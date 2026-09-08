El Patronato de la Infancia organiza un torneo de golf para ayudar a un comedor escolar que alimenta a 600 chicos

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El Patronato de la Infancia realizará el próximo 15 de septiembre un Torneo de Golf Solidario en el Club Newman de Benavídez, con el objetivo de recaudar fondos para sostener el Comedor Escolar que la institución mantiene en esa localidad bonaerense. El evento se enmarca en los 134 años de trayectoria de la organización, dedicada a garantizar el acceso a herramientas educativas y de desarrollo para niños, niñas y jóvenes.

La jornada, que se llevará a cabo en la sede ubicada en avenida Juan Domingo Perón 7245, convocará a jugadores, empresas y organizaciones de la comunidad en torno a una misma causa. Lo recaudado a través de la competencia se destinará puntualmente a garantizar la continuidad del comedor, donde más de 600 chicos reciben de manera diaria la alimentación necesaria para afrontar la jornada escolar.

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El torneo se inscribe en una nueva etapa de la organización, que busca ampliar su impacto a través de un modelo que combina educación, cuidado y generación de oportunidades. Actualmente, el Patronato de la Infancia conduce dos instituciones educativas: el Instituto Ángeles Custodios, en la Ciudad de Buenos Aires, y la Escuela Infancia 2000, en Benavídez. Entre ambas, reúnen a más de 1.100 estudiantes.

El comedor de Benavídez funciona como un componente central de ese esquema, al garantizar que los alumnos cuenten con la alimentación necesaria durante su paso por la escuela. La propuesta del torneo apunta a que la comunidad se involucre de manera directa en el sostenimiento de ese servicio, mediante una convocatoria que combina la práctica deportiva con la recaudación de fondos.

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La recaudación llega en un momento en que la organización, fundada en 1892, transita un cambio de enfoque. Históricamente centrada en la protección de la infancia, la institución avanza hacia un modelo que suma la generación de oportunidades educativas, sociales y laborales para sus estudiantes. En sus dos escuelas, la educación formal se complementa con propuestas de arte y cultura, tecnología, bienestar y acompañamiento socioemocional, con el propósito de que cada alumno pueda desarrollar autonomía y construir un proyecto de vida propio.

Ese enfoque se extiende a través del Hub de Innovación y Oportunidades, un espacio que conecta a la comunidad con la formación tecnológica, los estudios superiores y el mundo del trabajo mediante programación, robótica, mentorías, certificaciones y articulaciones con empresas y universidades. El objetivo es que la trayectoria de cada estudiante no concluya con el egreso escolar, sino que continúe hacia una primera experiencia laboral, un emprendimiento o estudios superiores.

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Más allá de la competencia deportiva, la jornada del 15 de septiembre busca funcionar como un espacio de encuentro entre distintos actores de la comunidad comprometidos con la causa. La organización remarcó que detrás de cada oportunidad educativa existe una red de personas e instituciones que permite sostener y ampliar el trabajo social, en línea con la búsqueda de alianzas con empresas, fundaciones y voluntarios que fortalezcan ese modelo.

Con 134 años de historia, el Patronato de la Infancia continúa incorporando nuevas modalidades de recaudación para financiar sus programas educativos y asistenciales. El Torneo de Golf Solidario se suma como una iniciativa que combina el deporte con el objetivo de garantizar la continuidad del comedor escolar y el acompañamiento a los estudiantes de sus dos instituciones educativas.

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