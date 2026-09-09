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Elizabeth Vernaci y Campi fueron anunciados para MasterChef Celebrity: la lista completa de famosos convocados

Vero Lozano presentó a la conductora y el humorista que serán parte de la próxima temporada del reality de cocina que ya se promociona con un “muy pronto”

Vero Lozano anunció a la conductora, el músico y el humorista como las nuevas incorporaciones del reality de cocina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)
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Telefe completó la lista de confirmados para MasterChef Celebrity 2026 y sumó a Elizabeth “La Negra” Vernaci y Campi como parte del elenco ya definido para la próxima edición. Los anuncios se repartieron entre los programas Corta por Lozano y A la Barbarossa, dentro de la estrategia del canal para revelar de manera escalonada a los participantes del certamen conducido por Wanda Nara.

En una de las últimas revelaciones, Alejandro Lerner había sido anunciado al aire como nueva incorporación del reality de cocina. La confirmación se produjo en el ciclo de Georgina Barbarossa, donde el programa jugó con un enigmático hasta que Pía Shaw, desde las clases de preparación que toman los participantes previas al comienzo de la grabación, entrevistó al músico que contó sus sensaciones.

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La gran sorpresa de la temporada: Elizabeth "La Negra" Vernaci será parte de MasterChef Celebrity (Instagram)
La gran sorpresa de la temporada: Elizabeth "La Negra" Vernaci será parte de MasterChef Celebrity (Instagram)

Lo único que sabía hacer hasta ahora es café en cápsula y té en saquito”, bromeó el artista sobre su escasa experiencia en la cocina. Luego agregó que “por primera vez corté una cebolla”, al describir sus primeras prácticas antes del comienzo del programa.

En paralelo, el ciclo de Vero Lozano presentó a Elizabeth “La Negra” Vernaci y a Campi como parte del plantel de la nueva temporada. La conductora reveló ambos nombres a partir de un juego de siluetas y pistas compartido con el panel.

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alejandro lerner masterchef celebrity
Alejandro Lerner contó que no sabe picar una cebolla, pero aceptó el desafío de MasterChef Celebrity

Durante ese tramo, el programa describió a Vernaci como conductora, locutora y referente de la radio argentina, mientras que sobre Campi destacó su recorrido como actor y humorista, además de su vínculo con el teatro y la televisión. “Ella es muy graciosa”, adelantó sobre la Negra, quien cuenta con varios amigos dentro del programa como Damián Betular, Lizy Tagliani y Diego Ramos.

Mientras que sobre Campi recordaron que Denise Dumas, esposa del humorista, fue parte de la segunda temporada del programa, la de 2021-2022, edición que condujo Santiago del Moro y que tuvo como ganador a Gastón Dalmau, quien llegó a la final junto a Georgina Barbarossa.

Hace menos de un mes, Wanda Nara volvió al país y anticipó detalles de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, aunque evitó confirmar la fecha oficial de inicio y los nombres definitivos del elenco. “Ya hay fecha de arranque, pero tampoco la puedo comunicar porque no está pautada la comunicación todavía oficial”, afirmó.

Campi es otro de los convocados de MasterChef Celebrity
Campi es otro de los convocados de MasterChef Celebrity

Durante el intercambio con los cronistas, la conductora también fue consultada por la eventual presencia de L-Gante en la competencia, participación que se terminó confirmando. “Obvio, que me gustaría. Me encantaría”, dijo, antes de agregar que el cantante “está practicando” y que “ya se metió en la cocina”. Sus palabras reforzaron las versiones que en las últimas semanas vincularon al músico con la nueva edición del formato.

Además de hablar de nombres posibles, Wanda se refirió a la exigencia del certamen y marcó distancia con la idea de que se trata de una competencia simple. “Uno piensa que es fácil, pero realmente los que están ahí es un antes y un después, no es fácil”, señaló.

También respondió sobre una eventual participación de su madre, Nora Colosimo, otra de las figuras mencionadas en versiones previas y que hoy es una de las “angelitas” de LAM, el ciclo de Ángel de Brito. En ese punto evitó dar precisiones y contestó: “No lo sé. No tengo, eso no lo sé”. Otra de las que quedó fuera, al menos por el momento, es Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López, más conocida como “La Sueca”.

Toda la lista completa de famosos de MasterChef Celebrity 2026

Todos los famosos de MasterChef Celebrity 2026
Todos los famosos de MasterChef Celebrity 2026
  • Alejandro Lerner
  • Campi
  • China Ansa
  • Diego Ramos
  • Edith Hermida
  • Elizabeth Vernaci
  • Grego Rossello
  • Hernán Coronel
  • Juli Poggio
  • Julieta Nair Calvo
  • Karina Mazzocco
  • L-Gante
  • Lizy Tagliani
  • Luciana Geuna
  • Luck Ra
  • Marta Fort
  • Morena Beltrán
  • Nazareno Casero
  • Pablo Giralt
  • Pablo Migliore
  • Pachu Peña
  • Paula Trapani
  • Rocío Robles
  • Sebastián Presta

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