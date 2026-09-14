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Receta de pan de plátano sin azúcar, rápida y fácil

Esta preparación aprovecha tres frutas maduras, huevos, avena, yogur, aceite, canela y vainilla para obtener ocho porciones tiernas, ideales para desayunos, meriendas o acompañar unos mates

Un pan de plátano sobre una tabla de madera con dos rebanadas cortadas, un tazón con plátano en rodajas y varias nueces esparcidas.
El pan de banana sin azúcar agregada aprovecha bananas muy maduras en una merienda casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un aroma dulce en el horno puede transformar bananas muy maduras en una merienda casera, húmeda y reconfortante. Este pan de platano sin azúcar agregada es una alternativa práctica para aprovechar fruta que ya está demasiado madura para comer sola.

En Argentina suele prepararse para la merienda, el desayuno o para acompañar unos mates. También es una buena opción para tener algo dulce casero en la heladera, sin recurrir a azúcar refinada.

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Receta de pan de banana sin azúcar

El pan de banana sin azúcar es un budín húmedo y tierno, elaborado con bananas maduras, huevos y harina de avena. La fruta aporta dulzor natural, mientras que la canela y la esencia de vainilla refuerzan su sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras (aproximadamente 300 g sin cáscara).
  • 2 huevos.
  • 120 g de harina de avena o avena procesada.
  • 60 g de yogur natural.
  • 30 ml de aceite neutro.
  • 5 g de polvo de hornear.
  • 5 ml de esencia de vainilla.
  • 3 g de canela molida.
  • 1 pizca de sal.
  • 40 g de nueces picadas, opcional.
Tres bananas con manchas oscuras, dos huevos marrones y un frasco de vidrio con harina de avena sobre una tabla de madera en una cocina.
La lista de ingredientes combina bananas maduras, huevos y harina de avena o avena procesada, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de banana sin azúcar, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín de aproximadamente 22 cm de largo, o cubrirlo con papel manteca.
  2. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré. Conviene usar bananas con la cáscara bien manchada, porque aportan más dulzor y sabor.
  3. Agregar los huevos, el yogur, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar apenas hasta que no queden restos secos. No batir de más, para que el pan conserve una textura tierna.
  5. Añadir las nueces picadas, si se utilizan. Integrarlas con movimientos suaves.
  6. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. La mezcla debe quedar espesa, pero fácil de distribuir con una cuchara.
  7. Llevar al horno y cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y un palillo insertado en el centro salga apenas húmedo, sin restos de mezcla cruda.
  8. Retirar y dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Luego desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción, sin nueces:

  • Calorías: 190 kcal.
  • Grasas: 7 g.
  • Carbohidratos: 28 g.
  • Proteínas: 6 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el pan de banana en un recipiente hermético:

  • En la heladera: hasta 5 días.
  • A temperatura ambiente: hasta 2 días, en un lugar fresco y seco.
  • En el freezer: hasta 2 meses, cortado en porciones y envuelto de manera individual.

Para consumirlo después de congelado, dejarlo descongelar en la heladera o calentarlo durante unos segundos en microondas.

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