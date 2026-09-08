El impactante look de látex con el que Sofía Gonet revolucionó las redes: "Huele a globo"

El llamativo look de látex con el que Sofía Gonet impactó en redes

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Fiel a su estilo provocador y siempre lista para imponer tendencia, Sofía “La Reini” Gonet, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrar sus nuevas y extravagantes apuestas fashionistas. Referente para una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus posteos, la influencer se probó en vivo varias prendas de látex que no tardaron en generar repercusión.

Con el humor y la frescura que la distinguen, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) presentó primero una camisa translúcida con un detalle singular que despertó risas y comentarios de todo tipo. “Miren lo que es esto. Huele a globo”, comentó entre carcajadas mientras exhibía la prenda. Para completar el look, la combinó con un jean abierto, calzado a tono, collares con cruces y anillos plateados, en una apuesta de impronta rockera.

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Sin embargo, su incursión en el látex no terminó ahí. Lejos de conformarse con una sola pieza llamativa, Sofía redobló la apuesta y mostró otra prenda de alto impacto. “Estoy full látex. No entienden lo que pesa esto. Es pesada, pesada, pesada como yo”, dijo al lucir una campera estilo bomber de látex, con textura simil cocodrilo y grandes hebillas metálicas en el frente.

La influencer gastó una elevada suma de dinero en un pantalón y le llovieron las críticas (Video: TikTok)

Como ocurre con la mayoría de sus publicaciones virales, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Entre elogios por animarse a looks tan jugados y bromas sobre la incomodidad del material, los comentarios volvieron a convertir el posteo en tema de conversación. “Amo el outfit de preservativo”, “Nooo, reiniii, ahora eres la niña profiláctico”, “Sos un preservativo caminando” y “Te amo Sofía pero te pasaste 5 pueblos jajaja, el látex se usa para otra cosa”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos.

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A fines de agosto, Gonet exhibió en sus redes una compra que terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza. La influencer, que actualmente participa de las grabaciones de Popstars en Telefe junto a Nicolás Vázquez, eligió para esa etapa un jean cubierto de strass y decidió mostrarlo ante sus 1,2 millones de seguidores en Instagram. Lo que comenzó como una presentación entusiasta derivó rápidamente en dudas y cuestionamientos.

Todo empezó desde su habitación, micrófono en mano, cuando les pidió a sus seguidoras que fueran “totalmente honestas” con ella. La prenda en cuestión era un jean claro, de tiro alto, recubierto de strass de arriba abajo y con flecos plateados brillantes, comprado en una marca de indumentaria nacional. La elección, según explicó, estaba ligada al espíritu del programa que está grabando: “Como estoy grabando Popstars, este me dio vibras de superestrella por los brillos y todo lo que tiene”.

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Sofía Gonet mostró en redes sociales varias prendas de látex y volvió a generar repercusión entre sus seguidores (Instagram)

Hasta ese momento, todo parecía encajar. Pero el panorama cambió cuando reveló cuánto había pagado por el pantalón y comenzó a probárselo. “600 mil pesos gasté en este jean. Miren lo que es esto, pesa toneladas. Empiezo a creer que hice la peor compra del año o no. Necesito probármelo y ver qué pasa. Uf, ya se le sale un calzón. Ya se le salió uno de estos”, comentó mientras agitaba la prenda frente a cámara y uno de los brillos se desprendía en el acto.

El problema no era solo el peso. Según contó, el pantalón también presentaba dificultades al momento de sostenerse y resultaba incómodo para usar durante varias horas. “Quizás no fue la mejor elección porque también siento que se me cae, pero no me voy a quedar desnuda... Es un poco incómodo”, reconoció sin vueltas.

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Lejos de dar por terminado el video, Sofía decidió seguir experimentando con el look. En un intento por equilibrar el estilismo, sumó un abrigo con estampa de leopardo, aunque el resultado no terminó de convencerla. “¿Qué dicen? ¿Les gusta? Con unos stilettos. Sí. Vamos a probar cómo queda si le sumamos un abrigo bien básico. Ahre. Es que estoy grabando Popstars, entonces medio que me tengo que comer un poco la perfo. No, esto queda horrible. Quizás está bueno como para hacer unas fotos o algo así, pero no lo veo para una jornada de grabación de ocho horas, ni para salir a bailar, ni para moverte mucho. Le voy a sumar una cartera bien básica que tenga y ya está, no mucho más porque es too much”, evaluó.

Como suele ocurrir con cada uno de sus posteos, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios defendieron el diseño de la prenda, otros pusieron el foco en el precio y en la posibilidad de conseguir algo similar por mucho menos dinero. “Está hermoso pero se puede hacer comprando todo en Once por un cuarto de precio”, comentó una usuaria. Lejos de polemizar, Sofía respondió con simpleza: “Es verdad”.

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También hubo mensajes mucho más lapidarios: “Es horrible”, “Tan caro y tan feo”, “Es para usarlo una o dos veces y chau”, “Lista para la murga”, “Solo pensé en cómo lavarlo, es para una o dos puestas y chau”, “¿A qué carnaval estás yendo?” y “Cosas que quedarán guardadas en el placard jajajaja, te amo reini”, fueron algunas de las opiniones que dejaron sus seguidores en el video.