Jack Doohan podría correr el GP de España: el anuncio que alimentó las versiones de su vuelta a la F1

Jack Doohan quiere volver a correr en la Fórmula 1 y suena para reemplazar a Ollie Bearman, si éste sustituye a Charles Leclerc en Madrid (@jackdoohan)

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Jack Doohan dejó su lugar en el equipo Nielsen Racing de cara a las últimas dos rondas del campeonato de resistencia European Le Mans Series y reavivó las versiones sobre una posible aparición en la Fórmula 1 este fin de semana. El australiano, piloto de reserva de Haas, podría ocupar un asiento en el Gran Premio de España si Charles Leclerc no recibe el alta médica tras el accidente que sufrió el domingo en Monza.

“Lamentablemente tenemos que despedirnos de Jack Doohan, que ya no podrá competir por el equipo. Los cambios en su calendario significan que ahora no está disponible para las dos últimas rondas. Gracias, Jack, ha sido una explosión”, publicó Nielsen Racing, que confirmó al piloto Jack Aitken como reemplazo en el Oreca 07 para las 4 Horas de Silverstone, previstas para este fin de semana.

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El origen de la incertidumbre se remonta al Gran Premio de Italia. Leclerc perdió el control de su Ferrari SF-26 en la segunda vuelta, a la salida de la curva Parabólica, y se estrelló contra las barreras a más de 230 kilómetros por hora. El impacto, medido en 60G según informó Motorsport, provocó la bandera roja de la carrera y obligó al monegasco a retirarse.

El piloto salió del auto por sus propios medios y fue trasladado al centro médico del circuito, donde no se detectaron lesiones. “El cuello estaba bien, era solo la visión al principio. El ojo derecho no me mostraba una buena imagen, pero ahora está todo bien”, declaró Leclerc.

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El piloto reconoció además que debía someterse a controles adicionales antes de viajar a la capital española: “Debería estar todo en orden, pero mejor prevenir que lamentar”, agregó. La confirmación definitiva dependerá de su participación en la primera práctica libre del viernes y de las sensaciones que transmita al equipo.

El anuncio sobre la ausencia de Jack Doohan en el equipo Nielsen Racing para las 4 Horas de Silverstone de ELMS (@racingnielsen)

Mientras Leclerc atravesaba los controles médicos, Ferrari activó un plan de respaldo. Según información de RMC Motori citada por Formula Web Magazine, la Scuderia colocó a Antonio Giovinazzi en alerta como reemplazo potencial. El italiano, actual piloto del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) con la Scuderia con el 499P, podría pasar al SF-26 en caso de que las sensaciones de Leclerc durante la primera práctica libre desaconsejen su continuidad en el fin de semana.

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En paralelo, si Ferrari decidiera promover a Ollie Bearman desde Haas para cubrir la ausencia de Leclerc, el asiento vacante en el equipo estadounidense podría recaer en Doohan, quien ya cumple funciones de piloto de reserva junto a Ryo Hirakawa. La salida del australiano de sus compromisos en el ELMS liberó su agenda justo en la semana en que se disputa el Gran Premio de España, un dato que alimentó las especulaciones en el paddock.

El interés en la situación de Doohan trasciende lo que ocurra este fin de semana en Madrid. El jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, confirmó en Monza que el australiano figura entre los cinco candidatos para ocupar el segundo asiento del equipo en 2027, junto al propio Esteban Ocon, Hirakawa y los pilotos de Fórmula 2 Rafael Camara y Leonardo Fornaroli. Bearman ya tiene su lugar asegurado para la próxima temporada.

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Doohan corrió seis Grandes Premios como titular de Alpine en 2025 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto, sin sumar puntos y con un 13° puesto como mejor resultado. Desde entonces, el equipo estadounidense le reservó un programa de pruebas que incluye una jornada en el circuito de Jerez tras el Gran Premio de España, pensada como una evaluación adicional de cara a la definición del asiento para 2027.