A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

La sucesión del fundador abrió el plazo de 12 a 18 meses para transferir una parte del capital de Giorgio Armani S.p.A. - REUTERS/Phil McCarten/File Photo

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La sucesión de Giorgio Armani entró en su primera etapa. El 4 de septiembre se cumplió un año de la muerte del diseñador y, con ese aniversario, arrancó la ventana que el propio Armani fijó en su testamento para vender una parte de la empresa que fundó hace más de medio siglo.

La instrucción es precisa: aproximadamente un 15% de Giorgio Armani S.p.A. debe transferirse entre los 12 y 18 meses posteriores a su fallecimiento. El período arrancó en septiembre de 2026 y se extiende en principio hasta marzo de 2027. Fuentes cercanas al proceso indicaron a Reuters que los plazos no son estrictamente vinculantes y que la operación podría retrasarse si las condiciones del mercado no permiten alcanzar una valuación adecuada.

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El testamento identifica a tres reconocidas marcas como compradores preferidos, y también contempla la incorporación de otro grupo del sector de escala comparable. Dos de esos nombres ya mantienen vínculos comerciales directos con la marca: una administra su negocio de belleza y perfumes, mientras que la otra firma desarrolla los anteojos bajo licencia.

Según la agencia de noticias, esos acuerdos generaron cerca de USD 2.300 millones en ventas durante 2025, lo que explica por qué preservar esas relaciones puede ser clave en cualquier negociación.

El documento sucesorio del diseñador identifica a tres grupos prioritarios para una operación sobre la compañía - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

Una posible fórmula repartiría el paquete inicial entre los tres compradores preferidos

En mayo surgió una alternativa concreta. El diario italiano La Repubblica informó que Armani evaluaba dividir ese primer 15% en tres porciones y ofrecer aproximadamente un 5% a cada uno de los tres grupos mencionados.

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La compañía no confirmó esa fórmula y Reuters la presentó como una posibilidad bajo análisis. De concretarse, la estrategia mantendría a las tres empresas involucradas desde el inicio y postergaría la decisión sobre quién podría asumir una participación mayor en una etapa posterior.

Un análisis de Reuters Breakingviews publicado en mayo señaló que distribuir inicialmente el paquete podría facilitar el cumplimiento de la voluntad del fundador, mientras la compañía mejora su desempeño o aparece un comprador dispuesto a avanzar hacia el control total.

La alternativa divulgada por La Repubblica prevé ofrecer cerca de un 5% a cada socio potencial, una vía que permitiría incorporar a los tres grupos desde el inicio y diferir una cesión mayor - REUTERS/Remo Casilli

El testamento fija una segunda etapa que contempla transferir el control o salir a Bolsa

La transacción inicial no cierra el proceso. El testamento establece una segunda instancia que contempla vender una participación mayor o transformar directamente la estructura de propiedad de la empresa, ya sea mediante la transferencia del control del grupo o una salida a Bolsa, con preferencia por el mercado de Milán.

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La Fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016, conservará una participación relevante dentro de esa nueva estructura. Su rol será proteger la identidad y la continuidad de la marca.

La compañía vale hasta USD 8.100 millones y opera en ocho sectores de negocio

Los números de la compañía muestran una posición financiera sólida. Facturó alrededor de USD 2.560 millones -corresponde al ejercicio fiscal de 2024, publicado a mediados de 2025- y cerró ese ejercicio con cerca de USD 580 millones de caja neta. Las ventas cayeron un 2,8% a moneda constante, en línea con la desaceleración que afecta a buena parte del sector.

La hoja de ruta sucesoria no se limita a la cesión inicial y contempla una reorganización posterior del grupo, con la Fundación Giorgio Armani como accionista relevante para resguardar la identidad de la marca -REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El grupo no se limita a la moda. Su actividad abarca accesorios, perfumes, belleza, anteojos, mobiliario, restaurantes y hoteles, con acuerdos de licencia que representan una parte central del negocio. El valor total de la compañía se estima entre USD 5.800 millones y USD 8.100 millones.

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Armani fue uno de los últimos grandes grupos independientes del lujo italiano. Antes de morir, el diseñador dejó establecido en detalle cómo debía comenzar la apertura de su capital: con plazos, etapas, porcentajes y una lista de compradores preferidos. La primera decisión deberá tomarse antes de marzo de 2027.