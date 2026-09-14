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Receta de tiramisú para 6 personas, rápida y fácil

Este postre italiano se puede dejar listo con anticipación, necesita al menos tres horas de heladera y mantiene una estructura pareja

Un tiramisú en una fuente de vidrio con una espátula de metal, junto a una porción en un plato blanco sobre una mesa de madera.
La preparación clásica de tiramisú rinde seis porciones y se conserva en la heladera hasta el momento de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Argentina, suele servirse como cierre de almuerzos familiares, cenas con amigos y celebraciones. Su preparación no requiere horno y permite organizar el postre con anticipación, ya que necesita reposo en frío para que las capas se integren. También admite variantes que reemplazan el mascarpone por otros quesos cremosos o incorporan distintos tipos de café.

Esta receta rinde seis porciones y propone una preparación clásica, con una estructura de capas definida. El resultado combina la humedad de las vainillas, la consistencia de la crema y el cacao espolvoreado en la superficie. Se recomienda conservarlo en la heladera hasta el momento de servir.

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Receta de tiramisú

Se trata de un postre frío compuesto por capas de vainillas humedecidas en café y queso Mascarpone, con una terminación de cacao amargo. La preparación es rápida, aunque necesita varias horas de heladera para tomar consistencia. El resultado es un postre de textura cremosa y capas firmes, con las galletitas integradas a la mezcla de café. Puede servirse frío en porciones individuales o directamente desde una fuente.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 0 minutos
  • Enfriado: 3 horas
  • Tiempo total: 3 horas y 25 minutos
Manos que sumergen un bizcocho en un cuenco con café y acomodan otros en un molde de vidrio sobre una mesa de madera.
El tiramisú lleva capas de vainillas humedecidas en café, queso Mascarpone y cacao amargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 300 gr de queso Mascarpone
  • 225 gr de galletitas vainillas
  • 300 cc de café expreso
  • 150 cc de vino Marsala
  • 4 huevos
  • 100 gr de azúcar
  • 3 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • Rulos de chocolate, para decorar opcionalmente

Cómo hacer tiramisú, paso a paso

  1. Preparar el café expreso y colocarlo en un bol amplio. Dejar enfriar por completo y mezclarlo con el vino Marsala.
  2. Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bol y batirlas con 50 gr de azúcar hasta obtener una crema clara, aireada y suave.
  3. Ablandar el queso Mascarpone con una cuchara o batidor manual hasta que no queden grumos. Incorporarlo a la preparación de yemas y mezclar hasta integrar.
  4. Batir las claras a punto nieve. Agregar los 50 gr de azúcar restantes y continuar batiendo hasta obtener picos firmes.
  5. Incorporar las claras a la crema de Mascarpone con movimientos envolventes. No batir la mezcla enérgicamente, para conservar el aire y lograr una crema liviana.
  6. Pasar cada vainilla por la mezcla de café durante pocos segundos. No empapar, porque podrían desarmarse y dejar demasiado líquido en la fuente.
  7. Acomodar una capa de vainillas en la base de una fuente rectangular o distribuirlas en 6 vasos individuales.
  8. Cubrir con la mitad de la crema de Mascarpone y alisar la superficie.
  9. Repetir con otra capa de vainillas humedecidas y finalizar con el resto de la crema.
  10. Espolvorear con cacao amargo y decorar con rulos de chocolate, si se desea.
  11. Tapar y llevar a la heladera durante 3 horas como mínimo. Para obtener una textura más firme y pareja, dejarlo reposar durante toda la noche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 560 kcal
  • Grasas: 32 gr
  • Carbohidratos: 52 gr
  • Proteínas: 12 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el tiramisú tapado en la heladera durante 2 días. Como lleva huevo sin cocción, es recomendable mantenerlo siempre refrigerado y no dejarlo a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

No se recomienda congelarlo, porque la crema de Mascarpone y las vainillas pueden modificar su textura al descongelarse.

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