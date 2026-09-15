Mundo

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

El diseñador dejó instrucciones precisas sobre cómo vender parte de su imperio: plazos, porcentajes y tres compradores preferidos

La sucesión del fundador abrió el plazo de 12 a 18 meses para transferir una parte del capital de Giorgio Armani S.p.A. - REUTERS/Phil McCarten/File Photo
La sucesión del fundador abrió el plazo de 12 a 18 meses para transferir una parte del capital de Giorgio Armani S.p.A. - REUTERS/Phil McCarten/File Photo
Guardar

La sucesión de Giorgio Armani entró en su primera etapa. El 4 de septiembre se cumplió un año de la muerte del diseñador y, con ese aniversario, arrancó la ventana que el propio Armani fijó en su testamento para vender una parte de la empresa que fundó hace más de medio siglo.

La instrucción es precisa: aproximadamente un 15% de Giorgio Armani S.p.A. debe transferirse entre los 12 y 18 meses posteriores a su fallecimiento. El período arrancó en septiembre de 2026 y se extiende en principio hasta marzo de 2027. Fuentes cercanas al proceso indicaron a Reuters que los plazos no son estrictamente vinculantes y que la operación podría retrasarse si las condiciones del mercado no permiten alcanzar una valuación adecuada.

PUBLICIDAD

El testamento identifica a tres reconocidas marcas como compradores preferidos, y también contempla la incorporación de otro grupo del sector de escala comparable. Dos de esos nombres ya mantienen vínculos comerciales directos con la marca: una administra su negocio de belleza y perfumes, mientras que la otra firma desarrolla los anteojos bajo licencia.

Según la agencia de noticias, esos acuerdos generaron cerca de USD 2.300 millones en ventas durante 2025, lo que explica por qué preservar esas relaciones puede ser clave en cualquier negociación.

El documento sucesorio del diseñador identifica a tres grupos prioritarios para una operación sobre la compañía - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo
El documento sucesorio del diseñador identifica a tres grupos prioritarios para una operación sobre la compañía - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

Una posible fórmula repartiría el paquete inicial entre los tres compradores preferidos

En mayo surgió una alternativa concreta. El diario italiano La Repubblica informó que Armani evaluaba dividir ese primer 15% en tres porciones y ofrecer aproximadamente un 5% a cada uno de los tres grupos mencionados.

PUBLICIDAD

La compañía no confirmó esa fórmula y Reuters la presentó como una posibilidad bajo análisis. De concretarse, la estrategia mantendría a las tres empresas involucradas desde el inicio y postergaría la decisión sobre quién podría asumir una participación mayor en una etapa posterior.

Un análisis de Reuters Breakingviews publicado en mayo señaló que distribuir inicialmente el paquete podría facilitar el cumplimiento de la voluntad del fundador, mientras la compañía mejora su desempeño o aparece un comprador dispuesto a avanzar hacia el control total.

La alternativa divulgada por La Repubblica prevé ofrecer cerca de un 5% a cada socio potencial, una vía que permitiría incorporar a los tres grupos desde el inicio y diferir una cesión mayor - REUTERS/Remo Casilli
La alternativa divulgada por La Repubblica prevé ofrecer cerca de un 5% a cada socio potencial, una vía que permitiría incorporar a los tres grupos desde el inicio y diferir una cesión mayor - REUTERS/Remo Casilli

El testamento fija una segunda etapa que contempla transferir el control o salir a Bolsa

La transacción inicial no cierra el proceso. El testamento establece una segunda instancia que contempla vender una participación mayor o transformar directamente la estructura de propiedad de la empresa, ya sea mediante la transferencia del control del grupo o una salida a Bolsa, con preferencia por el mercado de Milán.

La Fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016, conservará una participación relevante dentro de esa nueva estructura. Su rol será proteger la identidad y la continuidad de la marca.

La compañía vale hasta USD 8.100 millones y opera en ocho sectores de negocio

Los números de la compañía muestran una posición financiera sólida. Facturó alrededor de USD 2.560 millones -corresponde al ejercicio fiscal de 2024, publicado a mediados de 2025- y cerró ese ejercicio con cerca de USD 580 millones de caja neta. Las ventas cayeron un 2,8% a moneda constante, en línea con la desaceleración que afecta a buena parte del sector.

La hoja de ruta sucesoria no se limita a la cesión inicial y contempla una reorganización posterior del grupo, con la Fundación Giorgio Armani como accionista relevante para resguardar la identidad de la marca -REUTERS/Claudia Greco/File Photo
La hoja de ruta sucesoria no se limita a la cesión inicial y contempla una reorganización posterior del grupo, con la Fundación Giorgio Armani como accionista relevante para resguardar la identidad de la marca -REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El grupo no se limita a la moda. Su actividad abarca accesorios, perfumes, belleza, anteojos, mobiliario, restaurantes y hoteles, con acuerdos de licencia que representan una parte central del negocio. El valor total de la compañía se estima entre USD 5.800 millones y USD 8.100 millones.

Armani fue uno de los últimos grandes grupos independientes del lujo italiano. Antes de morir, el diseñador dejó establecido en detalle cómo debía comenzar la apertura de su capital: con plazos, etapas, porcentajes y una lista de compradores preferidos. La primera decisión deberá tomarse antes de marzo de 2027.

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniLVMHIndustria textilTestamentoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó

El Kremlin dijo que mantiene contactos con Washington para buscar una salida negociada, mientras el mandatario estadounidense aseguró que Moscú y Kiev aceptaron frenar los golpes contra la infraestructura petrolera

Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó

Por qué Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y qué ocurrió con su plan para proteger peces y manatíes

La iniciativa para levantar un complejo turístico con fines de recuperación ecológica sumó cuestionamientos de científicos y organizaciones locales, que alertaron sobre el impacto de una construcción a gran escala en hábitats marinos cercanos

Por qué Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y qué ocurrió con su plan para proteger peces y manatíes

El precio del petróleo sube tras los ataques hutíes contra Arabia Saudita y la incertidumbre en Ormuz

Los futuros del Brent subieron un 1,3%, hasta los 107,05 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzaron un 1,51%, hasta los 102,92 dólares

El precio del petróleo sube tras los ataques hutíes contra Arabia Saudita y la incertidumbre en Ormuz

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

La coalición liderada por Riad afirmó además que adoptará “todas las medidas operativas necesarias para disuadir este enfoque hostil y extremista”

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

“Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, dijo el líder del régimen norcoreano en una carta enviada el lunes a Vladimir Putin

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Habló el exdirector del Dane declarado insubsistente por el gobierno de Abelardo de la Espriella: “No tuve ninguna comunicación del presidente”

Habló el exdirector del Dane declarado insubsistente por el gobierno de Abelardo de la Espriella: “No tuve ninguna comunicación del presidente”

Docente ecuatoriano fue hallado sin vida en una playa de Cartagena: autoridades indagan la causa de la muerte

“Estoy embarazada, ayuda”: por qué la Justicia no pudo peritar el mensaje que originó una investigación por posible abuso infantil en San Juan

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre? Explosión en la L1 del STC

Crédito caro, cheques rechazados y una cifra que enciende alertas: un informe privado estima que hay 57 mil empresas en mora

DEPORTES

El parte médico de Teté Quiroz tras ser internado en Jujuy por un problema cardíaco horas antes del partido de Atlético Rafaela ante Gimnasia

El parte médico de Teté Quiroz tras ser internado en Jujuy por un problema cardíaco horas antes del partido de Atlético Rafaela ante Gimnasia

Tras 19 días, el Kily González fue habilitado y debutará como DT del Inter Miami de Lionel Messi en una final

Se le escapó la pelota, dio un paso atrás y se metió adentro del arco: el blooper que le permitió a Instituto ganar y ser líder del Torneo Clausura

River Plate presentó ante jueces y fiscales el proyecto para ampliar y techar el Monumental

Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

ENTRETENIMIENTO

Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras de la gala más importante de la TV

Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras de la gala más importante de la TV

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

Robots, desiertos e inteligencia artificial: 10 películas sobre el fin del mundo que marcaron al cine de ciencia ficción