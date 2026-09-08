República Dominicana

República Dominicana recaudó RD 671,866 millones entre enero y agosto, un alza de 8.5%

La entidad tributaria informó que en agosto captó RD 75,007.8 millones, un aumento interanual de 6.6%, con una expansión ajustada de 11.2% al excluir ingresos extraordinarios del período de comparación

Gráfico financiero de barras y líneas ascendente proyectado sobre el skyline de Santo Domingo con la Torre Anacaona 27, el Trump Ocean Club y banderas dominicanas.
Un gráfico financiero en ascenso se superpone al skyline de Santo Domingo, donde se aprecian edificios modernos y banderas de la República Dominicana bajo luz diurna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana recaudó RD 671,866 millones entre enero y agosto de 2026, un 8.5% más que en el mismo período de 2025. Solo en agosto ingresó RD 75,007.8 millones, con una suba interanual de 6.6%, según datos oficiales.

El Gobierno señaló que la variación habría sido mayor sin los ingresos extraordinarios registrados en el período de comparación. Bajo ese cálculo, la recaudación de agosto de 2026 tuvo una expansión de 11.2% interanual, con RD 7,519.6 millones más que un año antes.

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Qué impuesto encabezó la recaudación mensual

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue el gravamen que más recursos aportó a la DGII en agosto. La recaudación alcanzó RD 20,559.6 millones, con un crecimiento de 10.5% frente al mismo mes de 2025.

Ese incremento representó RD 1,947.4 millones más en comparación con agosto del año pasado. El ITBIS es uno de los principales impuestos indirectos del país y se aplica a la transferencia de bienes industrializados, así como a la prestación de determinados servicios.

Bandera de República Dominicana, pesos dominicanos (billetes y monedas), formularios, pesa con Impuestos, recibo Pagar urgente y calculadora.
La República Dominicana experimenta presión fiscal, señalada por la bandera nacional, billetes y monedas junto a documentos de impuestos con una pesa y un recibo "Pagar urgente". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo mayor aporte correspondió al Impuesto sobre la Renta de las Empresas y al Impuesto sobre los Activos. Ambos conceptos sumaron RD 12,810 millones durante agosto, de acuerdo con la información oficial.

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A ellos se añadió el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, que generó RD 12,115.6 millones. El monto fue 11.3% superior al registrado en agosto de 2025, con RD 1,234.8 millones adicionales.

Los combustibles y los dividendos registraron los mayores aumentos

Los Impuestos Selectivos a los Combustibles, en sus modalidades ad valorem y específica, aportaron RD 7,464.8 millones. La cifra implicó un aumento de 29.3%, equivalente a RD 1,689.7 millones por encima de lo cobrado en agosto de 2025.

El mayor incremento porcentual entre los tributos enumerados por la DGII se produjo en el Impuesto sobre los Dividendos. Los ingresos pasaron de RD 1,215.8 millones en agosto de 2025 a RD 3,091.2 millones en agosto de 2026.

La diferencia fue de RD 1,875.4 millones y supuso una expansión de 154.3% en un año. El comunicado no detalló qué factores explicaron el salto de ese gravamen ni la procedencia de los ingresos extraordinarios que se excluyeron en el cálculo ajustado del crecimiento mensual.

El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas registró un aumento de 8.8 %, impulsado por el alza de asalariados gravados y mayores retenciones. (Cortesía: Freepik)
El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas registró un aumento de 8.8 %, impulsado por el alza de asalariados gravados y mayores retenciones. (Cortesía: Freepik)

Los demás tributos internos reunieron RD 18,966.6 millones en agosto. Esa categoría engloba gravámenes distintos de los cinco impuestos que la entidad identificó como los principales aportantes del mes.

La participación de la DGII dentro de la recaudación pública representó el 77.7% de la recaudación total obtenida por las oficinas estatales encargadas de cobrar impuestos y otros tributos. Del total ingresado por las diferentes oficinas recaudadoras entre enero y agosto, casi ocho de cada 10 pesos provinieron de impuestos internos administrados por esa institución.

Con el cierre de agosto, la entidad superó los RD 671 mil millones de ingresos acumulados en 2026.

El aumento de los tributos forma parte del plan anticrisis anunciado por el Gobierno dominicano para contrarrestar las presiones externas derivadas del encarecimiento del petróleo.

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