancias centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La elección de la Reina Nacional de los Estudiantes forma parte del cierre de la fiesta y reúne a la comunidad educativa, familias e instituciones de distintos sectores. Según la descripción institucional, los alumnos eligen a una anfitriona que represente sus ideas e intereses y que sintetice “la frescura, el ímpetu, el intelecto y la belleza de la juventud”.

Morales afirmó que, por el momento, no habrá cambios en las etapas colegial, departamental, provincial y nacional de la elección. No obstante, indicó que existe la intención de descentralizar la elección de la representante provincial y llevarla a otra localidad del interior jujeño.

Cada escuela secundaria de Jujuy elige una representante y dos princesas para la etapa colegial

El proceso comienza con la instancia colegial. Cada escuela secundaria de Jujuy elige una representante y dos princesas. Las jóvenes seleccionadas avanzan luego a la etapa departamental.

La provincia está dividida en 16 departamentos. Las representantes de cada establecimiento se agrupan de acuerdo con la ubicación geográfica de sus escuelas y participan por el título de su jurisdicción. De esa instancia surgen 16 reinas departamentales, junto con sus respectivas princesas.

Las candidatas de cada establecimiento avanzan a la instancia departamental de la elección

Las ganadoras llegan a la instancia provincial, donde las 16 candidatas compiten por la representación de Jujuy. Allí se elige a la Embajadora de Jujuy, quien representa a la provincia en la convocatoria nacional.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes finaliza con la elección de la Reina Nacional, de la que participan las soberanas de las distintas provincias argentinas.