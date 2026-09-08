Panamá

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

Durante un año laboral recibirán un salario de $450 mensuales y tendrán cobertura de seguro privado, indicó el Gobierno

Fila de personas vistas de espalda con ropa formal y carpetas en las manos frente a la entrada de vidrio de un edificio alto.
Un grupo de jóvenes vestidos de manera formal hace fila frente a un edificio corporativo en Ciudad de Panamá para entregar sus documentos de solicitud laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ley de Pasantías en Panamá comenzó a aplicarse con la firma de los primeros acuerdos entre jóvenes y empresas del sector productivo nacional.

La iniciativa busca facilitar el acceso de personas de entre 18 y 25 años a experiencias laborales dentro de compañías privadas.

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En el país unos 113,347 jóvenes de entre 15 a 29 años están desocupados, o sea, no cuentan con un empleo formal, registra el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

De ese total, destaca que 52,064 están entre los 20 y 24 años, mientras que entre los 25 y 29 años de edad los desocupados suman 40,905.

Una nota oficial indica que el programa de pasantías cuenta con el respaldo de un grupo de empresas que opera en el país.

Un hombre y una mujer de espaldas sostienen bandejas con golosinas frente a una puerta de vidrio con reflejos de edificios.
Dos jóvenes venden golosinas en las calles de Ciudad de Panamá como representación del trabajo informal urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo de las pasantías incorpora una plataforma de registro presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

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Promulgada el 20 de marzo de 2026, la Ley 513 habilita pasantías remuneradas para jóvenes de entre 18 y 25 años. Cada participante recibirá $450 mensuales y tendrá cobertura de seguro privado durante el período de formación.

Las empresas que participan asumirán la totalidad de esos costos, y según la versión oficial el esquema no requerirá inversión estatal para cubrir la retribución ni la protección de quienes ingresen al programa.

En Panamá una de las barreras más frecuentes para quienes intentan conseguir su primer empleo: la ausencia de experiencia previa, por lo que el programa permitirá que los participantes se incorporen temporalmente a organizaciones privadas, desarrollen capacidades y acrediten su desempeño en un entorno laboral.

La propuesta surgió como una política pública y busca convertirse en una vía de acceso al empleo formal. La nota oficial sostuvo que la experiencia práctica puede ampliar las posibilidades de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Personas de espaldas trabajan en mesas industriales frente a ventanales con rascacielos al fondo.
Un grupo de jóvenes trabaja en el área de ensamblaje de una fábrica con vista a los rascacielos de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tendrá la responsabilidad de supervisar el desarrollo de las pasantías y deberá vigilar que las compañías cumplan las condiciones previstas para que la experiencia mantenga un carácter formativo.

Expuesta ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la plataforma permitirá registrar a las empresas y a los jóvenes interesados. El sistema también servirá para dar seguimiento a las obligaciones previstas por la ley.

Se dijo que el mecanismo busca ordenar la incorporación de pasantes y concentrar la información sobre cada acuerdo. La herramienta digital se presentó como parte de la puesta en marcha de la norma.

Las pasantías permitirán a los participantes conocer el funcionamiento cotidiano de las empresas, por lo que a través de ese contacto podrán sumar herramientas y competencias vinculadas con sus futuras búsquedas laborales, señala la publicación oficial.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, afirmó que varias compañías ya avanzan en la incorporación de pasantes bajo esta modalidad. El dirigente llamó al sector privado a ampliar su participación.

El gobierno puso en marcha la Ley de Pasantías, una iniciativa que pretende apoyar a jóvenes de entre 18 y 25 años para que puedan adquirir una experiencia laboral durante un año. (Presidencia)
El gobierno puso en marcha la Ley de Pasantías, una iniciativa que pretende apoyar a jóvenes de entre 18 y 25 años para que puedan adquirir una experiencia laboral durante un año. (Presidencia)

Cada empresa que abre una oportunidad está formando talento”, señaló Barría Pino, según la nota oficial. También consideró que esa decisión acerca a un joven a la posibilidad de obtener un empleo formal.

El titular de la Cámara de Comercio planteó que el programa requiere la adhesión de más firmas para aumentar su alcance. La convocatoria se dirige a empresas que puedan ofrecer espacios de aprendizaje para personas que todavía no han consolidado una trayectoria laboral.

El mandatario José Raúl Mulino celebró el acuerdo alcanzado para crear un nuevo espacio destinado a los jóvenes. “Cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, expresó.

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