Crimen y Justicia

Imputaron a cuatro policías por reducir y causar la muerte de un hombre que entró armado a un hospital de Neuquén

El caso ocurrió en noviembre de 2025, cuando la víctima atravesaba un estado de alteración tras haber consumido cocaína. Los agentes están acusados de homicidio simple con dolo eventual y exceso en el cumplimiento de un deber

El hecho ocurrió en noviembre de 2025, cuando la víctima se encontraba en un estado de alteración y portando un cuchillo

Guardar

La Justicia de Neuquén imputó este martes a cuatro policías por la reducción que derivó en la muerte de José Galeano, un hombre de 47 años que ingresó con un cuchillo al hospital Horacio Heller durante una crisis y pidió asistencia. Están acusados de homicidio simple con dolo eventual y exceso en el cumplimiento de un deber.

La formulación de cargos alcanzó a Marcelo Alejandro Orellana, Gino Edgardo Facci, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico, quienes participaron del procedimiento del 18 de noviembre de 2025. La fiscal del caso, Lorena Juárez, sostuvo que, si bien la situación habilitaba su intervención, actuaron empleando una fuerza que excedió los límites permitidos.

PUBLICIDAD

La investigación determinó que Galeano llegó al hospital durante la madrugada con un cuchillo en la mano, en un cuadro de alteración. Golpeó puertas y ventanillas, gritó que necesitaba ayuda y afirmó que querían matarlo. Tras la llegada de los primeros efectivos, dejó el arma blanca sobre el mostrador de la guardia. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del nosocomio.

Según la acusación y tal como se ve en los videos, tras apuntarle a Galeano, Orellana se acercó, tomó el cuchillo y lo arrojó hacia el sector donde había otras personas. Luego inició la reducción, derribó a Galeano y apoyó en varias oportunidades una rodilla sobre su torso y espalda mientras aplicaba el peso de su cuerpo. Facci colaboró en la maniobra y sujetó las piernas de la víctima.

PUBLICIDAD

Las imágenes registradas en la sala de espera muestran que, después, se sumaron más policías al operativo. Ontiveros se arrodilló sobre la espalda de Galeano y, junto con Torrico, lo inmovilizó boca abajo. Tras dos minutos de forcejeo y tensión, le colocaron las esposas.

La Fiscalía planteó que la víctima permaneció en esa posición durante el traslado hasta el sector de ambulancias, en el exterior. Allí, todavía esposado y boca abajo, Galeano continuó con movimientos, pidió ayuda y dijo que no podía respirar. Aproximadamente 15 minutos después, el hombre quedó inconsciente.

Otros dos policías, identificados como D.A.R. y S.S.B., lo reingresaron al edificio inmóvil, tomando el cuerpo de Galeano de los brazos y de las axilas, esposado y boca abajo, con la cabeza colgando. Así lo dejaron en el piso del hall de ingreso, tras lo cual le retiraron las esposas.

Quince minutos después de haber sido reducido, el paciente quedó inconsciente y fue reingresado al hospital

A Galeano lo subieron a una camilla y lo trasladaron al sector de atención. Los médicos intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito. Posteriormente, la autopsia estableció que murió a causa de un traumatismo cerrado grave de tórax, con fracturas bilaterales de costillas y neumotórax. Para la fiscalía, esas lesiones se produjeron durante las maniobras de reducción y los traslados realizados por los efectivos.

La fiscal Juárez afirmó que los imputados no buscaron causar la muerte, aunque debían representarse que la forma en que inmovilizaban y trasladaban a Galeano podía provocar ese resultado. Por ese motivo, atribuyó homicidio simple con dolo eventual, en exceso del cumplimiento de un deber, en carácter de coautores.

La acusación inicial también incluía a D.A.R. y S.S.B., pero el juez Luciano Hermosilla consideró que, por ahora, no hay elementos suficientes para formalizar cargos contra ellos. El magistrado, además, descartó que el hecho fuera encuadrado en esta instancia como torturas seguidas de muerte, una calificación que había pedido la querella, que representa a los hijos de Galeano.

Hermosilla declaró el caso complejo y fijó un plazo de un año para la investigación. También prohibió el contacto entre los acusados y les impuso una restricción de acercamiento a los testigos. Aunque rechazó suspenderlos de sus funciones -solicitado por la acusación-, ordenó informar a la Jefatura de Policía para que disponga un cambio de tareas.

Temas Relacionados

NeuquénHospital HellerJosé GaleanoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a los dos acusados de robar celulares durante una falsa venta en una estación de servicio de Lanús

Los sospechosos fueron localizados en Villa Fiorito. En los allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró una pistola 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones y una camioneta que habría sido utilizada durante la fuga

Detuvieron a los dos acusados de robar celulares durante una falsa venta en una estación de servicio de Lanús

Vendía por Internet y usaba la moto para trabajar: quién era el joven de 23 años asesinado por dos motochorros en José C. Paz

David Elías Ojeda Vázquez repartía su tiempo entre el trabajo, el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. Sus allegados lo recordaron como un chico que “tenía muchas ganas de vivir” y convocaron a una marcha para pedir justicia

Vendía por Internet y usaba la moto para trabajar: quién era el joven de 23 años asesinado por dos motochorros en José C. Paz

“Disculpá, amigo”: las últimas palabras del joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz, según uno de sus allegados

Thiago había pasado la tarde con Elías y contó qué escuchó en la grabación del ataque. La familia reclamó avances en la investigación y sus allegados anunciaron una movilización reclamar seguridad

“Disculpá, amigo”: las últimas palabras del joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz, según uno de sus allegados

Un diputado bonaerense pedirá el jury a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil en PBA y se acumulan las denuncias en su contra

Manuel Passaglia adelantó que presentará su solicitud en las próximas horas ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Sus fundamentos

Un diputado bonaerense pedirá el jury a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil en PBA y se acumulan las denuncias en su contra

“Somos sicarios”: dos jóvenes hicieron un streaming desde un centro de menores de Mendoza y desafiaron a que buscaran sus causas

Tienen 17 y 19 años y uno de ellos está acusado de balear a tres personas desde una bicicleta. Las autoridades realizaron requisas e iniciaron una investigación interna para determinar cómo accedieron a los dispositivos

“Somos sicarios”: dos jóvenes hicieron un streaming desde un centro de menores de Mendoza y desafiaron a que buscaran sus causas

DEPORTES

Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

Boca Juniors recibe a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Jack Doohan podría correr el GP de España: el anuncio que alimentó las versiones de su vuelta a la F1

El Patronato de la Infancia organiza un torneo de golf para ayudar a un comedor escolar que alimenta a 600 chicos

El conmovedor relato de Pedri sobre cómo Messi lo ayudó en el Barcelona: “Siempre le estaré agradecido”

TELESHOW

El impactante look de látex con el que Sofía Gonet revolucionó las redes: "Huele a globo"

El impactante look de látex con el que Sofía Gonet revolucionó las redes: "Huele a globo"

Esteban Lamothe reveló cuál es el arma de seducción infalible de Benjamín Vicuña: "Mirá si caigo en las redes"

Ángela Torres confesó su deseo de ser madre: "Me muero de ganas"

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

República Dominicana recaudó RD 671,866 millones entre enero y agosto, un alza de 8.5%

La Federación de Honduras separa a Orlando López de la sub-20 tras la eliminación en el Premundial

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde verlo para el lanzamiento del iPhone 18

Diversidad funcional, la práctica que modifica la dieta animal y genera beneficios inesperados en los humanos