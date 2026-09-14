Receta de tiramisú para 6 personas, rápida y fácil

La preparación clásica de tiramisú rinde seis porciones y se conserva en la heladera hasta el momento de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, suele servirse como cierre de almuerzos familiares, cenas con amigos y celebraciones. Su preparación no requiere horno y permite organizar el postre con anticipación, ya que necesita reposo en frío para que las capas se integren. También admite variantes que reemplazan el mascarpone por otros quesos cremosos o incorporan distintos tipos de café.

Esta receta rinde seis porciones y propone una preparación clásica, con una estructura de capas definida. El resultado combina la humedad de las vainillas, la consistencia de la crema y el cacao espolvoreado en la superficie. Se recomienda conservarlo en la heladera hasta el momento de servir.

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Receta de tiramisú

Se trata de un postre frío compuesto por capas de vainillas humedecidas en café y queso Mascarpone, con una terminación de cacao amargo. La preparación es rápida, aunque necesita varias horas de heladera para tomar consistencia. El resultado es un postre de textura cremosa y capas firmes, con las galletitas integradas a la mezcla de café. Puede servirse frío en porciones individuales o directamente desde una fuente.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos

Cocción: 0 minutos

Enfriado: 3 horas

Tiempo total: 3 horas y 25 minutos

El tiramisú lleva capas de vainillas humedecidas en café, queso Mascarpone y cacao amargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

300 gr de queso Mascarpone

225 gr de galletitas vainillas

300 cc de café expreso

150 cc de vino Marsala

4 huevos

100 gr de azúcar

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

Rulos de chocolate, para decorar opcionalmente

Cómo hacer tiramisú, paso a paso

Preparar el café expreso y colocarlo en un bol amplio. Dejar enfriar por completo y mezclarlo con el vino Marsala. Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bol y batirlas con 50 gr de azúcar hasta obtener una crema clara, aireada y suave. Ablandar el queso Mascarpone con una cuchara o batidor manual hasta que no queden grumos. Incorporarlo a la preparación de yemas y mezclar hasta integrar. Batir las claras a punto nieve. Agregar los 50 gr de azúcar restantes y continuar batiendo hasta obtener picos firmes. Incorporar las claras a la crema de Mascarpone con movimientos envolventes. No batir la mezcla enérgicamente, para conservar el aire y lograr una crema liviana. Pasar cada vainilla por la mezcla de café durante pocos segundos. No empapar, porque podrían desarmarse y dejar demasiado líquido en la fuente. Acomodar una capa de vainillas en la base de una fuente rectangular o distribuirlas en 6 vasos individuales. Cubrir con la mitad de la crema de Mascarpone y alisar la superficie. Repetir con otra capa de vainillas humedecidas y finalizar con el resto de la crema. Espolvorear con cacao amargo y decorar con rulos de chocolate, si se desea. Tapar y llevar a la heladera durante 3 horas como mínimo. Para obtener una textura más firme y pareja, dejarlo reposar durante toda la noche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 560 kcal

Grasas: 32 gr

Carbohidratos: 52 gr

Proteínas: 12 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el tiramisú tapado en la heladera durante 2 días. Como lleva huevo sin cocción, es recomendable mantenerlo siempre refrigerado y no dejarlo a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

No se recomienda congelarlo, porque la crema de Mascarpone y las vainillas pueden modificar su textura al descongelarse.