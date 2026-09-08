Por qué los gatos lamen a las personas y qué significa este comportamiento

Los gatos lamen a sus tutores por acicalamiento social, búsqueda de atención, exploración de olores, estrés o posibles problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un gato puede pasar hasta el 8% de su tiempo despierto lamiéndose, una rutina que forma parte de su aseo y de su forma de relacionarse con otros animales. Cuando ese comportamiento se dirige a las personas, la escena suele interpretarse como una señal de cariño. Sin embargo, existe una pregunta que no tiene una única respuesta: por qué los gatos lamen a sus tutores.

Según expertos, el lamido puede estar vinculado con el acicalamiento social, la búsqueda de atención, la exploración de olores, el estrés o, en algunos casos, un problema de salud.

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¿Por qué mi gato me lame?

Una de las explicaciones más citadas es el vínculo social. Entre los gatos, lamer a otro integrante del grupo forma parte del acicalamiento mutuo, una conducta de aseo compartido.

Según el sitio especializado en salud y comportamiento animal PetMD, “este acicalamiento fortalece los vínculos sociales de los gatos”. A partir de ese comportamiento, algunos felinos trasladan el lamido a las personas con las que conviven.

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La misma idea aparece en la organización benéfica del Reino Unido dedicada al bienestar de los gatos, Cats Protection, donde se señala que cuando un gato lame a su tutor puede estar intentando “mostrar afecto y hacer amigos”, o sea, mostrar afecto y establecer cercanía. En ese marco, el lamido no funciona como un gesto aislado, sino como parte de una interacción cotidiana entre el animal y su entorno.

El lamido en los gatos refuerza los vínculos sociales y puede trasladarse a las personas con las que conviven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad es que el gato haya aprendido que ese comportamiento genera una respuesta. La red de hospitales veterinarios, VCA Animal Hospitals, explica que muchos animales reciben caricias, palabras o contacto cuando lamen, y por eso pueden repetirlo para obtener atención. El sitio indica que incluso una reacción para frenarlo puede reforzar la conducta si el gato la interpreta como interacción.

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¿Qué significa que un gato te lama las manos, la cara o el pelo?

El lugar del cuerpo que el gato lame también puede ofrecer pistas. Las manos concentran olores de comida, objetos y otras superficies. El animal puede lamerlas para explorar esos rastros o por asociación con actividades positivas, como recibir alimento o caricias.

En el caso de la cara, se relacionan con confianza y contacto cercano. Si un gato lame esa zona, puede estar reproduciendo un patrón de acicalamiento que aparece entre animales que tienen un vínculo estable. En paralelo, PetMD advierte que ese gesto no conviene cuando hay heridas, cortes o productos aplicados sobre la piel.

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El pelo también puede atraer al gato. Los especialistas lo vinculan con la textura y con los olores de champú u otros cosméticos. En un artículo de la BBC Science Focus, el especialista Dr. David Sands dijo que “lamer les permite investigarlo”, en referencia a los olores presentes en la piel. Dicho de otro modo, el lamido puede ser una forma de investigar señales químicas del entorno inmediato.

Un gato puede repetir el lamido si aprende que lamer a su tutor genera caricias, palabras o contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los gatos lamen para marcar territorio?

Sí, esa es otra de las explicaciones mencionadas por veterinarios y especialistas. Los gatos usan el olor para reconocer personas, espacios y objetos. El lamido puede dejar saliva y, con ella, una marca olfativa. Cats Protection explica que compartir olor ayuda a identificar a otro miembro del grupo como alguien familiar y seguro.

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En la misma línea, PetMD señala que las gatas madre lamen a sus crías para crear un olor grupal reconocible, y que ese patrón puede repetirse con humanos. En términos simples, el gato puede lamer para incorporar a una persona a su mapa de referencias cotidianas.

La interpretación territorial aparece de forma más directa, según Sands, quien afirmó que a veces el lamido funciona como una forma de reemplazar otros olores por el propio. “¡Esto es mío! ¡Te pertenezco!”, dijo el especialista al describir esa lectura del comportamiento en Las razones muy, muy extrañas por las que los gatos lamen a las personas. La frase es coloquial, pero apunta a una idea frecuente en etología felina. El olor cumple una función central en la organización del espacio y de los vínculos.

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¿Es normal que un gato lama mucho a una persona?

El lamido ocasional se considera un comportamiento habitual. Cuando aparece de manera esporádica y sin otros cambios de conducta, no suele representar un problema. El punto cambia cuando se vuelve insistente, aparece de forma repentina o se combina con señales de malestar.

PetMD indica que el lamido puede actuar como una conducta de desplazamiento, una respuesta que el animal realiza para aliviar tensión. En palabras sencillas, se trata de una acción repetitiva que aparece frente a situaciones de estrés. Cats Protection también vincula el exceso de lamidos con estrés o ansiedad, y agrega que algunos gatos pueden lamer cuando están siendo manipulados y quieren que la interacción termine.

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Dejar que un gato lama heridas, cremas o lociones no es seguro porque puede favorecer infecciones o exponer al animal a sustancias perjudiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del componente emocional, se advierte sobre una posible causa clínica. VCA Animal Hospitals sostiene que náuseas, dolor o molestias físicas pueden estar detrás de un aumento del lamido. PetMD suma que el comportamiento también puede relacionarse con problemas médicos y recomienda evaluación veterinaria si la conducta empezó hace poco o si se volvió excesiva.

¿Es seguro dejar que un gato te lama?

En general, el lamido no implica un riesgo alto en condiciones normales, pero se mencionan algunas precauciones. PetMD advierte que los gatos tienen bacterias en la boca y que lamer una herida abierta puede favorecer una infección local o sistémica, sobre todo en personas inmunosuprimidas. Por esa razón, desaconseja permitir que el animal lama cortes o lesiones en la piel.

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Otra advertencia frecuente tiene que ver con cremas, ungüentos, champú o lociones. Algunos productos de uso humano contienen ingredientes que pueden resultar perjudiciales para los gatos si los ingieren al lamer la piel o el cabello. El sudor humano contiene sales y azúcares que pueden resultar atractivos para el animal, lo que aumenta la probabilidad de contacto con esas sustancias.

También hay una explicación física para la sensación áspera que deja la lengua felina. Según investigaciones publicadas en Ciencia Aplicada del Comportamiento Animal y de Actas de la Academia Nacional de Ciencias, se describe que la lengua del gato está cubierta por papilas rígidas orientadas hacia atrás. En otras palabras, son pequeñas estructuras que ayudan a remover suciedad y pelo suelto durante el acicalamiento.