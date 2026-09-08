Ángela Torres confesó su deseo de ser madre: "Me muero de ganas"

Ángela Torres contó su deseo de ser madre

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Tras nueve meses de relación, Ángela Torres atraviesa un momento a puro romance junto a Marcos Giles. En ese marco, en las últimas horas, la cantante contó cómo proyecta su vida con su pareja y manifestó su deseo de ser madre.

A sus 28 años, la artista dejó en claro que no concibe una relación sin planes a futuro. Al hablar sobre su presente sentimental, explicó que para ella estar en pareja implica pensar en una vida compartida, con conversaciones sobre familia, hijos y proyectos en común.

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“Pero ¿para mí qué sentido tiene si no estar en pareja ya a los veintiocho años si no te proyectás así con el otro?”, expresó la joven en una charla con Nacho Elizalde en el ciclo Hay amor.

Al profundizar sobre cómo vive los vínculos, Ángela Torres fue contundente al explicar su forma de amar. “No puedo. Yo a medias nada, lamentablemente y a favor en otros sentidos”, afirmó al referirse a su manera de involucrarse en una relación.

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Ángela Torres contó que proyecta su vida con Marcos Giles tras nueve meses de relación

En ese mismo contexto, contó que con Marcos Giles ese tema ya fue conversado y que la posibilidad de pensar en una familia forma parte de esas charlas de pareja.

Al explicar de dónde nace ese deseo, la artista vinculó esa proyección con su historia personal. “No tuve nunca como una familia convencional o esa cosa de calorcito de hogar. Un poquito me faltó. Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia, ¿viste? Es un gran sueño que tengo en la vida. Él es familiero”, sostuvo.

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Además, al hablar del entorno de su pareja, contó que ya conoce a su familia. Cuando le preguntaron por ese vínculo, respondió de manera breve: “Sí, sí, sí, conozco. La mejor”.

Sobre el final de la charla, Ángela Torres también fue directa cuando le consultaron si se ve siendo madre. “Me re veo siendo madre, mal”, respondió sin dudar.

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Luego, al recordar si ese deseo la acompañó desde siempre, remató con una definición todavía más clara: “Sí, sí. Me muero de ganas de ser mamá. Toda mi vida”.

Ángela Torres dijo que con Marcos Giles ya hablaron sobre la posibilidad de formar una familia

A principios de agosto, Ángela Torres pasó por Gelatina, el canal de streaming de Pedro Rosemblat, y habló de su presente sentimental. En ese contexto, puso el foco en su relación con Marcos Giles, con quien blanqueó su romance a comienzos de 2026.

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Durante la charla, Rosemblat le preguntó hasta cuándo se habían extendido esas dinámicas afectivas en las que ella quedaba en un lugar de desventaja. La respuesta de la cantante marcó un punto de quiebre en el relato. “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”, dijo.

A partir de ahí, Torres avanzó sobre cómo entiende hoy sus vínculos sexoafectivos y revisó su propia historia. “Yo siento que no tenía ni idea de lo que era querer en un vínculo sexoafectivo sanamente. Como que tuve una búsqueda ahí muy intensa porque no me quería a mí. Hubo mucho tiempo de estar muy peleada conmigo”, explicó.

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Ángela Torres sostuvo que no tuvo una familia convencional y que fantasea desde hace años con ese proyecto (Jaime Olivos)

Según contó, esa falta de amor propio también se reflejó en su manera de vincularse. “En mis maneras de amar fui muy tóxica en la forma en la que me miré a mí misma. Siempre me puse por debajo y me moví extraño en mis vínculos sexoafectivos”, reconoció ante el conductor.

El contraste con su presente amoroso apareció como uno de los ejes de la conversación. Al hablar de Marcos Giles, Torres remarcó una diferencia que, según dio a entender, fue clave en la construcción del vínculo. “Marcos tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse”, señaló.

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Luego sumó una descripción sobre la dinámica entre ambos y marcó que esas diferencias de carácter no se volvieron un obstáculo. “Yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos”, afirmó.