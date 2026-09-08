Receta de quesadillas de carne, rápida y fácil

La receta de quesadillas de carne combina tortillas de harina de trigo, carne picada sazonada y queso fundido en una cocción en sartén - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera vez que se muerde una quesadilla bien hecha, el queso derretido que se estira con cada bocado convierte cualquier tarde en algo especial. Es un plato que no pide permiso: llega a la mesa rápido, con pocos ingredientes, y desaparece más rápido todavía.

Aunque tiene raíces en la cocina mexicana, las quesadillas de carne se ganaron un lugar fijo en las minutas caseras argentinas. Son ideales para una cena de semana, un almuerzo express o para aprovechar carne que sobró de la noche anterior.

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Receta de quesadillas de carne

Se trata de tortillas de harina de trigo rellenas con carne picada sazonada y abundante queso, selladas en sartén hasta lograr una superficie dorada y crocante por fuera, con el relleno fundido por dentro. La clave está en el fuego medio y en no apurar el sellado.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

4 tortillas de harina de trigo (tamaño mediano, de unos 25 cm)

300 gr de carne picada común

1 cebolla mediana

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta negra a gusto

200 gr de queso mozzarella rallado (o queso por salut)

100 gr de queso cremoso (opcional, para mayor cremosidad)

Aceite de girasol (cantidad necesaria)

Perejil fresco picado a gusto

Para acompañar (opcional):

Crema agria o crema de leche espesa

Salsa criolla o chimichurri suave

La receta de quesadillas de carne rinde 4 porciones, con una unidad por persona como plato principal o dos como entrada o picada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer quesadillas de carne, paso a paso

Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Calentar un chorrito de aceite en una sartén a fuego medio-alto. Incorporar la cebolla y el morrón. Cocinar 4 minutos hasta que estén tiernos. Añadir el ajo picado y cocinar 1 minuto más. Agregar la carne picada y desmenuzarla bien con una cuchara de madera. Cocinar sin tapar hasta que pierda todo el color rosado, unos 5 a 6 minutos. Condimentar con el comino, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien y retirar del fuego. Sumar el perejil picado. Limpiar la sartén con papel de cocina o usar una nueva. Calentar a fuego medio sin aceite (o con apenas unas gotitas). Colocar 1 tortilla en la sartén. Sobre la mitad de la tortilla, distribuir una porción generosa de carne y encima el queso rallado. Doblar la tortilla por la mitad formando una media luna. Cocinar 2 a 3 minutos por cada lado hasta que la tortilla esté dorada y crocante y el queso completamente fundido. Retirar, dejar reposar 1 minuto y cortar en triángulos con un cuchillo o pizzeta. Repetir con el resto de las tortillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (1 quesadilla por persona como plato principal, o 2 quesadillas si se sirven como entrada o picada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 480 kcal

Grasas totales: 24 gr

Carbohidratos: 35 gr

Proteínas: 28 gr

Sodio: 520 mg (varía según el queso utilizado)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Relleno de carne (sin armar): hasta 3 días en heladera en un recipiente con tapa. También se puede freezar hasta 2 meses .

Quesadillas ya armadas y cocinadas: se pueden guardar en heladera hasta 2 días, aunque pierden la textura crocante. Para recuperarla, se calientan en sartén seca o en horno a 180 ℃ durante 5 minutos. No se recomienda el freezer una vez armadas.