Bañeras con azulejos, la tendencia que volvió a ganar terreno en los baños actuales

Las bañeras revestidas con azulejos recuperan protagonismo en los baños contemporáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bañeras revestidas con azulejos vuelven a ganar lugar en el diseño de interiores. Impulsadas, principalmente, por una relectura de recursos históricos que especialistas presentan como una alternativa integrada, funcional y adaptable a distintas escalas.

El regreso de las bañeras revestidas se apoya en una estética más clásica

La reaparición de este tipo de bañeras aparece asociada a un cambio de sensibilidad en el diseño de baños. En una nota de Good Housekeeping, el diseñador Max Humphrey, de Portland, sostuvo que muchas personas están retomando espacios con una impronta “más old-school y menos tipo spa zen”.

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En ese marco, explicó que revestir la bañera con cerámica hace que se perciba como una pieza incorporada al conjunto y no como un elemento aislado.

El revestimiento cerámico integra la bañera con el resto del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bañeras de líneas rectas con exterior de cerámica o porcelana habían ganado popularidad a comienzos del siglo XX y luego tuvieron reapariciones parciales en décadas posteriores. La novedad actual, de acuerdo con los especialistas, no pasa por una invención técnica, sino por una nueva forma de usar un recurso conocido dentro de baños contemporáneos.

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Humphrey señaló además que el atractivo no se limita a la nostalgia. En declaraciones recogidas por Good Housekeeping, afirmó que las superficies alicatadas resultan “más divertidas que el lateral liso de una bañera”. Esa valoración se vincula con una búsqueda de mayor expresión material en ambientes que durante años privilegiaron terminaciones neutras y formatos estandarizados.

La continuidad del material ayuda a ampliar visualmente los espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mismo revestimiento puede ampliar visualmente el baño

Otra de las razones citadas para explicar este retorno es el efecto visual que produce la continuidad del material. Shannon Kadwell, directora de cocina y baño de Anthony Wilder Design/Build, explicó que utilizar el mismo azulejo en la bañera y salpicadero o revestimiento de la ducha genera ilusión de continuidad espacial.

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Esa decisión, indicó Kadwell, “engaña al ojo” y hace que la planta se perciba como más expandida, con impacto directo en baños pequeños o medianos. El planteo conecta con una tendencia más amplia del interiorismo contemporáneo, que suele reducir cortes visuales y apostar por superficies continuas para reforzar la sensación de amplitud.

La propuesta también se destaca por su flexibilidad. Molly Purnell, cofundadora del estudio LAUN en Los Ángeles, dijo que estas bañeras pueden funcionar en suites infantiles, baños de pileta y otros espacios de uso diverso. Su versatilidad es uno de los argumentos que sostienen su retorno en proyectos residenciales de distinto perfil.

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Los azulejos aportan color y personalidad a una estructura funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomiendan materiales no porosos y una planificación precisa

Aunque la tendencia gana visibilidad, los profesionales advierten que su ejecución exige decisiones técnicas cuidadosas. Purnell explicó que suele trabajar con azulejos no porosos colocados sobre bañeras empotradas o bajo encimera. También indicó que evita los modelos con frente expuesto cuando están fabricados en acrílico o resina, que a su juicio no funcionan igual de bien.

La diseñadora subrayó además la importancia de anticipar la modulación del revestimiento. Antes de colocar las piezas, recomendó estudiar cómo se alinearán con las juntas del piso y con la pared de la ducha. La alineación precisa de las piezas y juntas aparece así como una condición central para que el resultado conserve unidad visual.

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El tratamiento de la pastina también forma parte de esa planificación. En especial con baldosas cuadradas, su presencia gana protagonismo y obliga a elegir color, terminación y mantenimiento con atención. Pueden ser necesarios retoques cada pocos años, un dato relevante para evaluar el equilibrio entre impacto estético y exigencia de conservación.

Las piezas cuadradas conservan una referencia retro con una lectura actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color y las piezas simples concentran buena parte del interés actual

Frente a la posibilidad de combinar múltiples texturas, Humphrey planteó una solución más contenida. Según dijo al medio, no hace falta recurrir a dibujos complejos ni a una superposición de materiales para que la bañera tenga presencia. “Una forma básica en un gran color es suficiente”, sostuvo.

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Entre las variantes mencionadas figuran azulejos tipo subway, penny tile, mosaicos y también piezas clásicas de 10 x 10 cm aproximadamente, equivalentes a 4 x 4 pulgadas.

La disposición de las juntas define parte del resultado visual del proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humphrey destacó este último formato porque conserva una referencia retro sin forzar una ambientación de época. También señaló que puede colocarse en trama apilada para una lectura más contemporánea o en disposición corrida para un resultado más tradicional.

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El color puede extenderse luego al resto del ambiente, ya sea en la pared, vanitory o accesorios puntuales. La nota menciona opciones que van desde rosa o azul suave hasta tonos más oscuros como merlot o azul marino. El regreso de formas simples y colores definidos es, para Humphrey, uno de los factores que explica por qué este recurso vuelve a verse actual.

Los materiales no porosos facilitan el uso del revestimiento en zonas húmedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diseñadores no lo presentan como una moda aislada

Hacia el cierre, los especialistas relativizan la idea de una tendencia pasajera. Humphrey recordó que estas bañeras existen desde hace mucho tiempo y que lo novedoso no es su origen, sino la manera en que hoy se combinan geometrías sencillas y color. En ese sentido, la recuperación del recurso aparece menos como ruptura que como ajuste de un lenguaje ya conocido.

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Con ese marco, la vuelta de las bañeras revestidas con azulejos se sostiene en tres ejes concretos: integración visual, flexibilidad de uso y posibilidad de construir una identidad material más marcada dentro del baño.

Las observaciones de Max Humphrey, Shannon Kadwell y Molly Purnell muestran que el interés actual por esta solución se apoya en criterios estéticos y técnicos ya identificados por profesionales del sector.