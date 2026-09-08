Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

El Apple Event 2026 se celebrará el miércoles 9 de septiembre en Apple Park, Cupertino, California. (Apple)

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El Apple Event 2026 marcará el debut público de John Ternus como director ejecutivo de Apple, en un encuentro que la compañía prepara bajo la consigna “Surprise and Shine”.

La cita, que será la primera gran conferencia de la empresa tras la salida de Tim Cook, quien dirigió la compañía durante 15 años, pone a Ternus, antiguo responsable de ingeniería de hardware, ante una audiencia global que espera señales sobre la estrategia de la marca en teléfonos, inteligencia artificial y nuevos formatos de dispositivos.

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Fecha del Apple Event 2026

La presentación está programada para el miércoles 9 de septiembre y tendrá lugar en Apple Park, en Cupertino, California. Como ocurre cada año, la cita de septiembre busca posicionar los nuevos productos a tiempo para las compras navideñas de fin de año.

John Ternus es el sucesor de Tim Cook, quien dejó el cargo tras 15 años al frente de la compañía. (Reuters)

A qué hora será el Apple Event 2026

El evento comenzará a las 10:00 (hora local). Los horarios correspondientes en distintos países son los siguientes:

Argentina: 14:00

Colombia: 12:00

España: 19:00

México: 11:00

Perú: 12:00

Dónde ver la presentación en vivo

Apple transmitirá la presentación a través de su sitio web, su canal oficial de YouTube, la aplicación Apple TV y el servicio Apple TV+.

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La transmisión podrá seguirse desde el sitio web de Apple, YouTube y Apple TV+. (EFE)

La renovación del iPhone suele concentrar buena parte de la atención en los eventos de septiembre, dado el peso del teléfono dentro de los ingresos de la compañía. En esta ocasión, el interés también se relaciona con la posibilidad de que Apple presente su primer móvil plegable, una categoría en la que todavía no participa de forma oficial.

Las filtraciones y reportes especializados apuntan a la llegada de varios productos: dos modelos de iPhone Pro, un teléfono plegable, dos MacBook Pro, una nueva generación de AirPods y una actualización de la gama Apple Watch. La empresa no ha confirmado de manera oficial este listado.

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Los primeros iPhone 18

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max serían los principales modelos convencionales anunciados en el evento. Las informaciones disponibles indican que el iPhone 18 estándar no formaría parte de esta presentación y podría llegar durante los primeros meses de 2027, junto con un posible iPhone 18E y una segunda generación del iPhone Air.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max serían los modelos centrales de la renovación anual de la compañía. (MacRumors)

Los modelos Pro incorporarían baterías de mayor tamaño, una Isla Dinámica con menor superficie y nuevos acabados en azul y rojo. La cámara con apertura variable se reservaría para la versión Pro Max. El procesador sería el A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada, con el objetivo de mejorar el rendimiento en funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de los equipos.

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También se espera una subida de precios. El iPhone 18 Pro podría costar entre 150 y 200 dólares más que la generación anterior, debido al encarecimiento de la memoria RAM y del almacenamiento de alta velocidad. El aumento de la demanda procedente de los centros de datos y la inteligencia artificial presiona los costes de componentes electrónicos.

El primer plegable de Apple

La principal incógnita del Apple Event es el posible iPhone Ultra, un teléfono con pantalla flexible y formato ancho. El dispositivo tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno de 7,8 pulgadas, ambos OLED con tasa de refresco de 120 hercios. Su estructura combinaría aluminio y titanio.

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El iPhone 18 Pro podría subir de precio entre 150 y 200 dólares respecto de la generación anterior. (Reuters)

El equipo usaría el chip A20 Pro, una batería de doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. La primera versión estaría disponible en negro y blanco.

Según los informes, el modelo sustituiría Face ID por un lector Touch ID integrado en el botón lateral, decisión que respondería a la dificultad de incorporar los sensores de reconocimiento facial en un dispositivo con dos pantallas. El precio base podría situarse cerca de 2.099 dólares.

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