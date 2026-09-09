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Impactante revelación de Yanina Latorre: el mensaje de una prostituta que sacudió a La Joaqui tras su ruptura con Luck Ra

La conductora de SQP contó que la cantante recibió un testimonio inesperado y con detalles íntimos sobre el viaje del cordobés a Ibiza antes su separación

Habló la empresaria que habría contactado a Luck Ra con un grupo de chicas en Ibiza
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A fines de julio, La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra con un sentido comunicado. Hasta entonces, la cantante había hablado en varias oportunidades del cariño que sentía por el cordobés e incluso había expresado públicamente sus deseos de casarse con él. Sin embargo, en los últimos días, el conflicto entre los artistas afloró.

Tras la ruptura, comenzaron a circular versiones que vinculaban al cordobés con Tuli Acosta, una de sus amigas más cercanas. Sin embargo, la referente del RKT se ocupó de desmentir esos rumores y, en sus apariciones públicas, sostuvo una postura afectuosa hacia su expareja.

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Con el paso de los días, empezaron a conocerse nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido antes del final de la relación. Esa información se conoció al mismo tiempo que trascendió que La Joaqui estaría iniciando una nueva etapa sentimental junto a Tiago PZK.

En ese contexto, Yanina Latorre contó en SQP (América TV) un episodio que, según su relato, habría sido determinante en uno de los momentos más dolorosos para la artista. La conductora aseguró que La Joaqui recibió un mensaje inesperado mientras estaba en el aeropuerto de Madrid, poco después de que Luck Ra decidiera terminar la relación.

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El entorno de Luck Ra acusa a La Joaqui de haber sido infiel

“¿Por qué la encuentran en el aeropuerto llorando?”, preguntó Yanina al aire, antes de revelar: “Una chica, prostituta, de la nada, le escribe y, con pruebas, le cuenta que en esos cuatro días que estuvo en Ibiza con amigos, alquilaron un barco y contrataron a tres prostitutas”.

Según relató la conductora, la mujer que se comunicó con La Joaqui habría querido advertirle sobre lo que presuntamente ocurrió durante ese viaje a Ibiza. Siempre de acuerdo con la versión expuesta en televisión, también le habría enviado pruebas para respaldar sus dichos.

Yanina sumó además otro dato sobre ese supuesto intercambio: “Además le contó que se chapaba a los amigos por un cigarrillo”.

De acuerdo con Latorre, la decisión de escribirle a la cantante tuvo una razón puntual: “le dio lástima” verla atravesar esa situación y quiso contarle lo que, según su versión, había sucedido en esos días.

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindo”
Según Yanina Latorre, una mujer le envió a La Joaqui pruebas sobre un presunto episodio de Luck Ra en un viaje a Ibiza con amigos

Por último, la periodista también se refirió a la manera en que se habría producido la separación y lanzó una frase contundente: “Luck Ra la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro”.

En medio de la polémica que volvió a rodear a Luck Ra y Tuli Acosta, La Joaqui publicó en las últimas horas un video que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores. En las imágenes, se la ve abrazada a un hombre cuya identidad no puede distinguirse, ya que la grabación evita mostrar su rostro.

El posteo está musicalizado con un tema nuevo, un detalle que no pasó inadvertido. La combinación entre el gesto íntimo, el misterio en torno al acompañante y las versiones que anteriormente la habían vinculado con Tiago PZK hizo que muchos usuarios interpretaran, en un primer momento, que podía tratarse de él.

Este videoclip muestra una colaboración musical entre La Joaqui, Rodri RBZ y Candecaroo

Sin embargo, con el correr de las horas esa teoría perdió fuerza. Varios seguidores advirtieron que el hombre del video sería en realidad Rodri RBZ. La sospecha creció después de que el músico compartiera una publicación con una estética similar y utilizara la misma canción como fondo.

En el material difundido por Rodri RBZ no aparece La Joaqui. En cambio, él se muestra junto a Candecaroo, un detalle que modificó la lectura inicial y desplazó las especulaciones románticas hacia otra posibilidad: que todos los posteos formen parte de una estrategia ligada a un próximo lanzamiento musical.

Por ahora, la coincidencia entre las publicaciones no alcanza para confirmar de qué se trata el proyecto ni cuál es el rol de cada uno. Aun así, el cruce de señales en redes sociales alimentó la versión de una posible colaboración entre La Joaqui, Rodri RBZ, Candecaroo y Tiago PZK.

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