Tendencias

Receta de quesadillas de carne, rápida y fácil

Este plato mezcla una base mexicana con una costumbre bien casera y argentina, permite usar picada ya cocida y se puede guardar varios días sin ponerle el relleno

Triángulos de quesadilla con carne deshebrada y queso derretido en una tabla de madera junto a cuencos con salsa y guacamole.
La receta de quesadillas de carne combina tortillas de harina de trigo, carne picada sazonada y queso fundido en una cocción en sartén - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La primera vez que se muerde una quesadilla bien hecha, el queso derretido que se estira con cada bocado convierte cualquier tarde en algo especial. Es un plato que no pide permiso: llega a la mesa rápido, con pocos ingredientes, y desaparece más rápido todavía.

Aunque tiene raíces en la cocina mexicana, las quesadillas de carne se ganaron un lugar fijo en las minutas caseras argentinas. Son ideales para una cena de semana, un almuerzo express o para aprovechar carne que sobró de la noche anterior.

PUBLICIDAD

Receta de quesadillas de carne

Se trata de tortillas de harina de trigo rellenas con carne picada sazonada y abundante queso, selladas en sartén hasta lograr una superficie dorada y crocante por fuera, con el relleno fundido por dentro. La clave está en el fuego medio y en no apurar el sellado.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 tortillas de harina de trigo (tamaño mediano, de unos 25 cm)
  • 300 gr de carne picada común
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 200 gr de queso mozzarella rallado (o queso por salut)
  • 100 gr de queso cremoso (opcional, para mayor cremosidad)
  • Aceite de girasol (cantidad necesaria)
  • Perejil fresco picado a gusto

Para acompañar (opcional):

  • Crema agria o crema de leche espesa
  • Salsa criolla o chimichurri suave
Tres quesadillas de carne y queso en un plato de barro con salsa roja, guacamole, cilantro y un vaso de agua sobre una mesa de madera.
La receta de quesadillas de carne rinde 4 porciones, con una unidad por persona como plato principal o dos como entrada o picada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer quesadillas de carne, paso a paso

  1. Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo.
  2. Calentar un chorrito de aceite en una sartén a fuego medio-alto. Incorporar la cebolla y el morrón. Cocinar 4 minutos hasta que estén tiernos.
  3. Añadir el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
  4. Agregar la carne picada y desmenuzarla bien con una cuchara de madera. Cocinar sin tapar hasta que pierda todo el color rosado, unos 5 a 6 minutos.
  5. Condimentar con el comino, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien y retirar del fuego. Sumar el perejil picado.
  6. Limpiar la sartén con papel de cocina o usar una nueva. Calentar a fuego medio sin aceite (o con apenas unas gotitas).
  7. Colocar 1 tortilla en la sartén. Sobre la mitad de la tortilla, distribuir una porción generosa de carne y encima el queso rallado. Doblar la tortilla por la mitad formando una media luna.
  8. Cocinar 2 a 3 minutos por cada lado hasta que la tortilla esté dorada y crocante y el queso completamente fundido.
  9. Retirar, dejar reposar 1 minuto y cortar en triángulos con un cuchillo o pizzeta. Repetir con el resto de las tortillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (1 quesadilla por persona como plato principal, o 2 quesadillas si se sirven como entrada o picada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 480 kcal
  • Grasas totales: 24 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 28 gr
  • Sodio: 520 mg (varía según el queso utilizado)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Relleno de carne (sin armar): hasta 3 días en heladera en un recipiente con tapa. También se puede freezar hasta 2 meses.
  • Quesadillas ya armadas y cocinadas: se pueden guardar en heladera hasta 2 días, aunque pierden la textura crocante. Para recuperarla, se calientan en sartén seca o en horno a 180 ℃ durante 5 minutos. No se recomienda el freezer una vez armadas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buenos Aires quedó entre las ciudades mejor preparadas frente al riesgo climático, según un ranking

La capital argentina se ubicó en el sexto lugar de una medición internacional de AlphaGeo que evaluó a 72 grandes urbes y la señaló como una de las más resilientes frente a situaciones adversas

Buenos Aires quedó entre las ciudades mejor preparadas frente al riesgo climático, según un ranking

12 utensilios de cocina heredados que pueden ser “joyas” para coleccionistas

En muchas casas permanecen guardadas piezas de uso diario que, con el paso del tiempo, empezaron a ser ansiadas por especialistas en antigüedades, diseño y cultura material

12 utensilios de cocina heredados que pueden ser “joyas” para coleccionistas

Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Una alternativa sabrosa y rendidora para resolver almuerzos o cenas sin demasiada preparación

Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

A los 27 años, Nicolás Tykocki está al frente de tres propuestas junto a Dalila Vázquez. En Infobae a la Tarde habló sobre la caída del consumo, los clientes y las nuevas reglas del negocio gastronómico

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

El caso de Lucy Milgrim puso en escena una tendencia creciente: menores que entrenan fuerza, compiten y acumulan audiencias millonarias mientras sus familias gestionan su exposición en redes

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Platense empata contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

TELESHOW

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

Vero Lozano habló de la polémica por la conducción de MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

Carla Peterson pasó por Infobae en Vivo y habló del fenómeno alrededor de Barreda: “Odiaba verlas felices”

El misterioso destino de Daniela Christiansson a casi tres meses de regresar a Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 5.6 millones de hondureños siguen bajo alerta por la sequía

Al menos 5.6 millones de hondureños siguen bajo alerta por la sequía

Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

La llama centroamericana inicia su recorrido por Honduras tras cruzar desde El Salvador

Panamá acumuló un déficit de $2,642 millones hasta julio

República Dominicana registra la mayor tasa de violencia sexual digital contra adolescentes