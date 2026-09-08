Receta de huevos al curry, rápida y fácil

Los huevos al curry combinan una intensidad moderada con una salsa espesa y un sabor especiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con una intensidad moderada y un sabor especiado, los huevos al curry ofrecen una combinación equilibrada entre suavidad y condimento. Es un plato con salsa espesa, simple de servir y adaptable a distintos acompañamientos.

En Argentina, llegó a muchas cocinas de la mano de la inmigración y de la curiosidad por los sabores del mundo. Los huevos al curry se preparan tanto para una cena improvisada como para un almuerzo liviano, especialmente cuando se busca salir de la rutina sin complicaciones.

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Su versatilidad es parte de su encanto: puede servirse con arroz blanco, pan tostado, papas o una ensalada fresca. También admite variantes según lo que haya en la heladera, desde un toque de tomate o leche de coco hasta verduras salteadas que suman color y textura.

Con pocos pasos y mucho sabor, esta receta demuestra que no es necesario pasar horas en la cocina para disfrutar de un plato casero y lleno de sabor. Ideal para quienes disfrutan de las especias o desean incorporar el curry a sus comidas cotidianas por primera vez.

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Receta de huevos al curry

Los huevos al curry son una preparación sencilla donde los huevos duros se sumergen en una salsa especiada a base de cebolla, ajo, tomate y curry en polvo. El resultado es un plato sabroso, ideal para acompañar con arroz, pan o unas papas al vapor.

Los huevos duros se sumergen en una salsa con cebolla, ajo, tomate y curry en polvo para esta preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

4 huevos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 tomate grande o 150 gr de puré de tomate

1 cucharada de curry en polvo

1 cucharadita de comino molido

1 pizca de ají molido (opcional)

1 cucharada de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco o cilantro para decorar

Cómo hacer huevos al curry, paso a paso

Hervir los huevos: Colocar los huevos en una olla con agua fría y una pizca de sal. Cocinar 10 minutos desde que rompe el hervor. Enfriar y pelar. Preparar la salsa: Picar la cebolla y el ajo. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más. Incorporar el tomate y especias: Añadir el tomate picado (o el puré), el curry en polvo, el comino y el ají molido. Cocinar 5 minutos, mezclando para que no se pegue y se integren las especias. Sumar los huevos: Cortar los huevos duros al medio o en cuartos y sumarlos a la salsa. Salar y pimentar a gusto. Cocinar 2 a 3 minutos más, moviendo suavemente para cubrirlos con la salsa sin romperlos. Servir: Decorar con perejil o cilantro picado.

Consejo técnico: Si la salsa quedó muy espesa, agregar 2 a 3 cucharadas de agua caliente para aligerarla.

La receta de huevos al curry se hace con huevos duros en una salsa a base de cebolla, ajo, tomate y curry en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 10 gr

Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque los huevos pueden cambiar de textura.