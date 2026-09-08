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La rutina de 3 minutos para fortalecer brazos y hombros con una mancuerna, según una entrenadora de celebridades

Megan Roup, preparadora física de Kate Hudson, Sabrina Carpenter y Dakota Johnson, difundió una secuencia corta de movimientos que permite activar espalda y extremidades superiores durante una pequeña pausa durante el día

Mujer con ropa deportiva verde levanta una mancuerna negra con un brazo en una habitación iluminada con plantas de interior.
El circuito incluye tres ejercicios de fuerza para activar la parte superior del cuerpo y puede realizarse en casa o durante una pausa laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres minutos, una mancuerna y un espacio reducido pueden alcanzar para activar la parte superior del cuerpo durante una pausa de la jornada. La entrenadora de celebridades estadounidense, Megan Roup, compartió una rutina de tres ejercicios para fortalecer brazos, hombros y espalda, pensada para mujeres con poco tiempo y con la posibilidad de hacerla en casa o en la oficina.

La coach de figuras como Kate Hudson, Dakota Johnson y Sabrina Carpenter presentó la secuencia en un video publicado en sus redes sociales. La propuesta combina ejercicios con carga para trabajar distintos grupos musculares de los brazos y la zona superior de la espalda.

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“Es el entrenamiento perfecto entre reuniones, durante el almuerzo o si simplemente necesitás un descanso activo”, explicó la preparadora física al presentar el circuito. La rutina requiere una sola mancuerna y se completa en alrededor de tres minutos.

La recomendación de Roup es elegir un peso que exija esfuerzo, aunque permita conservar una técnica correcta durante todo el movimiento. En su demostración utilizó una mancuerna de 5,4 kilos, pero esa referencia puede variar según la experiencia, la fuerza y el control corporal de cada persona.

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Una rutina breve para incorporar fuerza en la parte superior del cuerpo

El formato de entrenamiento de brazos y hombros de tres minutos apunta a resolver uno de los principales obstáculos para sostener una práctica física regular: la falta de tiempo. En lugar de plantear una sesión extensa, Roup propone concentrar el esfuerzo en una secuencia corta y focalizada.

Megan Roup propuso un circuito breve de fuerza para mujeres con poco tiempo, adaptable a la casa o la oficina

La clave no está en repetir los movimientos con rapidez, sino en sostener el control. Al trabajar con una mancuerna, la postura de la espalda, la estabilidad de los hombros y la activación del abdomen ayudan a evitar compensaciones que pueden quitar eficacia al ejercicio.

El objetivo no consiste en reemplazar una planificación completa de fuerza, sino en sumar actividad en momentos en los que resulta difícil destinar más tiempo al entrenamiento. Puede funcionar como una pausa entre tareas, antes de una caminata o como complemento de una sesión de movilidad.

Los tres ejercicios trabajan hombros, tríceps, espalda, bíceps y antebrazos

La propuesta de Megan Roup reúne tres movimientos que distribuyen el esfuerzo entre distintas zonas de la parte superior del cuerpo.

El primero pone el foco en los hombros y tríceps, dos grupos musculares que intervienen en acciones cotidianas como levantar objetos, empujar una puerta o colocar elementos en estantes altos.

Una mujer con ropa deportiva levanta una mancuerna con el brazo izquierdo en un gimnasio con ventanales grandes.
La intensidad depende del peso elegido, del número de repeticiones y de la calidad técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ejercicio se orienta hacia la parte superior de la espalda y los hombros. Esa combinación exige prestar atención a la posición del cuello y los omóplatos. Mantener los hombros alejados de las orejas y evitar curvar la espalda permite que el movimiento se concentre en la musculatura buscada.

La tercera variante involucra principalmente bíceps y antebrazos. El control de la muñeca adquiere importancia en este tramo: conviene sostener la mancuerna con firmeza, sin doblar la articulación hacia adelante o hacia atrás. Una ejecución pausada permite registrar mejor el recorrido y reducir el impulso.

Aunque el circuito dura pocos minutos, la intensidad dependerá del peso elegido, del número de repeticiones y de la calidad técnica. Una mancuerna demasiado liviana puede no generar suficiente estímulo, mientras que una carga excesiva puede llevar a perder estabilidad o modificar la postura.

Kate Hudson también utiliza circuitos cortos con control y respiración

La preparación de Kate Hudson con Roup incluye sesiones breves de distintas zonas del cuerpo. Antes de la fiesta posterior a los Premios Oscar 2026, la entrenadora difundió un circuito de abdomen profundo que realizaron juntas con una pelota de pilates y mancuernas livianas.

Kate Hudson entrena con circuitos cortos que combinan resistencia, respiración y estabilidad corporal (REUTERS/Daniel Cole)
Kate Hudson entrena con circuitos cortos que combinan resistencia, respiración y estabilidad corporal (REUTERS/Daniel Cole)

En ese caso, la indicación fue completar entre dos y tres vueltas de seis movimientos, con prioridad en el control, la respiración y la estabilidad del abdomen. El enfoque coincide con la metodología basada en ejercicios de bajo impacto, movimientos cortos y resistencia moderada.

Hudson contó en una entrevista con Allure que intenta entrenar todos los días, incluso si dispone de apenas 20 minutos. La idea que atraviesa estas rutinas es adaptar el ejercicio al tiempo disponible, sin depender de sesiones largas ni de un gimnasio.

El circuito de brazos y hombros de tres minutos se suma a esa lógica: una alternativa breve para activar grupos musculares específicos con una sola mancuerna y con atención en cada repetición.

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