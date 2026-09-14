Receta de budin de lima, rápida y fácil

El budín de lima se conserva hasta 5 días en la heladera, puede durar 2 a 3 días fuera de ella y también admite congelación por 2 meses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay algo en el aroma de la lima recién rallada que despierta la cocina entera. Ese perfume cítrico, fresco y un poco salvaje, transforma una tarde común en otra cosa.

Basta con pasar el rallador por la cáscara verde para que toda la casa se llene de un aire distinto, más liviano, como si el verano se colara por la ventana aunque sea pleno invierno.

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En Argentina el budín de lima se ganó un lugar en la mesa de la merienda y en el desayuno de fin de semana. Es ese tipo de postre que se prepara sin apuro, pero que casi siempre termina resolviendo un antojo de último momento.

Muchas familias lo adoptaron como variante de los clásicos budines de limón o naranja, buscando un sabor un poco más ácido y menos dulzón. Se volvió, además, un infaltable en las meriendas compartidas, esas donde el mate circula de mano en mano.

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Receta de budín de lima

El budín de lima es una torta húmeda tipo cake inglés, de miga tierna y sabor cítrico intenso. Se elabora con una base clásica de manteca, azúcar y huevos, a la que se suma jugo y ralladura de lima para perfumar toda la masa.

Su cocción es simple, en horno moderado, y no requiere técnicas complejas ni equipamiento especial. Con un molde de budín inglés, una batidora y un rallador alcanza para tener listo este postre en poco más de una hora.

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Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 60 minutos. La preparación de la masa lleva 15 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda entre 40 y 45 minutos.

Si se suma el tiempo de reposo antes de desmoldar, conviene calcular unos 15 minutos extra para que el budín se asiente bien y no se rompa al sacarlo del molde.

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Ingredientes

3 huevos

200 gr de azúcar

150 gr de manteca a temperatura ambiente

250 gr de harina 0000

1 cucharada de polvo de hornear

Ralladura de 2 limas

100 cc de jugo de lima colado

1 pizca de sal

Manteca y harina extra para el molde

La preparación del budín de lima recomienda no batir de más la mezcla ni abrir el horno antes de los 30 minutos para cuidar la textura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de lima, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Enmantecar y enharinar un molde tipo budinera o de budín inglés. Batir la manteca junto con el azúcar hasta lograr una crema pálida y esponjosa. Este paso es clave para que el budín quede liviano. Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición para que no se corte la mezcla. Agregar la ralladura de lima y mezclar hasta que se integre de manera pareja en toda la preparación. Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporar a la preparación anterior en forma envolvente, alternando con el jugo de lima. Mezclar solo hasta integrar; evitar batir de más para que el budín no quede compacto ni gomoso. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie con una espátula o el dorso de una cuchara. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos. No abrir el horno antes de los 30 minutos para que no se baje la masa. Verificar el punto de cocción insertando un palillo en el centro: debe salir limpio y sin restos húmedos. Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos dentro del molde antes de desmoldar sobre una rejilla. Dejar enfriar por completo antes de cortar, así la miga se termina de asentar y las porciones salen prolijas.

Para sumarle un toque extra, se puede preparar un glasé simple mezclando jugo de lima con azúcar impalpable y volcarlo por encima una vez frío. También queda muy bien espolvoreado apenas con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de lima se conserva en la heladera, tapado con film o en un recipiente hermético, hasta 5 días. El frío no afecta su textura húmeda, incluso puede potenciar el sabor cítrico al día siguiente.

También admite congelarse por hasta 2 meses. En ese caso conviene envolverlo bien en film y luego en papel aluminio, y descongelarlo a temperatura ambiente durante algunas horas antes de servir.

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Si se prefiere conservarlo fuera de la heladera, dura 2 a 3 días en un recipiente hermético, siempre en un lugar fresco y alejado de la luz directa.