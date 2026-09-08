La Federación de Honduras separa a Orlando López de la sub-20 tras la eliminación en el Premundial

La salida del técnico sub-20 llega tras el fracaso en el Premundial y en medio de una reestructuración que busca unificar la idea de juego en todas las categorías formativas.

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La Federación de Fútbol de Honduras decidió separar a Orlando López de la selección sub-20, publicó el diario Diez, después de la eliminación en el Premundial de la Concacaf, un resultado que dejó al equipo sin Mundial de la categoría en Azerbaiyán y sin opción de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras la dirigencia reordena todo el trabajo de selecciones menores bajo una metodología única.

La decisión, confirmada hace varias semanas al entrenador hondureño, se inscribe en un cambio más amplio dentro de la estructura deportiva que encabeza Francis Hernández.

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Según la información difundida por la Federación, la búsqueda del nuevo seleccionador ya está en marcha y la principal pista apunta a un entrenador de España.

El corte con López llegó tras un torneo en México en el que Honduras evidenció debilidades ante Jamaica, Canadá y Panamá, los tres rivales con los que compartió grupo. La eliminación impidió acceder tanto al Mundial sub-20 de este año como al ciclo olímpico que desemboca en Los Ángeles.

La dirigencia hondureña busca un nuevo conductor después del torneo en México, donde el equipo perdió el acceso a Azerbaiyán y también al camino hacia Los Ángeles 2028. (Cortesía: FFH)

La FFH busca un entrenador alineado con una metodología común

La salida no obedeció solo al resultado deportivo. La Federación entiende que el perfil del técnico no encaja con la visión que intenta instalar la conducción actual, orientada a conectar a todas las selecciones nacionales con una sola filosofía de juego desde las categorías inferiores.

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Ese modelo, de acuerdo con la explicación oficial, toma como referencia la estructura de la Real Federación Española de Fútbol. La idea es que las selecciones catrachas trabajen bajo una metodología común, en un esquema en el que ya fueron nombrados entrenadores para varias divisiones formativas.

En ese marco, Hernández también planteó que la evaluación del proyecto no se limita al marcador inmediato. El director deportivo sostuvo que la prioridad pasa por construir una estructura que, con el tiempo, deje beneficios para la FFH, aun cuando el primer gran objetivo ya se perdió.

La FFH busca un nuevo entrenador para la sub-20 y la principal opción apunta a un técnico de España. (Cortesía: FFH)

El paso de López terminó tras un proceso iniciado en mayo de 2025

López había asumido la sub-20 en mayo de 2025 para reemplazar al hondureño Israel Canales. Su ciclo concluyó en septiembre de 2026, luego de no conseguir los boletos internacionales en el Premundial de la Concacaf.

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Antes de llegar al seleccionado juvenil, el entrenador se hizo conocido en 2024 al frente de Lobos UPNFM, cuando logró salvar al club del descenso en una serie de partidos decisivos. Su recorrido también incluye experiencias en equipos de la Segunda División de Honduras.

Su formación combina trabajo en el fútbol base y en la primera división con capacitación en Europa. Realizó estudios especializados en Alemania y cuenta con Licencia A y Licencia Pro, esta última avalada por la federación española.

La reestructuración del fútbol hondureño tiene su siguiente examen a fines de septiembre, cuando la selección mayor inicie su participación oficial en la Nations League. Honduras afrontará cuatro partidos con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y pelear por un lugar en el Final Four de Concacaf.

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