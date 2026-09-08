Política

Gabriela Michetti: “El PRO tiene que recuperar su identidad y volver a presidir el país”

La exvicepresidenta de Mauricio Macri habló en Infobae al Regreso sobre el escenario electoral de 2027, respaldó a Hernán Lacunza, marcó diferencias con La Libertad Avanza y defendió un Estado eficaz para reducir desigualdades

Gabriela Michetti afirmó que el PRO tiene que recuperar su identidad y volver a presidir el país de cara a las elecciones de 2027
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El PRO atraviesa una etapa de redefinición. Con parte de su dirigencia integrada al gobierno de Javier Milei y con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el partido que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia enfrenta el desafío de reconstruir una identidad propia y determinar qué lugar ocupará frente a La Libertad Avanza.

En ese escenario, Gabriela Michetti reivindica la vigencia del espacio y plantea una meta concreta: volver a la Casa Rosada. “Me interesa que el PRO vuelva a presidir el país”, afirmó la exvicepresidenta en Infobae al Regreso, en la que repasó su experiencia junto a Macri y fijó posición sobre el futuro del partido.

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Michetti respaldó además la candidatura de Hernán Lacunza, quien le manifestó a Macri su intención de competir por la Presidencia. “Hernán fue y le dijo a Mauricio: ‘Yo quiero ser candidato a presidente’. Y Mauricio le dijo: ‘Me parece perfecto, metete a correr’”, relató. “Vamos todos con Hernán”, agregó, aunque dejó abierta la posibilidad de que aparezca otro postulante.

La propia Michetti descartó cualquier posibilidad de volver a competir electoralmente. “No, ni soñando. No tengo físico”, respondió cuando le preguntaron por una eventual candidatura en 2027.

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(Infobae en Vivo)
Michetti respaldó la candidatura presidencial de Hernán Lacunza y dijo que Mauricio Macri avaló su intención de competir (Infobae en Vivo)

La identidad del PRO frente al Gobierno de Milei

La discusión sobre el futuro del partido también atraviesa a sus dirigentes que hoy forman parte de la administración libertaria. Michetti evitó cuestionarlos personalmente y destacó a Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli y Pablo Quirno: “Las que nombraste son buenas personas. Las he tratado y sé que son constructivas”.

Al mismo tiempo, admitió que algunos pueden encontrarse frente a un dilema entre sus propias posiciones y las decisiones del Ejecutivo. “Muchas veces ellos querrían decir las cosas de otra manera o querrían decir: ‘Che, así no’, y están como embretados”, sostuvo.

Michetti también marcó cuáles deberían ser, a su entender, los límites del rumbo político. “La peor cosa que le podría pasar al país es volver para atrás en la demagogia, volver para atrás en el gasto público desmesurado”, afirmó.

Y ante una eventual competencia electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, defendió las elecciones primarias como mecanismo para ordenar la oferta electoral: “Nosotros creemos en las PASO. Yo por lo menos creo en las PASO”.

Un hombre de cabello gris sonríe detrás de un atril naranja que tiene el logo blanco de PRO. Al fondo, una pantalla con el mismo logo
Michetti marcó diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque evitó cuestionar a los dirigentes del PRO que integran el gobierno de Javier Milei (PRO)

La relación con Mauricio Macri y una vicepresidencia con autonomía

Michetti conoce desde adentro la construcción del PRO. Acompañó a Macri desde los primeros años de Compromiso para el Cambio, el espacio que luego se transformaría en el partido que gobernó la Ciudad de Buenos Aires y llegó a la Presidencia.

Su vínculo con el expresidente también fue determinante durante los cuatro años de gobierno. “Si confía en vos, te da un lugar con una libertad impresionante”, afirmó al recordar su paso por la Vicepresidencia.

Según contó, buscó darle contenido propio a una función cuyo principal mandato constitucional consiste en presidir el Senado. “Mauricio, ¿vos qué necesitás de la vicepresidencia?”, le preguntó al entonces presidente. Y luego le planteó sus propias iniciativas: “Yo le quiero poner esto, ¿puedo hacerlo?”. La respuesta, según recordó, fue afirmativa. “Entonces ahí se construye una vicepresidencia”, sintetizó.

Para Michetti, la confianza personal es también un factor decisivo en la convivencia dentro de una fórmula presidencial. “Es muy importante que el vicepresidente sea, o vicepresidenta, alguien que realmente es compañero, alguien que vos conocés bien, con quien te llevás bien, con quien compartís los valores, compartís la visión”, sostuvo.

La dirigente cuestionó las candidaturas a vicepresidente definidas exclusivamente para ampliar una coalición. “Si la vas a usar para meter a otro partido, termina a último momento apareciendo como vicepresidente o vicepresidenta alguien que no es parte del riñón. Entonces es obvio que es mucho más fácil pelearse a los 15 días”, planteó.

(Infobae en Vivo)
Michetti advirtió que el país no debe volver a la demagogia ni al gasto público desmesurado y defendió un Estado eficaz para reducir desigualdades (Infobae en Vivo)

Instituciones antes que conflictos personales

La experiencia en el Senado y en el Poder Ejecutivo también dejó en Michetti una concepción marcada sobre el valor de la investidura. Frente a las tensiones que pueden surgir entre quienes integran una fórmula, sostuvo que existe una responsabilidad que está por encima de las diferencias personales.

“Es muy importante cuidar la investidura, darle lugar a lo institucional”, afirmó. Y ante la pregunta sobre cuándo un vicepresidente debería correrse de un conflicto, respondió: “Hasta que vos cuides la investidura, hasta que vos cuides la institución”.

Luego fijó el límite: “Si vos sentís que no estás pudiendo generar ninguna situación positiva en torno a la patria, te tenés que correr”.

Michetti extendió esa mirada a la dinámica general de la política argentina y cuestionó la lógica de confrontación que, según su diagnóstico, se profundizó durante las últimas décadas. “Todos fuimos alimentando un poco eso: la antinomia”, reconoció.

Su crítica no apunta solamente a las formas del debate público. Para la exvicepresidenta, la política puede profesionalizarse sin perder de vista que detrás de las disputas existen personas. “Un poco tenés que ser inteligente, profesional, para llevar las cosas, pero de ahí a que todo sea ‘no es personal’ y estás lastimando, lastimando, lastimando, el ser humano en algún lugar lo va a guardar”, expresó.

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