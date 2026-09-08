12 utensilios de cocina heredados que pueden ser “joyas” para coleccionistas

Los utensilios de cocina heredados adquieren interés por su antigüedad, rareza, diseño, fabricación y estado de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchas cocinas familiares sobreviven piezas de uso cotidiano que hoy interesan a coleccionistas y expertos en antigüedades.

Algunos utensilios heredados pueden tener un valor histórico y de colección. Sea por su rareza, estado de conservación o tipo de fabricación, según relevó el medio especializado en decoración y estilo de vida, House Beautiful, con apoyo de diseñadores y especialistas del sector.

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Entre los expertos consultados por el medio se encuentran: Natalie Page, diseñadora principal y cofundadora de un estudio de diseño; Austin Carrier, cofundador y diseñador principal de una firma de interiorismo; Amanda Keller, curadora de interiores históricos y accesorios del hogar en una fundación dedicada a la preservación patrimonial; y Kelly Waters, al frente de un estudio de diseño con sede en California.

1. Ollas de cobre antiguas

Las ollas de cobre antiguas destacan por su construcción pesada y su capacidad para distribuir el calor durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ollas de cobre figuran entre los objetos que más atención despiertan cuando se revisan cocinas de varias décadas. El interés, de acuerdo con el medio citado, se concentra en piezas antiguas por su construcción pesada, uso prolongado y regularidad térmica que ofrecen durante la cocción.

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Los expertos consultados señalan que los ejemplares más antiguos suelen recibir mayor atención entre coleccionistas.

2. Cristalería tallada

La cristalería tallada conserva atractivo entre coleccionistas cuando mantiene sus detalles decorativos y un buen estado general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cristalería tallada y el vidrio trabajado de forma decorativa aparecen entre los artículos que pueden adquirir relevancia en el mercado secundario.

La conservación cumple un papel central, ya que muchas de estas piezas fueron reservadas para ocasiones puntuales y pasaron largos períodos guardadas. Esa combinación entre uso limitado y permanencia doméstica ayuda a explicar su presencia frecuente en alacenas familiares.

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3. Cubiertos de plata heredados

Los cubiertos de plata heredados concentran mayor interés cuando forman juegos completos y conservan sus estuches originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubiertos de plata integran otra categoría observada por especialistas en diseño y antigüedades. Los juegos completos, preservados en sus estuches originales o con pocas faltas, concentran buena parte del interés.

Según House Beautiful, estos conjuntos suelen haber formado parte del ajuar doméstico y conservaron un mantenimiento cuidadoso durante años.

4. Cerámica artesanal gana valor cuando reúne técnicas y diseños

La cerámica artesanal gana valor cuando reúne técnicas manuales, esmaltes particulares y diseños que dejaron de producirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerámica artesanal también aparece entre los objetos de cocina con potencial de colección. Los especialistas citados por el artículo destacan la incidencia del trabajo manual, ciertos esmaltes y patrones que ya no se producen.

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En este grupo, la singularidad de cada pieza e interrupción de determinadas líneas de fabricación funcionan como factores de interés para quienes siguen este tipo de objetos.

5. Recipientes de vidrio para horno

Los recipientes de vidrio para horno despiertan interés por sus dibujos discontinuados, su resistencia térmica y su integridad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes de vidrio para horno ocupan un lugar destacado entre los utensilios domésticos revalorizados. Los expertos señalan que muchos hogares conservaron durante décadas bowls, fuentes y moldes resistentes al uso térmico.

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En estos casos, el atractivo no depende solo de la antigüedad: también inciden los dibujos discontinuados, integridad visual y estado de conservación.

6. Fuentes para horno de cerámica y vitrocerámica

Las fuentes para horno de cerámica y vidrio-cerámica se distinguen por sus decoraciones y períodos limitados de fabricación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes para horno de materiales desarrollados para resistir cambios bruscos de temperatura forman parte del repertorio que hoy se examina con más atención.

El interés se concentra en modelos de cocina doméstica que estuvieron muy difundidos. Con el paso del tiempo, comenzaron a distinguirse por sus decoraciones menos habituales o por períodos de fabricación más acotados, según consignó el medio.

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7. Frascos de conserva antiguos

Los frascos de conserva antiguos pueden volverse relevantes por el color del vidrio, el cierre, las inscripciones y la manufactura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos de conserva constituyen otro rubro seguido de cerca por quienes analizan utensilios domésticos antiguos. La revisión se centra en elementos como el color del vidrio, forma del cierre, inscripciones y tipo de manufactura.

De acuerdo con el relevamiento, incluso piezas asociadas a prácticas hogareñas extendidas, como la conservación de alimentos, pueden adquirir importancia cuando presentan rasgos menos frecuentes.

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8. Vajilla esmaltada resiste como pieza de colección

La vajilla esmaltada blanca con bordes oscuros mantiene presencia entre quienes buscan objetos domésticos de otras épocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vajilla esmaltada blanca con bordes oscuros mantiene presencia en cocinas antiguas y mercados de segunda mano. Su expansión histórica en los hogares y posterior desplazamiento por otros materiales redujeron la disponibilidad de muchas piezas de época.

Esa trayectoria explica por qué ciertos juegos o utensilios sueltos despiertan interés entre diseñadores y coleccionistas que siguen objetos de uso corriente.

9. Copas antiguas con tallos huecos

Las copas antiguas con tallos huecos se diferencian por una particularidad técnica poco frecuente en la cristalería doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copas antiguas con tallos huecos forman parte de los hallazgos menos comunes dentro de la cristalería doméstica. El artículo citado indica que ese diseño tuvo una función específica en determinados servicios de mesa del siglo pasado.

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Hoy, esa particularidad técnica las diferencia de otras piezas más difundidas y sostiene su atractivo entre quienes estudian o reúnen cristalería antigua.

10. Sartenes de hierro fundido antiguas

Las sartenes de hierro fundido fabricadas a comienzos del siglo XX atraen por sus superficies lisas y su menor peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sartenes de hierro fundido fabricadas a comienzos del siglo XX continúan entre los utensilios más observados por aficionados y expertos.

La nota recoge que algunas piezas antiguas presentan una superficie más lisa y un peso menor que el de productos contemporáneos equivalentes. Esas diferencias de terminación y manipulación explican parte del interés actual por este tipo de utensilios.

11. Cristal ahumado

El cristal ahumado gana interés cuando los conjuntos conservan una apariencia homogénea y resultan difíciles de encontrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cristal ahumado de mesa aparece en el relevamiento como otro conjunto con presencia en el mercado de objetos vintage.

Aunque se trató de piezas de uso corriente en determinados períodos, hoy el interés se vincula con la dificultad para encontrar conjuntos amplios y en estado homogéneo. Esa escasez relativa influye en la atención que reciben dentro del circuito de antigüedades.

12. Frascos para galletas

Los frascos para galletas destacan por sus formas moldeadas, sus pinturas manuales y sus motivos decorativos característicos de cada época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos para galletas cierran la lista de utensilios y objetos domésticos revisados por especialistas. En este segmento, la observación se dirige a recipientes moldeados y pintados a mano o decorados con motivos característicos de su tiempo.

A partir de testimonios de los expertos, estos objetos suelen pasar inadvertidos pese a que su estado, diseño y contexto de producción pueden volverlos relevantes para coleccionistas.