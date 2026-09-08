Tendencias

12 utensilios de cocina heredados que pueden ser “joyas” para coleccionistas

En muchas casas permanecen guardadas piezas de uso diario que, con el paso del tiempo, empezaron a ser ansiadas por especialistas en antigüedades, diseño y cultura material

Ilustración en acuarela de una tetera y taza de porcelana con flores azules, un plato con pastel y un tenedor sobre una mesa.
Los utensilios de cocina heredados adquieren interés por su antigüedad, rareza, diseño, fabricación y estado de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En muchas cocinas familiares sobreviven piezas de uso cotidiano que hoy interesan a coleccionistas y expertos en antigüedades.

Algunos utensilios heredados pueden tener un valor histórico y de colección. Sea por su rareza, estado de conservación o tipo de fabricación, según relevó el medio especializado en decoración y estilo de vida, House Beautiful, con apoyo de diseñadores y especialistas del sector.

PUBLICIDAD

Entre los expertos consultados por el medio se encuentran: Natalie Page, diseñadora principal y cofundadora de un estudio de diseño; Austin Carrier, cofundador y diseñador principal de una firma de interiorismo; Amanda Keller, curadora de interiores históricos y accesorios del hogar en una fundación dedicada a la preservación patrimonial; y Kelly Waters, al frente de un estudio de diseño con sede en California.

1. Ollas de cobre antiguas

Una cocina con gabinetes superiores e inferiores grises, encimeras de mármol blanco veteado, una estufa de acero inoxidable y utensilios de cobre.
Las ollas de cobre antiguas destacan por su construcción pesada y su capacidad para distribuir el calor durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ollas de cobre figuran entre los objetos que más atención despiertan cuando se revisan cocinas de varias décadas. El interés, de acuerdo con el medio citado, se concentra en piezas antiguas por su construcción pesada, uso prolongado y regularidad térmica que ofrecen durante la cocción.

PUBLICIDAD

Los expertos consultados señalan que los ejemplares más antiguos suelen recibir mayor atención entre coleccionistas.

2. Cristalería tallada

Cristalería fina, copas especiales, utensilios de bar, recipientes de bebidas, tipos de vasos, cata de vinos, presentación de bebidas, cristales delicados, copas de cóctel, diseño de copas, vajilla especializada, accesorios de mesa, servicio de bebidas, copas de cristal, bebidas alcohólicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cristalería tallada conserva atractivo entre coleccionistas cuando mantiene sus detalles decorativos y un buen estado general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cristalería tallada y el vidrio trabajado de forma decorativa aparecen entre los artículos que pueden adquirir relevancia en el mercado secundario.

La conservación cumple un papel central, ya que muchas de estas piezas fueron reservadas para ocasiones puntuales y pasaron largos períodos guardadas. Esa combinación entre uso limitado y permanencia doméstica ayuda a explicar su presencia frecuente en alacenas familiares.

3. Cubiertos de plata heredados

Cajón de madera abierto con un organizador blanco que contiene cucharas, tenedores y cuchillos de metal.
Los cubiertos de plata heredados concentran mayor interés cuando forman juegos completos y conservan sus estuches originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubiertos de plata integran otra categoría observada por especialistas en diseño y antigüedades. Los juegos completos, preservados en sus estuches originales o con pocas faltas, concentran buena parte del interés.

Según House Beautiful, estos conjuntos suelen haber formado parte del ajuar doméstico y conservaron un mantenimiento cuidadoso durante años.

4. Cerámica artesanal gana valor cuando reúne técnicas y diseños

Un bol rústico de cerámica lleno de acelga hervida verde y humeante sobre una encimera de concreto. Al fondo se ve una cocina moderna con gabinetes grises.
La cerámica artesanal gana valor cuando reúne técnicas manuales, esmaltes particulares y diseños que dejaron de producirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerámica artesanal también aparece entre los objetos de cocina con potencial de colección. Los especialistas citados por el artículo destacan la incidencia del trabajo manual, ciertos esmaltes y patrones que ya no se producen.

En este grupo, la singularidad de cada pieza e interrupción de determinadas líneas de fabricación funcionan como factores de interés para quienes siguen este tipo de objetos.

5. Recipientes de vidrio para horno

Pollo dorado en recipiente de vidrio sobre la rejilla de un horno, junto a patatas pequeñas, una cabeza de ajo y ramas de romero.
Los recipientes de vidrio para horno despiertan interés por sus dibujos discontinuados, su resistencia térmica y su integridad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes de vidrio para horno ocupan un lugar destacado entre los utensilios domésticos revalorizados. Los expertos señalan que muchos hogares conservaron durante décadas bowls, fuentes y moldes resistentes al uso térmico.

En estos casos, el atractivo no depende solo de la antigüedad: también inciden los dibujos discontinuados, integridad visual y estado de conservación.

6. Fuentes para horno de cerámica y vitrocerámica

Una fuente azul con pasta gratinada, platos apilados y servilletas sobre una isla de mármol en una cocina.
Las fuentes para horno de cerámica y vidrio-cerámica se distinguen por sus decoraciones y períodos limitados de fabricación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes para horno de materiales desarrollados para resistir cambios bruscos de temperatura forman parte del repertorio que hoy se examina con más atención.

El interés se concentra en modelos de cocina doméstica que estuvieron muy difundidos. Con el paso del tiempo, comenzaron a distinguirse por sus decoraciones menos habituales o por períodos de fabricación más acotados, según consignó el medio.

7. Frascos de conserva antiguos

Frasco de vidrio como organizador de alacenas con frutos secos - VisualesIA
Los frascos de conserva antiguos pueden volverse relevantes por el color del vidrio, el cierre, las inscripciones y la manufactura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos de conserva constituyen otro rubro seguido de cerca por quienes analizan utensilios domésticos antiguos. La revisión se centra en elementos como el color del vidrio, forma del cierre, inscripciones y tipo de manufactura.

De acuerdo con el relevamiento, incluso piezas asociadas a prácticas hogareñas extendidas, como la conservación de alimentos, pueden adquirir importancia cuando presentan rasgos menos frecuentes.

8. Vajilla esmaltada resiste como pieza de colección

Platos, cuencos y tazas de peltre azul con motas sobre un camino de mesa junto a una cuchara de madera y un jarrón con flores.
La vajilla esmaltada blanca con bordes oscuros mantiene presencia entre quienes buscan objetos domésticos de otras épocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vajilla esmaltada blanca con bordes oscuros mantiene presencia en cocinas antiguas y mercados de segunda mano. Su expansión histórica en los hogares y posterior desplazamiento por otros materiales redujeron la disponibilidad de muchas piezas de época.

Esa trayectoria explica por qué ciertos juegos o utensilios sueltos despiertan interés entre diseñadores y coleccionistas que siguen objetos de uso corriente.

9. Copas antiguas con tallos huecos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las copas antiguas con tallos huecos se diferencian por una particularidad técnica poco frecuente en la cristalería doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copas antiguas con tallos huecos forman parte de los hallazgos menos comunes dentro de la cristalería doméstica. El artículo citado indica que ese diseño tuvo una función específica en determinados servicios de mesa del siglo pasado.

Hoy, esa particularidad técnica las diferencia de otras piezas más difundidas y sostiene su atractivo entre quienes estudian o reúnen cristalería antigua.

10. Sartenes de hierro fundido antiguas

Primer plano de una mano vertiendo aceite de oliva de una botella de vidrio transparente en una sartén de hierro fundido sobre una estufa con llama azul.
Las sartenes de hierro fundido fabricadas a comienzos del siglo XX atraen por sus superficies lisas y su menor peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sartenes de hierro fundido fabricadas a comienzos del siglo XX continúan entre los utensilios más observados por aficionados y expertos.

La nota recoge que algunas piezas antiguas presentan una superficie más lisa y un peso menor que el de productos contemporáneos equivalentes. Esas diferencias de terminación y manipulación explican parte del interés actual por este tipo de utensilios.

11. Cristal ahumado

Varias tazas de vidrio ahumado y una pila de platos pequeños sobre una encimera clara de cocina frente a una pared de azulejos blancos.
El cristal ahumado gana interés cuando los conjuntos conservan una apariencia homogénea y resultan difíciles de encontrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cristal ahumado de mesa aparece en el relevamiento como otro conjunto con presencia en el mercado de objetos vintage.

Aunque se trató de piezas de uso corriente en determinados períodos, hoy el interés se vincula con la dificultad para encontrar conjuntos amplios y en estado homogéneo. Esa escasez relativa influye en la atención que reciben dentro del circuito de antigüedades.

12. Frascos para galletas

Cocina con encimera de madera, tarros de cerámica con flores pintadas, una tetera, macetas con plantas y una ventana con luz natural.
Los frascos para galletas destacan por sus formas moldeadas, sus pinturas manuales y sus motivos decorativos característicos de cada época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos para galletas cierran la lista de utensilios y objetos domésticos revisados por especialistas. En este segmento, la observación se dirige a recipientes moldeados y pintados a mano o decorados con motivos característicos de su tiempo.

A partir de testimonios de los expertos, estos objetos suelen pasar inadvertidos pese a que su estado, diseño y contexto de producción pueden volverlos relevantes para coleccionistas.

Temas Relacionados

ColeccionismoCocinaDiseñoNewsroom BUEUtensillosUtensillos de cocinaAntigüedadesColecciónCopasCristaleríaCéramica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buenos Aires quedó entre las ciudades mejor preparadas frente al riesgo climático, según un ranking

La capital argentina se ubicó en el sexto lugar de una medición internacional de AlphaGeo que evaluó a 72 grandes urbes y la señaló como una de las más resilientes frente a situaciones adversas

Buenos Aires quedó entre las ciudades mejor preparadas frente al riesgo climático, según un ranking

Receta de quesadillas de carne, rápida y fácil

Este plato mezcla una base mexicana con una costumbre bien casera y argentina, permite usar picada ya cocida y se puede guardar varios días sin ponerle el relleno

Receta de quesadillas de carne, rápida y fácil

Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Una alternativa sabrosa y rendidora para resolver almuerzos o cenas sin demasiada preparación

Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

A los 27 años, Nicolás Tykocki está al frente de tres propuestas junto a Dalila Vázquez. En Infobae a la Tarde habló sobre la caída del consumo, los clientes y las nuevas reglas del negocio gastronómico

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

El caso de Lucy Milgrim puso en escena una tendencia creciente: menores que entrenan fuerza, compiten y acumulan audiencias millonarias mientras sus familias gestionan su exposición en redes

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

DEPORTES

Platense pierde contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense pierde contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La denuncia por la brutal agresión de un futbolista a un juez de línea: la ejemplificadora pena para el jugador y el club San Miguel

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

TELESHOW

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

Vero Lozano habló de la polémica por la conducción de MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

Carla Peterson pasó por Infobae en Vivo y habló del fenómeno alrededor de Barreda: “Odiaba verlas felices”

El misterioso destino de Daniela Christiansson a casi tres meses de regresar a Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Chile mantiene la tasa en 4,5% mientras sube la inflación y se debilita la economía

Chile mantiene la tasa en 4,5% mientras sube la inflación y se debilita la economía

Los ingresos petroleros de Irán se agotan y profundizan su crisis económica

República Dominicana queda tercera en América Latina entre los peores resultados en PISA

La “economía de expatriados”: un mercado con potencial para seguir creciendo en Panamá

Costa Rica empieza a cobrar 13% de impuestos a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales