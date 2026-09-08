Tendencias

Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Una alternativa sabrosa y rendidora para resolver almuerzos o cenas sin demasiada preparación

Tazón de cerámica con huevos cocidos cortados a la mitad en salsa roja, con pan tostado y un cuenco de arroz en el fondo
Los huevos al curry combinan una intensidad moderada con una salsa espesa y un sabor especiado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con una intensidad moderada y un sabor especiado, los huevos al curry ofrecen una combinación equilibrada entre suavidad y condimento. Es un plato con salsa espesa, simple de servir y adaptable a distintos acompañamientos.

En Argentina, llegó a muchas cocinas de la mano de la inmigración y de la curiosidad por los sabores del mundo. Los huevos al curry se preparan tanto para una cena improvisada como para un almuerzo liviano, especialmente cuando se busca salir de la rutina sin complicaciones.

PUBLICIDAD

Su versatilidad es parte de su encanto: puede servirse con arroz blanco, pan tostado, papas o una ensalada fresca. También admite variantes según lo que haya en la heladera, desde un toque de tomate o leche de coco hasta verduras salteadas que suman color y textura.

Con pocos pasos y mucho sabor, esta receta demuestra que no es necesario pasar horas en la cocina para disfrutar de un plato casero y lleno de sabor. Ideal para quienes disfrutan de las especias o desean incorporar el curry a sus comidas cotidianas por primera vez.

PUBLICIDAD

Receta de huevos al curry

Los huevos al curry son una preparación sencilla donde los huevos duros se sumergen en una salsa especiada a base de cebolla, ajo, tomate y curry en polvo. El resultado es un plato sabroso, ideal para acompañar con arroz, pan o unas papas al vapor.

Un cuenco cerámico con estofado de tomate, huevos cocidos cortados a la mitad, ajíes secos y hojas de cilantro sobre una mesa de madera
Los huevos duros se sumergen en una salsa con cebolla, ajo, tomate y curry en polvo para esta preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate grande o 150 gr de puré de tomate
  • 1 cucharada de curry en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 pizca de ají molido (opcional)
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco o cilantro para decorar

Cómo hacer huevos al curry, paso a paso

  1. Hervir los huevos: Colocar los huevos en una olla con agua fría y una pizca de sal. Cocinar 10 minutos desde que rompe el hervor. Enfriar y pelar.
  2. Preparar la salsa: Picar la cebolla y el ajo. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.
  3. Incorporar el tomate y especias: Añadir el tomate picado (o el puré), el curry en polvo, el comino y el ají molido. Cocinar 5 minutos, mezclando para que no se pegue y se integren las especias.
  4. Sumar los huevos: Cortar los huevos duros al medio o en cuartos y sumarlos a la salsa. Salar y pimentar a gusto. Cocinar 2 a 3 minutos más, moviendo suavemente para cubrirlos con la salsa sin romperlos.
  5. Servir: Decorar con perejil o cilantro picado.

Consejo técnico: Si la salsa quedó muy espesa, agregar 2 a 3 cucharadas de agua caliente para aligerarla.

Tazón de cerámica con salsa espesa, seis mitades de huevo cocido, cilantro y trozos de pimiento rojo sobre una mesa de madera
La receta de huevos al curry se hace con huevos duros en una salsa a base de cebolla, ajo, tomate y curry en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque los huevos pueden cambiar de textura.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

A los 27 años, Nicolás Tykocki está al frente de tres propuestas junto a Dalila Vázquez. En Infobae a la Tarde habló sobre la caída del consumo, los clientes y las nuevas reglas del negocio gastronómico

Aprendió a cocinar por YouTube, ganó un Michelin y tuvo que reinventar su negocio en plena crisis gastronómica

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

El caso de Lucy Milgrim puso en escena una tendencia creciente: menores que entrenan fuerza, compiten y acumulan audiencias millonarias mientras sus familias gestionan su exposición en redes

Tiene 10 años y levantó 82 kilos: qué hay detrás del fenómeno de los chicos que entrenan y se vuelven virales

¿Correr en grupo? 5 consejos que todo runner debería conocer, según expertos

Dos fundadores de clubes revelan qué hacer antes de sumarse a una comunidad de atletas, desde el primer contacto hasta la actitud ideal en la salida inicial, mientras una investigación confirma que el vínculo grupal potencia la satisfacción y reduce el estrés

¿Correr en grupo? 5 consejos que todo runner debería conocer, según expertos

Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

El modelo fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y detectó hasta siete veces más personas en riesgo, incluso sin necesidad de ver al paciente. Por qué el hallazgo resulta clave

Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

Tres trabajos presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea mostraron una baja del tabaquismo entre los adolescentes, pero también un avance del uso de cigarrillos electrónicos desde edades cada vez más tempranas. Los datos advierten que un número creciente se inicia en el consumo de nicotina a través del vapeo, sin haber fumado antes

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

DEPORTES

Un piloto argentino se unió a Ferrari y confirmó que podría correr en una práctica de Fórmula 1

Un piloto argentino se unió a Ferrari y confirmó que podría correr en una práctica de Fórmula 1

Con asistencia de Lautaro Martínez, Inter achicó la desventaja ante Real Madrid por la Fase Liga de la Champions League

Quién será el capitán de la selección argentina tras el paso al costado de Messi

Niebla, metalizado y tonos morados, así son las nuevas pelotas de la Champions League 2026/27

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Carla Peterson pasó por Infobae en Vivo y habló del fenómeno alrededor de Barreda: “Odiaba verlas felices”

Carla Peterson pasó por Infobae en Vivo y habló del fenómeno alrededor de Barreda: “Odiaba verlas felices”

El misterioso destino de Daniela Christiansson a casi tres meses de regresar a Suiza

Se acerca la final de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro competidoras por los premios millonarios

Entre amigos y paisajes de ensueño: Wanda Nara se refugió en la Patagonia para recargar energías

Quién es el famoso músico que se suma a MasterChef Celebrity: “En la vida hay que animarse”

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreño beneficiario del TPS: “Le di residencia a varias personas, pero no me la pude dar yo”

Salvadoreño beneficiario del TPS: “Le di residencia a varias personas, pero no me la pude dar yo”

Niebla, metalizado y tonos morados, así son las nuevas pelotas de la Champions League 2026/27

De best seller a candidato presidencial: quién es Augusto Cury, el psiquiatra que promete “curar” la política de Brasil

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la inscripción electoral de parte de los nuevos españoles en Cuba

Brisbane 2032 reabre el debate sobre qué deportes seguirán en los Juegos Olímpicos